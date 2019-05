El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este jueves que su partido está "alejado" de Vox y que ni siquiera se va a sentar a negociar pactos con los de Santiago Abascal, por lo que ha rechazado de plano que vaya a haber acuerdos tripartitos en las comunidades y ayuntamientos.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado sentarse a negociar con el partido de Abascal. "No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobiernos. Ni entradas en el gobierno ni pactos de gobierno", ha recalcado.

De esta forma, ha puesto como ejemplo la experiencia de investidura en Andalucía se llegó a un acuerdo con el PP y luego la investidura de Juanma Moreno recibió el apoyo de Vox.

"No vamos a estar compartiendo tripartitos, vamos a acuerdos de coalición, va a haber gobiernos de coalición en España, se va a generalizar. Ciudadanos en su mente no tiene acuerdos tripartitos sino pactos centrados y liberados", ha reflexionado.

Insiste Villegas en que su proyecto para comunidades y ayuntamientos está "muy alejado" de un partido como Vox. "Lo más lógico es que lleguemos a acuerdos con un partido con el que tengamos acuerdos en común, y lo mas lógico será que negociemos con el PP", ha señalado.

Carmena no seguirá

Villegas también ha dicho que en el Ayuntamiento de Madrid habrá un gobierno alternativo al de Manuela Carmena.

El secretario general ha asegurado que hay una mayoría suficiente para que Carmena no siga como alcaldesa y que van a poner una solución sobre la mesa antes del 15 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos, para que la capital de España no vuelva a ser gobernada por "populistas".

"Me comprometo con los ciudadanos de Madrid a que haremos una propuesta capaz de sacar el populismo del Ayuntamiento y luego cada partido será responsable con su voto de lo que ocurra", ha afirmado el número dos de Cs, que no renuncia a que la Alcaldía sea para su candidata, Begoña Villacís, como tampoco a que Ignacio Aguado gobierne la comunidad.

Respecto al Ayuntamiento de Barcelona, ha reconocido que deben ser "humildes" porque no tienen opción a gobernar y ha incidido en que hay que ver las opciones, entre las que ha apuntado un acuerdo del PSC con Cs al que podría sumarse después Barcelona en Comú.

"A lo mejor se podría poner sobre la mesa y que decidiera Ada Colau si gobierna Eernest Maragall (ERC) o Jaume Collboni (PSC)", ha señalado Villegas, que se ha abierto así a un pacto municipal con los socialistas.

Vox denuncia un pacto nacional

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que PSOE, PP y Ciudadanos están intentado fraguar un gran pacto nacional socialdemócrata para repartirse los gobiernos autonómicos y municipales, además del central, aún en liza.

En una entrevista en RNE, Espinosa de los Monteros ha dudado de que PP y Cs tengan intención de formar gobiernos con el apoyo de Vox y se ha mostrado convencido de que ya están estudiando la opción de llegar a un acuerdo con los socialistas.

Se forjaría así en España, según el dirigente de Vox, un consenso socialdemócrata "legítimo", que situaría a su partido como los "auténticos líderes de la oposición".

Espinosa de los Monteros ha criticado que el martes el PP les comunicó que la negociación de los nuevos gobiernos sería "a tres bandas" con Cs y Vox y que, al día siguiente, los populares señalan que las conversaciones serán primero con Ciudadanos, un cambio de actitud que le lleva a asegura que hay un intento de "concertación" con el PSOE.

"Otra cosa es que se fragüe y que llegue a punto porque las veleidades personales y los problemas entre ellos no permitan que esto llegue a término, pero que se está intentado no me cabe duda", ha insistido el portavoz de Vox, que ha reiterado la negativa del partido a repetir la vía andaluza de pactos.