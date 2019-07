"Teatro". Así ha comenzado el discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que nada más subir a la tribuna, justo después de Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez llevar "una cortina de humo" al Congreso en su discurso de investidura mientras "en la habitación de al lado se reparte las sillas con Podemos". "Al no decir nada lo ha dicho todo", ha indicado después de que en su intervención inicial, el líder del PSOE obviara cualquier referencia a Podemos, con quien negocia un gobierno de coalición, y a Cataluña.

Como se esperaba, el líder de la formación naranja ha pronunciado un discurso duro contra el candidato socialista, al que ha recriminado los pactos con Bildu en Navarra y con JxCat en la Diputación de Barcelona. "Usted tiene un plan, el plan Sánchez, que es bueno para usted y para los enchufados de su partido. Los perjudicados del plan Sánchez son las familias españolas", ha señalado.

Rivera ha calificado de sectario al PSOE, y ha acusado al partido del actual candidato de "estigmatizar a media España" sin defender las libertades. En este sentido, ha recordado las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre el feministmo, y el incidente sufrido por Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo. "Para ir al 8-M hay que llamar a Carmen Calvo", ha apuntado, a la vez que ha vuelto a rechazar el trabajo del ministro Marlaska al frente de Interior.

Visiblemente serio, el líder de Ciudadanos ha tachado de "gobierno Frankenstein" el que puede resultar tras esta investidura, que puede contar con los mismos apoyos que en la moción de censura permitieron el ascenso de Pedro Sánchez a la Moncloa. No solo ha recordado la composición del gobierno sino que ha recordado que personas relevantes de su partido como Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido recientemente, rechazaba "ir de la mano con aquellos que quieren romper España".

En referencia a los políticos independentistas, ha preguntado a Sánchez si contempla el indulto de los presos en el caso de que sean condenados por el procès. "Oponerse al plan Sánchez no es ser de izquierdas ni de derechas, es ser sensato", ha finalizado.

"Ciudadanos hoy parece 'La gran evasión'"

En el turno de réplica, Sánchez ha vuelto a pedir la abstención de Ciudadanos a la vez que le ha asestado varios golpes recordándole episodios como la salida de Toni Roldán de las filas naranjas y de uno de los fundadores del partido como Francesc de Carreras: "Se está quedando solo. Ciudadanos hoy parece 'La gran evasión'", ha remarcado. "Cuando un líder empieza a quedarse solo como usted, debería preguntarse por qué".

Si el presidente de Ciudadanos ha reprochado al jefe del Ejecutivo los pactos con Bildu y con JxCat, Sánchez ha hecho lo mismo con los acuerdos en Murcia de Ciudadanos con PP y Vox mientras acusa al PSOE de poner etiquetas: El jefe del Ejecutivo en funciones ha subrayado que Ciudadanos "no lidera la oposición" porque no lo han querido los españoles y "tampoco lidera la derecha". "No me gusta poner etiquetas, pero en este caso no me resisto, su etiqueta es reversible como las chaquetas", ha asegurado.

El líder socialista ha criticado a Rivera que rechace el apoyo de los partidos independentistas en la investidura a la vez que, con su negativa a apoyar su gobierno, le obligue a depender de estas formaciones.

Como ya hiciera con Pablo Casado, ha insistido en la abstención de Ciudadanos en la votación del próximo jueves, que ha vuelto a rechazar Rivera en su contrarréplica para no apoyar "el plan de Sánchez", un término que ha repetido en numerosas ocasiones en sus intervenciones.