Manuela Carmena podría continuar siendo alcaldesa de Madrid si no hay acuerdo entre otras fuerzas que supere los votos que suman Más Madrid y el PSOE y Vox podría ayudar a ello. Fuente del partido han asegurado este jueves que están dispuestos a permitir que que la hoy alcaldesa siga para demostrar a PP y Ciudadanos que van en serio y que si no acceden al menos a sentarse con ellos a negociar un acuerdo no tendrán sus votos en la capital.

"No vamos a apoyar ningún gobierno si no nos reunimos en una mesa. Pactos de adhesión, no", ha advertido el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre la negativa de Ciudadanos a sentarse con ellos a negociar.

La advertencia de los de Santiago Abascal, no obstante, tendría vuelva atrás, porque lo que no se descarta es que, por ejemplo en Madrid, Carmena fuera investida alcaldesa y posteriormente alcanzar un acuerdo con PP y Ciudadanos para presentar una moción de censura contra ella. Según la formación, esta advertencia relativa al Ayuntamiento de Madrid se extrapola a todas las plazas donde suma con PP y Cs.

Vox afronta las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos y municipales con el planteamiento de que no les va a volver a pasar como en Andalucía, donde Ciudadanos se negó a hablar con ellos y un día después de la investidura de Juan Manuel Moreno el líder de Cs dijera que el pacto con Vox era "papel mojado".

Para que no vuelva a suceder, los de Abascal exigen ahora no ser dados de lado en unas negociaciones entre PP y Ciudadanos, sino que el partido naranja accede al menos a negociar directamente con ellos, algo que Rivera rechaza de plano. De momento, Vox ha tenido contactos informales, por teléfono, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pero no con ningún negociador de Ciudadanos.