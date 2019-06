Una tras otra, las comunidades donde PSOE y Podemos suman, incluso necesitando otras fuerzas, van alumbrando gobiernos de coalición con presidente socialista y miembros de Podemos. Baleares y La Rioja han cerrado este jueves sendos pactos como el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se resiste a conceder al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para el Gobierno central. En ambas comunidades, el PSOE ha confirmado que habrá "gobiernos de coalición", mientras que en Canarias está por ver cómo se plasma el acuerdo por el que el socialista Ángel Victor Torres devolverá al PSOE el Gobierno regional después de 26 años.Podemos lo ha celebrado como una coalición y el PSOE ha guardado silencio sobre su traducción exacta.

El juez Juan Pedro Yllana, de Podemos, será el vicepresidente del Gobierno de Baleares, que seguirá presidiendo la socialista Francina Armengol. El pacto contempla dos consejerías para los morados y para cerrarlo ha sido necesario contar también con el MÉS. PSOE y Podemos tampoco suman en Canarias y han necesitado el apoyo de Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. Los detalles se anunciarán el sábado. cuando se desvelará si habrá consejeros de Podemos.

Por primera vez en 24 años, el PSOE gobernará La Rioja. Concepción Andreu será presidenta gracias a un pacto con Podemos que todavía tiene que negociarse pero desembocará en un "gobierno de coalición", segun el PSOE riojano.

Iglesias celebra las coaliciones

Aunque en Canarias y La Rioja aún hay que concretar los términos, Iglesias ha celebrado este jueves los tres acuerdos dando por sentadso que Podemos entrará en los gobiernos de las tres autonomías. "Se confirma que si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras y gobiernos", ha dicho en en Twitter.

Llegan buenas noticias para la gente de Baleares, Canarias y La Rioja. Allí habrá gobiernos de coalición con programa progresista. Junto a la Comunidad Valenciana, se confirma que si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras y gobiernos pic.twitter.com/r3DV4mOlha — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de junio de 2019

Otros gobiernos de izquierdas

Baleares, La Rioja y posiblemente Canarias se suman a la Comunidad Valenciana, que en 2015 abrió el camino de los gobiernos autonómicos de coalición y lo ha reeditado ahora con Compromís y Podemos.

Por su parte, Aragón se encamina a un Gobierno de izquierdas con el socialista Javier Lambán al frente después de que también este jueves el PSOE ha sumado sus votos con Podemos, CHA e IU y el PAR para convertir al socialista Javier Sada en presidente de las Cortes. El próximo lunes se constituirá el Parlamento de Asturias y es previsible que PSOE y Podemos se unan.

Negociaciones en Madrid

Mientras, en Madrid, las negociaciones entre Sánchez e Iglesias para un gobierno de cooperación no dan muestras de avance. Desde la formación morada se afirma que los contactos van "bien" y son constantes pero desmienten que, como dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, Iglesias recibiera ninguna propuesta "oficial" de cargos de rango inferior a ministros. También que vayan a responder sobre una propuesta inexistente.

El resto de partidos aguarda a que Sánchez e Iglesias se pongan de acuerdo para que los contactos hacia la investidura tomen ritmo. El PNV no ve problemas en que haya ministros de Podemos, pero sí exigirá que una eventual coalición no desvirtúe consensos previos con los nacionalistas vascos. ERC ha admitido este jueves contactos con el PSOE tras el primero de la semana pasada y ha insistido en que no "bloqueará" la investidura.