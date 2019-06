El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han acordado este martes "explorar" la formación de un Gobierno "plural", de "cooperación", y han entrado en un baile semántico consistente en no nombrar la "coalición" y en el compromiso de buscar una fórmula "innovadora" que, de momento, no resuelve la principal diferencia entre ambos, la entrada de ministro de Podemos o nombrados por designación de este partido.

Sánchez e Iglesias han abierto este martes la ronda de contactos "formales" que anunció el presidente en funciones después de ser propuesto por el rey como candidato a la investidura. Esta tarde se verá, también en el Congreso, con los presidentes de Ciudadanos y del PP, Albert Rivera y Pablo Casado, de los que espera su abstención por "responsabilidad", apuntaron este lunes fuentes socialistas. Ellos rechazan cualquier otro voto que no sea el no.

En en este primer encuentro entre Sánchez e Iglesias no ha estado sobre la mesa la expresión "gobierno de coalición", sobre el que tanto insiste Podemos y al que el PSOE a cerrado la puerta en las últimas semanas. Iglesias y la portavoz socialista, Adriana Lastra, se han referido a otras denominaciones, a un "gobierno de cooperación" o un "gobierno plural", que sin embargo, sigue sin cerrar la espinosa cuestión de qué participación tendrá Unidas Podemos.

El encuentro ha dejado conclusiones muy distintas entre las partes, que reflejan la distancia que existe todavía para llegar a un acuerdo con el que Unidas Podemos vote sí a la investidura del presidente en funciones. Así, mientras el PSOE destaca que Iglesias ha accedido a hablar de un gobierno de "cooperación" y no de coalición, el secretario general de Podemos ha restado importancia a un cambio de nombre que, para él, no cambia la esencia de lo que debe ser un gobierno en el que haya miembros de otro partido distinto al PSOE.

"El presidente ha hablado de buscar un gobierno de cooperación, plural, integrador, incluyente y representativo", ha apuntado Lastra al término de una reunión de la que el PSOE ha salido "muy satisfecho". "El significado es el mismo, se le puede poner cualquier calificativo, pero un Gobierno conjunto es un Gobierno conjunto", ha dicho Iglesias, que insiste en poder nombrar a ministros de manera "proporcional" a sus resultados electorales.

El PSOE acepta referentes y Podemos no quiere vetos

Independientemente al nombre que se le dé, se mantienen las diferencias de cómo debería formarse el próximo Gobierno. Así, Lastra ha insistido en que las urnas han dejado claro que los españoles quieren que el PSOE "lidere el Gobierno" y ha reiterado el argumento que da el PSOE para rechazar la coalición, que los diputados del PSOE y de Unidas Podemos no son suficientes para garantizar la investidura. Como mucho, fuentes socialistas han apuntado que Sánchez estaría dispuesto a aceptar "referentes" para Podemos entre los independientes progresistas que Sánchez también quiere incluir en su Gobierno.

Iglesias quiere tener mucho más que decir a la hora de nombrar ministros, de un gobierno que no tiene inconveniente en llamar "plural" en lugar de coalición. Según ha dicho, Unidas Podemos no piensa poner ningún veto a los nombramientos que proponga Sánchez, de la misma manera que el PSOE no debe rechazar las propuestas que haga él. Sus expectativas tras su reunión con Sánchez, ha dicho, van por el camino que previsiblemente seguirá la formación de gobiernos en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, un aspecto del que también han hablado y que desembocará en coaliciones de gobierno.

Mientras que Lastra ha asegurado que "hoy no se ha hablado de nombres", Iglesias ha informado después de reunirse con Sánchez que "no se ha hablado de vetos" en un encuentro donde, según fuentes de Unidas Podemos, no se ha planteado la coalición porque los socialistas "necesitan" hacer desaparecer ese término de las negociaciones.

Tras este primer encuentro en el Congreso, Sánchez e Iglesias continuarán los contactos de forma "más discreta" para intentar llegar a un acuerdo que disipe la amenaza de la repetición de elecciones que este lunes lanzó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que, según Iglesias, "no le gustó a nadie, tampoco a los electores del PSOE".