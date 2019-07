El proceso de investidura echará a andar este martes con la comunicación del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de la fecha del debate, pero su recorrido se presenta incierto debido a la actual ausencia de apoyos, lo que mantiene vivo el riesgo de repetición electoral. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras hablar con el líder socialista y candidato a la investidura, será la encargada de anunciar a la opinión pública la fecha escogida.

Previsiblemente lo hará a media mañana tras conversación telefónica con Sánchez, quien seguirá este martes en Bruselas intentando junto a sus homólogos europeos desatascar la renovación de la Comisión Europea.

El recurso a la vía telefónica (y a una carta, según ha informado el propio Sánchez) es la única opción que le ha quedado al presidente en funciones habida cuenta de la prolongación de las negociaciones europeas. Como no es la primera vez que se ha hecho telefónicamente, ésta ha sido su decisión, según sus propias palabras.

Sánchez ha optado por situar el debate de investidura en el mes de julio a pesar de que no cuenta con los apoyos suficientes para garantizarse la continuidad como presidente sin estar en funciones.

Las estimaciones en ámbito parlamentario colocan la fecha de comienzo del debate de investidura en la semana del 8 de julio o en la del 22. Saber su formato es fundamental para dilucidar hasta qué día durará el plazo de dos meses que habilita la Constitución si falla la investidura en un primer intento, que es a lo que apunta el estado actual de las negociaciones.

Una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 2016, aprobada por el Senado justo antes de la investidura exitosa de Mariano Rajoy en octubre, acortó los plazos electorales si se producía dicha situación, recogida en el artículo 99.5 de la Constitución.

Es lo que sucedió tras las elecciones de diciembre de 2015. Pedro Sánchez se expuso a una investidura que no cuajó, se activó el periodo de dos meses que marca la Constitución y como acabado el plazo nadie se presentó, se volvieron a convocar las elecciones. Entonces transcurrieron los 54 días que establece la legislación electoral.

Batet será la encargada de concretar el formato, que podría ser como el de las tres últimas sesiones de investidura. En marzo de 2016, Sánchez intervino el primer día, la votación se celebró al siguiente tras las intervenciones y réplicas de los líderes de los grupos parlamentarios, y como no hubo mayoría absoluta, la segunda se produjo el viernes, 48 horas después. Según sea el formado que trace la presidenta del Congreso, y por tanto, el día de la primera votación, empezarán a contar los dos meses que la Constitución marca como plazo dentro del cual tiene que haber presidente.

Posibles próximas fechas

Desde la reforma de la Ley de 2016, tendrán que pasar 47. Para que la repetición electoral caiga en domingo, si no hay investidura exitosa antes, deben darse dos circunstancias temporales: que el comienzo del debate sea el martes 16 de julio o el martes 23 y que ese día sólo hable el candidato. Si así fuera, la primera votación se celebraría el miércoles 17 o el miércoles 24. Con esta votación arranca el plazo de dos meses, así que las fechas tope para que haya presidente del Gobierno se enmarcaría en el 17 de septiembre o en el 24 de septiembre.

Así las cosas, las fechas más probables según fuentes de Europa Press para la primera votación, que tendrá lugar en la segunda jornada del debate en el Pleno del Congreso, se reducen al próximo martes, 9 de julio, o bien el 23. La primera opción situaría unas segundas elecciones el 27 de octubre, mientras que la segunda llevaría la repetición de los comicios al 10 de noviembre.

La tercera semana de julio, la del martes 16, se descarta porque llevaría una eventual repetición de los comicios al domingo 3 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, lo que podría incidir en la participación. Además, para esa semana se contempla otra posible cumbre europea para seguir negociando el reparto de cargos institucionales.

La última semana del mes tampoco se baraja como probable dado que la segunda votación ya sería en el mes de agosto. La decisión final, aseguran en el entorno del presidente, sólo la conoce Sánchez. Todo dependerá de si ve margen para entrar en negociaciones serias en los próximos días o semanas. Si es así puede inclinarse por retrasar la votación al martes 23.

En caso contrario, si el objetivo es obligar a cada fuerza política a que se retrate y que la ciudadanía sea testigo de ello, puede ser preferible el 9 al 23 por el simple hecho de que la segunda semana de julio hay más gente de vacaciones.

Estado de las negociaciones

El candidato socialista deberá contar con los apoyos que le permitan superar los "noes" que garantizan PP (66), Cs (57) y Vox (24), es decir, 147.

Unidas Podemos, en esta aritmética, se antoja esencial, y así lo ha mostrado Sánchez en las tres reuniones que ha tenido con Pablo Iglesias desde que recibió el encargo del rey, el 6 de junio, pero las posiciones siguen distantes. Sin embargo, el partido "morado", través de la portavoz de su Ejecutiva, Noelia Vera, ha demandado al presidente en funciones "una propuesta formal" para que las negociaciones se desatasquen, si bien ha dejado claro que antes de que la decisión sea definitiva, las bases se pronunciarán. La petición de "propuesta formal" al secretario general de los socialistas, relacionada con un hipotético gobierno de coalición, o de cooperación como lo llaman en el PSOE, habría de precisarse en la nueva ronda de contactos que Sánchez abriría con los grupos parlamentarios en breve, antes de la fecha que Batet anuncie este martes.

Por ahora, esa posible ronda de contactos no figura en ninguna agenda, pero se presupone esencial si el presidente desea ampliar el nivel de apoyo; hasta la fecha, sólo tiene asegurado el del diputado del PRC, el cántabro José María Mazón.

Ni el PNV, ni ERC, ni JxCat, por citar tres grupos nacionalistas o independentistas, han desvelado cuál será su voto, aunque los partidos catalanes o han apostado por la abstención o no la descartan. El presidente del PDeCat, David Bonheví, ha reclamado una misma posición en el espacio neoconvergente, que ocupa también JxCat. Ello no significa que cesen las advertencias, pues la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha reprochado a Sánchez la "irresponsabilidad" de no estar negociando.

Que no haya conversaciones es algo que no se cree Ciudadanos a tenor de las declaraciones que ha efectuado el secretario general, José Manuel Villegas. A su juicio, el candidato socialista por encargo del rey está haciendo "teatrillo o teatro del malo" porque los pactos con Unidas Podemos y con las organizaciones nacionalistas se encuentran muy avanzados, por no decir ultimados.

Independientemente de lo que esté dialogando Sánchez, el PP tiene claro que no participará "ni activa ni pasivamente" en la investidura del líder del PSOE, tal y como ha subrayado el presidente de los populares, Pablo Casado. La única condición que llevaría al PP a reconsiderar su decisión es una rectificación de la trayectoria del PSOE de los últimos años, la causante, a su entender, de que España se halle actualmente en "un laberinto".

El caudal de apoyos a Sánchez, por tanto, es insuficiente, pero el debate de investidura será este mes. Hace unos días, desde el Gobierno y desde el PSOE se dijo que no habría otra intentona si la sesión de julio fracasa. El desenlace, llegados a este punto, será la repetición electoral. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha ahuyentado dicha opción este lunes.

La presión para que la investidura se dilucide a favor de Sánchez cuanto antes proviene también del PSOE: el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha urgido a que se forme Gobierno más pronto que tarde porque de ello depende la salud financiera de las comunidades autónomas. Su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig, ha opinado que una nueva convocatoria electoral sería "un fracaso".