La alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena, ha confirmado este miércoles que se presentará a la investidura el próximo 15 de junio aun a sabiendas de que no reúne los apoyos suficientes y que el bloque de la derecha suma mayoría. No obstante, a la espera de un acuerdo entre el resto de formaciones para formar gobierno, la ex jueza intentará agotar todas las vías.

¿Tiene posibilidades de ser alcaldesa?

A priori, no. Carmena ganó las municipales y consiguió 19 concejales el pasado 26 de mayo, superando en cuatro al PP, pero ni su partido en solitario ni la suma con el PSOE, que obtuvo 8 ediles, llegan a la mayoría absoluta que sí reúne, en cambio, el bloque de la derecha.

Pero alguna posibilidad hay. Si no hay acuerdo entre el resto de partidos para desbancarla, Carmena puede presentarse a la investidura, que no saldría adelante en primera votación porque se necesita mayoría absoluta. En segunda votación, en cambio, sí podría ser investida ya que bastaría con tener más apoyos que el resto de candidatos. En caso de empate, los dos aspirantes con más concejales tendrían que sortearse el cargo, aunque no es este supuesto.

¿Hay otro candidato con mayoría?

Sí. El popular José Luis Martínez Almeida, con 15 concejales, es el segundo aspirante a la alcaldía con más votos. Si bien no llega a la mayoría en solitario, ya da por hecho que será alcalde con el apoyo de Ciudadanos, que reunió 11 concejales, y Vox, que entra por primera vez en el consistorio con 4 ediles. Aunque este acuerdo no está hecho todavía.

¿Podría ser alcalde otro tercer candidato?

La líder de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís, no quiere dejar pasar la oportunidad de ser alcaldesa, ya que no está dispuesta a pactar con el partido de Santiago Abascal. Para ello, ya ha invitado al candidato socialista, Pepu Hernández, a apoyar su investidura. Pero necesitaría un tercer partido en el que apoyarse puesto que entre las dos formaciones tampoco llegan a la mayoría.

Descartado Vox y Más Madrid por ser la primera fuerza, solo puede optar a ser alcaldesa con el apoyo del PP y que éste renuncie a liderar el Ayuntamiento a cambio, por ejemplo, de asegurarse la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, tampoco esta opción está cerrada.

¿Qué fecha límite hay para elegir alcalde?

El funcionamiento en los consistorios no funciona igual que en los gobiernos autonómicos. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la formación de todos los ayuntamientos de España debe tener lugar el vigésimo día posterior al de las elecciones, esto es, el próximo 15 de junio. Es ese día cuando debe celebrarse un pleno para formar el Ayuntamiento y elegir alcalde, que debe salir por mayoría absoluta en primera votación. De no ser así, el concejal de la lista más votada en las elecciones se convertirá en alcalde.