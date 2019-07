Sánchez se reunirá con Iglesias y Casado, pero no con Rivera. EP

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quería volver a reunirse con los líderes de los tres principales partidos pero finalmente sólo lo hará con dos. El martes de la semana que viene, se reunirá con los líderes de Unidas Podemos y del PP, Pablo Iglesias y Pablo Casado, pero no con el de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha vuelto a rechazar un nuevo encuentro en lo que el PSOE considera "una falta de decoro institucional sin precedentes".

Sánchez abrirá esta cuarta ronda de contactos de cara a su investidura con Iglesias, con quien se reunirá en el Congreso el martes a las 12 de la mañana. Fuentes socialistas han afirmado este jueves que "hay bases sólidas para llegar a un acuerdo tal y como hemos demostrado en estos últimos 12 meses", en los que Sánchez e Iglesias firmaron un acuerdo presupuestario y PSOE y Unidas Podemos han votado juntos en el Congreso.

Por la tarde, a las 17 horas, se verá con Casado, a quien reclamará que se abstenga en su investidura para "facilitar" que España tenga "un Gobierno en plenitud de funciones en julio", han explicado fuentes socialistas.

Negativa de Rivera

La jornada de contactos terminará ahí porque no habrá una tercera reunión, dado que Rivera ha vuelto "declinar" la nueva convocatoria. Según las razones que esgrimen en Ciudadanos, su presidente no tendría inconveniente en acudir de nuevo a consultas con el rey, a quien corresponde hacerlas, pero no con Sánchez, a quien ha pedido que deje de "hacernos perder el tiempo a todos los españoles por sus peleas de sillas con Podemos".

"Ciudadanos ha acudido siempre que el Rey nos ha llamado a consultas y volveremos a ir cada vez que nos vuelva a llamar", han indicado en la formación naranja, que también recuerda que Rivera ya se ha reunido en dos ocasiones con Sánchez, una menos de las que ya llevan Iglesias y Casado porque hace un par de semanas ya se negó por primera vez a acudir a La Moncloa. "Las posturas siguen siendo las mismas. Que no nos haga peder más tiempo".

Posturas encontradas

De cara a la sesión de investidura que empezará el próximo 22 de julio, las posturas entre Sánchez e Iglesias aparecen muy distanciadas. El presidente del Gobierno reiteró esta semana que su propuesta es "clara" y consiste en un Gobierno de cooperación sin rastro de los ministros de Podemos que Iglesias quiere incluir, al menos en un primer intento para que comprobar si una coalición contaría con apoyos suficientes en el Congreso.

Este jueves, la formación morada no sólo ha insistido en la coalición, sino que sus dos caras más visibles, Iglesias e Irene Montero, han insistido en que el secretario general de Podemos debe ser ministro.

Casado niega la abstención



Por su parte, Casado ya dicho hace días que iría por "educación" a reunirse con Sánchez, tal y como ya hizo la semana pasada, cuando habló con el presidente en funciones como la reunión del G-20 que iba a producirse en pocos días o el reparto de cargos en la UE.

El líder popular salió de ese encuentro asegurando que su voto será 'no', tal y como dijo que mantendrá de cara al encuentro de la semana que viene.