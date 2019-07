Si algo ha llamado la atención de Gabriel Rufián en las últimas semanas es su pausado tono de voz y su lenguaje más moderado. Tras la reunión con el PSOE durante las negociaciones de investidura, incluso apareció ante los medios sin su ya habitual pin amarillo en recuerdo a los presos independentistas y con el convencimiento de no bloquear la formación de gobierno.

Ya en el debate de investidura, su figura ha sido de intermediario entre PSOE y Podemos para buscar un acuerdo entre las dos formaciones políticas. No ha sido posible, pero no porque él no lo haya intentado.

Cuatro años después de su desembarco en el Congreso de los Diputados, el republicano ha sufrido un cambio significativo que va más allá de su perfil político.

A nivel físico, ha perdido varios kilos que le han dado una imagen más atlética y, en lo sentimental, ha vuelto al mercado tras romper con su pareja, Mireia Varela, según el diario 'El Mundo'.

Esta filóloga de Sabadell le hizo mudarse de ciudad y con ella ha compartido hipoteca, vida y bailes durante los últimos años. Colaboradora en un programa de radio en la sección sobre actualidad y cultura es, además, la madre de su hijo, Biel, de 8 años.

La ruptura tuvo lugar hace unos meses y junto a su nueva figura y su nuevo discurso le han convertido en uno de los solteros de oro del Congreso.