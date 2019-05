El PSOE ha sido el partido más votado en todas las comunidades autonómas con la excepción de Cantabria y Navarra. Sin embargo, esto no permite a los socialistas gobernar en lugares como la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia o Aragón, donde el bloque de la derecha supera al de la izquierda.

Su secretario de organización, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que tiene muy presentes los gritos de su militancia en la noche electoral del 28-A, que a las puertas de Ferraz le exigió que "con Rivera, no". Pero también cree que este veto no afecta a pactos con Ciudadanos en ayuntamientos y autonomías.

Estos son los posibles pactos que podrían hacer los partidos para gobernar.

Madrid

El PSOE de Ángel Gabilondo ha sido el partido más votado y logra 37 escaños, seguido por el PP con 30, Cs con 26 y Más Madrid con 20. El partido de Íñigo Errejón logra superar con creces a Unidas Podemos que se queda con solo 7 escaños y que ha sido superado por Vox (12). La izquierda no logra sumar los 67 escaños necesarios para la mayoría absoluta y tendría que ser la derecha conformada por PP, Cs y Vox la única que suma para poder gobernar.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, el PSOE de Emiliano García-Page consigue la mayoría absoluta con 19 escaños, una cómoda victoria que le permite gobernar sin necesidad de hacer ningún pacto. El PP se dejaría cinco asientos y pasaría de los 15 actuales a tan sólo 10 y Ciudadanos irrumpe con 4 parlamentarios. Unidas Podemos, que tenía dos asientos, desaparece de la cámara manchega.

Castilla y Léon

El PSOE se convierte en el partido más votado en Castilla y León, tras 32 años de victoria del PP, al conseguir 35 escaños, por los 29 de los 'popualres', mientras que como tercera fuerza se sitúa Ciudadanos (Cs) que pasa de 5 a doce representantes. Podemos-Equo perdería su grupo parlamentario ya que tan sólo obtiene un escaño frente a los 10 obtenidos hace cuatro años, mientras que UPL conserva su representante y la sorpresa viene de 'Por Ávila', el partido liderado por José Manuel González Cabrera, que obtendría un escaño, con el 78,22 por ciento de los votos escrutados.

Asturias

El PSOE se impone con 20 escaños, seguido del PP con 10 parlamentarios. Ciudadanos se queda lejos del PP con 5 escaños, y a continuación está Podemos con 4 y luego empatan Izquierda Unida, Foro Asturias y Vox con 2 escaños. Al PSOE, que roza la mayoría absoluta, le bastaría un pacto con Podemos para poder gobernar. El bloque de derecha suma 19 escaños, y se queda a cuatro de la mayoría absoluta.

La Rioja

En La Rioja, la derecha no tiene posibilidades de gobernar y la izquierda podría subir al poder. El partido más votado ha sido el PSOE con 15 escaños, a solo dos de la mayoría absoluta, seguido del PP que ha conseguido 12. A mucha distancia se sitúan Ciudadanos con 4 escaños y Unidas Podemos con 2. El únido pacto posible sería entre los socialistas y Unidas Podemos, que sumaría 17 escaños, los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Navarra

Navarra Suma (UPN, PPN y Ciudadanos) es la candidatura más votada en el Parlamento foral, con 19 escaños, tres más que la suma en la pasada legislatura de UPN y PPN, mientras que los partidos del cuatripartito que han sostenido al Gobierno en la última legislatura pierden la mayoría absoluta con el 70,57 por ciento escrutado. El PSN pasa a ser segunda fuerza con 11 escaños, cuatro más que la pasada legislatura, y Geroa Bai pasa a tercera fuerza, con nueve escaños, igual que hasta ahora. EH Bildu baja a cuarta fuerza en la Cámara foral con 8 representantes, manteniendo los escaños. Podemos se coloca como quinta fuerza con dos representantes, cinco menos que la legislatura que ha terminado e Izquierda-Ezkerra se queda con un escaño, uno menos que en los últimos cuatro años.

Cantabria

En Cantabria, el PRC de Miguel Ángel Revilla es la lista más votada y sube de 12 a 14 escaños, y el Partido Popular cae a segunda posición bajando de 13 a 9. El PSOE sube de 5 a 7 diputados; Ciudadanos sube de 2 a 3; Vox entra en el Parlamento de Cantabria con dos diputados; y Podemos, que tenía tres, se queda fuera. Los pactos posibles son entre el PRC y PSOE, que suman 21 escaños, por encima de los 18 necesarios para la mayoría absoluta. El PRC también podría mirar a su derecha y sumar con el PP, para tener en total 23 escaños. El bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) se queda lejos de poder sumar una mayoría.

Extremadura

El PSOE de Guillermo Fernández Vara ha logrado superar la mayoría absoluta con 34 diputados y podría gobernar sin necesidad de pactar con nadie. Detrás de él ha quedado el Partido Popular con 20 parlamentarios, Ciudadanos con 7 y Unidas Podemos con 4.

Canarias

El PSOE logra la victoria en Canarias con 23 diputados y le sigue cinco escaños por debajo Coalición Canaria. A continuación, a mucha distancia se encuentra el Partido Popular con 11 parlamentarios, Nueva Canarias con 5, Sí Podemos con 4, Agrupación Socialista Gomera con 3 y Ciudadanos con 2. El PSOE podría gobernar apoyándose simplemente en Coalición Canaria, o los socialistas podrían superar la mayoría absoluta (36) si se juntaran con todos los partidos de izquierdas Sí Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera.

Aragón

El PP, con 16 diputados, Ciudadanos (Cs), con 12, Partido Aragonés, con 3 escaños, y Vox, también con 3 representantes, pueden conformar gobierno en Aragón. Juntos suman 34 escaños, la mayoríá absoluta en las Cortes de Aragón. El PSOE es el partido más votado, logra 24 diputados. Con Podemos-Equo, CHA e IU, se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta.

Baleares

En Baleares, el PSIB consigue 19 escaños en el Parlament balear, seguido del PP, con 16 parlamentarios, y Unidas Podemos, que obtiene 6 diputados. A continuación, se sitúa Ciudadanos con 5 escaños; MÉS per Mallorca, que obtiene cuatro diputados; Vox, tres diputados; El PI, tres diputados y MÉS per Menorca, dos diputados; y GxF, con un diputado. El PSIB podría gobernar el archipiélago si suma sus escaños a los de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca o GxF; mientras que la suma de la derecha no sería suficiente para formar gobierno ya que se quedan a tres parlamentarios de la mayoría absoluta.

Murcia

En la Región de Murcia, el PSOE ha sido el partido más votado y consigue 17 escaños aunque su suma con Podemos (2) no es suficiente para poder gobernar. El PP, que se ha quedado solo un escaño por debajo del PSOE (16), es el único que puede gobiernar si suma con Ciudadanos (6) y también con Vox (4) para poder superar los 23 escaños necesarios de la mayoría absoluta.