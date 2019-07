El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lanza un nuevo envite al PSOE de Pedro Sánchez, proponiendo ir a la investidura (días 22 y 23 de julio) con un gobierno de coalición para comprobar si tiene los apoyos necesarios. En caso contrario, se compromete a rebajar sus peticiones de ministerios, según un artículo que publica en La Vanguardia.

"He reflexionado en estas semanas sobre el razonamiento de Pedro Sánchez y del PSOE a propósito de si un acuerdo integral de gobierno contaría con apoyos parlamentarios para sacar adelante la investidura y, aunque no lo comparto, considero que merece el beneficio de la duda", asegura Iglesias. "Pensamos que lo más sensato para sacar adelante la investidura es lograr un acuerdo integral de gobierno de coalición. Si se verifica la hipótesis del PSOE y la investidura no sale adelante tras presentar un acuerdo integral de gobierno de coalición, nosotros nos comprometemos a revisar nuestra posición. Si por el contrario la investidura saliera adelante, se cumpliría el deseo declarado tanto por el PSOE como por Unidas Podemos: un gobierno de coalición progresista y plural, que superara de una vez la situación de bloqueo en la que estamos", añade.

El texto comienza diciendo que el objetivo de este nuevo paso es que "España se convierta en un referente de los derechos sociales y medioambientales, de la cooperación y del diálogo, como bases de la estabilidad". Estabilidad para, entre otras cosas, promover "el empleo estable y con derechos", que garantice "la transición energética", "alquileres asequibles", "igualdad de género" y "justicia fiscal".



Podemos también mueve ficha en el otro gran escollo para el gobierno de coalición, la posición de los morados en el conflicto catalán. "Respecto al conflicto en Catalunya, queremos dejar claro que nuestra voluntad es encontrarnos con el PSOE en una apuesta por el diálogo para afrontar las dificultades inherentes al carácter plurinacional del Estado, asumiendo que el liderazgo le corresponderá al partido que ganó claramente las eleccione".

Y añade: "Pensamos que una hoja de ruta que deje atrás la excepcionalidad y la fractura pasa por recomponer el diálogo institucional y entre partidos y sociedad civil, construyendo entre todos vías democráticas. Queremos dejar claro también que asumimos que nuestro peso electoral no permite que nuestras propuestas como espacio político sean líneas rojas".



Este martes, Pedro Sánchez qanunció que la sesión de investidura comenzará el 22 de julio, con la primera votación el día 23, en la que necesitaría una mayoría absoluta. A las 48 horas, el 25 de julio, se produciría la segunda votación, en la que bastarían más síes que noes. De aquí al 22 de julio, el presidente del Gobierno en funciones iniciará una nueva ronda de negociaciones.