Los doce parlamentos autonómicos que se formen tras las elecciones de este domingo se constituirán a partir del 11 de junio, los más madrugadores, y previsiblemente antes del día 30, en función de las legislaciones de cada comunidad, que establecen los plazos para sus respectivas asambleas. En cuanto a los nuevos ayuntamientos, la mayoría se constituirán unos días más tarde, el 21 del mismo mes.

En la mayoría de las comunidades en las que se han celebrado elecciones, los decretos de convocatoria firmados por los presidentes autonómicos y publicados el 2 de abril en los boletines oficiales recogen ya la fecha de constitución de los nuevos parlamentos, y en los restantes entran en funcionamiento los plazos que marcan los reglamentos internos de las cámaras.

La Asamblea de Madrid y la Asamblea Regional de Murcia serán las primeras en constituirse, y lo harán el 11 de junio, según publican en sus respectivos boletines oficiales.

Ocho días más tarde, el 19 de junio, tendrá lugar la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha y los parlamentos de Navarra y Canarias. Al día siguiente, el 20 de junio, se constituirán las Cortes de Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón.

En Asturias, el boletín oficial no fija la fecha pero la Junta Electoral Provincial prevé proclamar el 31 de mayo a los 45 diputados elegidos este domingo para conformar la Junta General del Principado en su undécima legislatura. Tras la proclamación de los diputados electos, el presidente del Principado, Javier Fernández —con la normativa asturiana el Gobierno regional no entra en funciones hasta que se constituye la nueva Junta General—, firmará el decreto que fije la fecha de constitución del nuevo Parlamento, que no podrá superar el plazo de quince días hábiles a partir de ese momento.

En Baleares, según el Estatuto, el Parlamento se constituirá en el plazo máximo de treinta días después de la celebración de las elecciones. Y en Extremadura, donde tampoco figura la fecha en el boletín, la sesión constitutiva de la Asamblea electa será convocada por el presidente de la Junta cesante dentro de los 15 días siguientes a la celebración de las elecciones y ésta se celebrará en una fecha no posterior a 30 días desde el día de los comicios.

Proclamación del presidente autonómico

Tras la constitución de las Cortes y en los plazos que marca cada comunidad, el presidente del Parlamento y previa consulta con los grupos parlamentarios propone un candidato a la Presidencia del Gobierno regional entre los que se han presentado.

El aspirante a presidir la comunidad presenta el programa político del Gobierno que pretenda forma y, previo debate, solicitará la confianza de la Cámara.

En caso de no obtener mayoría absoluta, la misma propuesta deberá volver a someterse a votación a las 48 horas y ya solo se requiere mayoría simple.

Si en estas votaciones no se consigue la confianza del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas hasta un plazo máximo de dos meses (tres en Navarra).

Si al finalizar ese tiempo nadie ha conseguido proclamarse presidente al no obtener los apoyos suficientes, el Parlamento quedará disuelto y se convocarán nuevas elecciones.

Los nuevos gobiernos municipales

En cuanto a los ayuntamientos surgidos de las elecciones del domingo, en su gran mayoría se constituirán el próximo día 21, ya que la legislación electoral prevé que lo hagan, en sesión pública, el vigésimo día posterior a la celebración de los comicios.

En los casos en los que se presente recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, se formarán el cuadragésimo día posterior a las elecciones: el 5 de julio.

En la misma sesión se elegirá al alcalde.

Los concejales elegidos han sido 67.010, 321 menos que en las elecciones de 2015. De esas candidaturas saldrán los 8.131 alcaldes que se pondrán al frente de sus respectivas corporaciones, nueve más que en 2015.

También ha habido elección directa de 103 alcaldes en los municipios de Concejo Abierto, los mismos que en los anteriores comicios y 157 consejeros de Cabildos, dos menos que en los anteriores comicios.

El censo para las elecciones municipales era de 34,8 millones de españoles residentes en España, más 446.316 residentes extranjeros en España y 7.759 españoles residentes en el extranjero con derecho a voto, hasta completar los 35,2 millones de electores con derecho a voto.