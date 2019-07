El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha sumado a los mensajes del Gobierno y del PSOE para que la sesión de investidura que se celebrará este mes sea la definitiva al apuntar que la fecha que se conocerá este martes no sea la de un mero "debate", sino la fecha en la que la investidura tenga éxito y Pedro Sánchez resulte reelegido presidente del Gobierno. Así, ha señalado que la investidura "tiene que ser lo más rápidamente posible" porque, "el país lo necesita".



"Esperamos que no solo sea la fecha de un debate, sino la fecha en la que se elija el presidente del Gobierno", ha dicho Puig en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha sido introducido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que en algún momento de la mañana recibirá la llamada de teléfono en la que Sánchez le comunicará la "fecha" de la fecha de la sesión de investidura a la que se ha referido el presidente valenciano.

De momento, lo único que parece seguro es que será este mes de julio, porque así lo han reiterado los miembros del Gobierno en numerosas ocasiones. A su llegada al desayuno informativo, Batet se ha limitado a dar los "buenos días" al ser preguntada si ya había hablado con el presidente. Al contrario de lo que suele ser habitual, Batet ha escuchado la intervención Puig pero no se ha quedado al turno de preguntas. Una vez que ha terminado de hablar el presidente valenciano, la presidenta del Congreso ha abandonado el acto.



Puig ha rechazado entrar a hacer quinielas sobre qué fecha será finalmente la elegida, pero sí ha pedido que la nueva investidura de Sánchez sea "cuanto antes". "Lo que me gustaría es que lo más rápidamente posible España tuviera un Gobierno, no en funciones, sino en plena actividad porque el país lo necesita", ha dicho.



Abstención de Ciudadanos

La presencia de Puig este martes en Madrid justo en el día en que se va a conocer la fecha de la sesión de investidura tiene un significado especial, dado que, al contrario de los planes de Sánchez, él sí ha firmado un acuerdo de coalición en la Comunidad Valenciana con Compromís y Podemos. No obstante, ha rechazado cualquier paralelismo con el Gobierno central al apuntar que en Madrid PSOE y Unidas Podemos "no suma". "La vía valenciana es que no suma, ya me gustaría, pero es que no suma".

Descartada la coalición que exige Unidas Podemos para apoyar la investidura de Sánchez, Puig se ha mantenido en línea con el PSOE y el Gobierno cuando ha advertido de que "hay varias opciones". Aunauqe ha dicho no tener "ningún problema" en que Pablo Iglesias formara parte del Gobierno si sumara, ha descartado la coalición con Unidas Podemos para volver los ojos al PP y sobre todo a Ciudadanos.

Según ha dicho, no le "molestaría" la abstención de ERC y Bildu, como tampoco la de PP y Ciudadanos. Ha recordado el "esfuerzo enorme" que hizo el PSOEn en 2016 para abstenerse a la investidura de Mariano Rajoy y ha criticado que "aquellos que exigieron, ahora no se dan ni por aludidos. No digo que lo hagan, es que no se dan por aludidos". En concreto, se ha referido a la formación de Albert Rivera al preguntarse "cómo es posible que Ciudadanos ni se lo plantee, si hace unos días firmó un acuerdo con el Gobienro socialista. Qué ha cambiado".

Fecha por teléfono

Sánchez y Batet hablarán por teléfono y no tendrán una reunión como estaba previsto en un principio porque el presidente continúa en Bruselas, donde este martes continúa el Consejo Europeo donde los líderes de la UE tratan de llegar a un acuerdo quienes dirigirán las instituciones comunitarias en los próximos cinco años. Esta es la "noticia tan fundamental para el futuro de la humanidad" a la que se ha referido Puig, que la UE "se encuentre".

Por lo que respecta a la "noticia" que tiene que producires este martes en Madrid, lo único que parece seguro es que será este mes de julio, porque así lo han reiterado los miembros del Gobierno en numerosas ocasiones.

Sánchez afronta la sesión de investidura sin más apoyos que los 123 diputados socialistas, más el del único partido que le ha dado su apoyo expreso ya, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), cuyo diputado también votará a favor. PP y Ciudadanos aseguran que votarán en contra y así lo ha advertido también Unidas Podemos si antes Sánchez no ofrece un acuerdo que sea aceptable para los morados, que de momento no cejan en su exigencia de entrar en el próximo Ejecutivo.

En este escenario, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos dan por supuesto que la investidura de julio será "fallida" y que en septiembre habrá un nuevo intento, antes de que pasen los dos meses desde la primera votación en la que se disoverán las Cortes y se convocarán de nuevo elecciones. El Gobierno advierte, sin embargo, que no habrá más oportunidades que la de julio.

Preguntado sobre si estamos más cerca de unas nuevas elecciones, Puig ha dicho que "no poder pensar que estemos cerca" de nuevos comicios. "Estoy convencido de que estamos cerca de una investidura porque no podría entender la tremenda irresponsabilidad" de que no sea así.