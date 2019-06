La abogada Cruz Sánchez de Lara colabora con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a Mujeres Prostituidas (Apramp) desde hace más de quince años. Especialista en derechos humanos y violencia de género, su última acción con esta ONG pasa por la celebración de una cena benéfica el próximo 24 de junio.

El evento tendrá lugar en el Teatro Real y a él ya han confirmado asistencia personalidades de la política, la judicatura, la cultura y el deporte. Allí, entre caras conocidas, estarán también chicas a las que Apramp ha ayudado a salir de la trata y que ahora, como supervivientes, apoyan a otras víctimas.

"Estoy preparando una noche emocionante para todas. Cuando hablamos de prostitución siempre genera rechazo. Pues yo he intentado la excelencia y la cena se va a celebrar en la cuna de la cultura en España", afirma la abogada.

¿Por qué decide involucrarse con Apramp?

Presido una organización que ayuda a ayudar. Identificamos un proyecto y nos volcamos en él con nuestro capital humano y dedicación. Creemos que nuestra intervención durante un tiempo le otorga repercusión. Llevo haciendo estas cosas desde que llegué a Madrid hace 15 años. Tuve un momento malo y lo superé gracias a la ayuda de los demás. Me siento en deuda con la vida.

¿La sociedad podría hacer más contra la trata y la explotación sexual?

Sí. Tenemos muchos prejuicios contra esas personas. En el imaginario social existe la imagen de la mujer prostituida como una mujer sexy que seduce a nuestros hombres. Cuando veamos que ninguna disfruta teniendo sexo de esa manera dejaremos de ser cómplices. No son Julia Roberts en Pretty Woman. Esta es una esclavitud que estamos consintiendo como sociedad.

¿Falta empatía?

Sí.Cerremos los ojos y pongámonos en la piel de alguien que es vendido por una madre o por un hijo, sacado de su entorno y entregado a las fauces de depredadores. Y si sale de ello, siempre habrá alguien que le recuerde que fue prostituta. No víctima, sino prostituta.

¿Cómo deberían actuar las autoridades?

Los políticos tienen que darle prioridad a introducirlo en la agenda. Lo importante es ponerlo sobre la mesa y debatir. Las medidas ya vendrán después.

¿No plantea iniciativas concretas?

No. Yo quiero un debate y que expertos, comoa la Policía, la Fiscalía o los jueces, lo estudien. De ahí se irá viendo cómo adaptar la posibilidad de las medidas al sistema legal y a la realidad social.

Claves de un delito que pisotea la dignidad

La postura de la ONU: Naciones Unidas aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en el año 2000 ante la magnitud que estaba alcanzando este tipo de crimen organizado. La ONU ofrece ayuda, asistencia y recursos para que los Estados trabajen en esa línea.

El delito en España: el delito de trata de seres humanos no se tipificó en el Código Penal hasta junio de 2010. Apramp valora los cambios, pero exige un organismo gubernamental que vele por el cumplimiento de los derechos de estas víctimas y una ley que penalice tanto todas las formas de proxenetismo como a los clientes. "También queremos que ninguna mujer tenga que declarar ante un juez para que se actúe. No podemos cargar ese peso sobres sus espaldas", añaden.

Las cifras: más de cuatro millones de personas son forzadas anualmente a algún tipo de servidumbre, lo que genera más de 5.000 millones de dólares, según la ONU. Apramp especifica que el 80% son mujeres y niñas explotadas sexualmente. En España, la Policía identifica cada año a más de 1.500 víctimas de trata con esos fines.

Diferentes conceptos: la trata se refiere al mercadeo y explotación de humanos y no deja de ser una forma moderna de esclavitud. Interviene un traslado, pero no tiene por qué implicar el paso de fronteras como en el tráfico de personas. La prostitución, como comercio de servicios sexuales, no es delito en España. Sí lo es la explotación sexual, el ejercicio de la prostitución de manera forzada y promovida por quien se lucra con ella.