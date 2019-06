Después de confirmarse este jueves la candidatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a propuesta del rey Felipe tras la ronda de consultas, se abre un nuevo escenario. El jefe del Ejecutivo en funciones tiene que buscar los apoyos suficientes que permitan su investidura o volver a votar si no los consigue. Para ello empezará el martes con reuniones con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado.

Los 123 diputados del PSOE, pese a quedar lejos de la mayoría absoluta de los 176, no suponen un inconveniente para Pedro Sánchez para gobernar ya que, si puedo hacerlo con 85 parlamentarios tras la moción de censura, con la cifra actual considera que solo hay dos alternativas: "O gobierna el PSOE, o gobierna el PSOE". En este sentido y tras la negativa de PP y Ciudadanos de apoyar su nombramiento, solo le queda negociar con el resto de formaciones para sumar apoyos.

Si bien no hay una fecha fijada aún para debate de investidura en el Congreso, desde el Gobierno en funciones valoran la primera o segunda semana de julio puesto que Sánchez tiene unos compromisos internacionales durante las semanas anteriores. En esa fecha tendrá que exponer su programa en el Congreso de los Diputados y deberá lograr la confianza de la mayoría absoluta del parlamento para ser elegido presidente, fijada en 176 pese a la suspensión de los diputados presos.

Investidura en julio

Pero Sánchez no tiene tiene asegurados todos esos apoyos, si bien cuenta desde el inicio con los 42 diputados de Unidas Podemos y los 6 del PNV y el único de Compromís, no le es suficiente. Coalición Canaria prácticamente ha vetado a Sánchez y en ningún caso cederá sus dos diputados si Podemos entra en el Gobierno y el PRC, por su parte, condiciona su escaño al Ave en Cantabria. Todos ellos, en el caso de apoyarle, sumarían 175 y, si los socialistas no quieren depender de los independentistas, tendrán que ir a una segunda vuelta.

Ésta se celebraría solo 48 horas después de la primera y para ser investido bastaría con obtener una mayoría simple para gobernar. Esto es, más síes que noes. Esta posibilidad se antoja más fácil puesto que Navarra Suma ya ha avanzado que está dispuesto a que sus dos diputados se abstengan en esa votacíón -siempre que eso suponga el apoyo del PSOE para que Javier Esparza gobierne en la Comunidad Foral- y la ausencia de los cuatro diputados podría sumar 173 síes frente a los 171 noes de PP (66), Ciudadanos (57), Vox (24), ERC (14), JxCAT (4), EH Bildu (4) y Coalición Canaria (2).

Los gobiernos autonómicos pueden alterar los apoyos

La mayoría de estos apoyos dependen también de las investiduras en las autonomías o ayuntamientos, que tendrán lugar entre el 18 y el 24 de junio en el primer caso y el 15 de junio en los consistorios. Esto significaría que cualquier movimiento para formar gobierno en Navarra, por ejemplo, pondría en peligro las abstenciones de UPN o incluso del PNV, lo que haría perder la mayoría de Sánchez.

En este escenario se repetiría la ronda de consultas con el rey, que debe proponer un nuevo candidato y repetir el proceso. Según el artículo 99.5 de la Constitución, si después de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato reúne la confianza del Congreso, "el Rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Congreso".

Nuevas elecciones en noviembre

De esta forma, si finalmente el primer debate de investidura tiene lugar la primera o segunda semana de julio, habría margen hasta septiembre para poder tener un presidente del Gobierno. De no ser así, según el proceso electoral, habría que añadir otros 54 días para unas nuevas elecciones, que siguiendo estos plazos se celebrarían en el mes de noviembre.

Antes de llegar a ese escenario, Pedro Sánchez se verá a partir del martes con los líderes de los principales partidos -PP, Ciudadanos y Unidas Podemos- para que favorezcan su investidura.