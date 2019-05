"¿Qué venís, a trolear a Pedro Sánchez?". Esta es la pregunta que ha lanzado este martes el diputado socialista José Zaragoza, al líder de Vox, Santiago Abascal, y al portavoz de la formación ultra, Iván Espinosa de los Monteros, entre cuyos escaños se ha sentado para evitar que los diputados de Vox ocuparan una bancada tradicionalmente asignada al PSOE. Para su sorpresa, la respuesta ha sido que ellos creían que el presidente del Gobierno se sentaba en el otro extremo, donde se sitúan los diputados del PP.

Verosímil o no, los diputados a Vox le han dado a entender que no sabían que estaban situados justo encima del escaño de Pedro Sánchez, aunque también han comentado que no se han sentado en el extremo opuesto del hemiciclo, el que ocupa el PP, porque en sus escaños ya había bolsos y otras prendas para guardar los sitios.

Zaragoza se ha convertido en uno de los protagonistas de la sesión constitutiva del Congreso con la que ha dado inicio la XIII Legislatura. La jornada ha empezado de buena mañana, antes de las 8 horas, con un golpe de efecto de los diputados de Vox, que han madrugado para ocupar sus escaños en el hemiciclo. De momento, no están asignados los asientos por grupo y diputado y este martes eran libres de sentarse donde quisieran. Así, los de Abascal han llegado entre lo sprimeros y se han sentado en el lado socialista, justo encima de los escaños del Gobierno. En concreto, el líder de Vox se ha sentado en el lugar que le corresponde a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que se ha visto obligada a ocupar la cuarta fila con otros miembros de la dirección del grupo parlamentario.

En este contexto, antes de las ocho de la mañana, Zaragoza ha recibido una llamada del portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas, que le ha contado que los diputados de Vox se estaban sentando en sus escaños y ha pedido que se dirigiera al hemiciclo para ver qué pasaba.

Cuando Zaragoza ha llegado, ha encontrado a Abascal y a Espinosa de los Monteros, y ha aprovechado un momento de duda de otros diputados de Vox para sentarse entre ellos, también encima de los ministros del Gobierno.

A partir de entonces ha empezado una jornada que, para él, ha sido la de la resistencia contra los diputados de Vox. Lejos de verse "rodeado", como le han apuntado, él considera que estaba allí par "negociar su rendición" porque, de 123 a 25 escaños, los de Vox estaban "rodeados" por el PSOE.

A pesar de que ha percibido una actitud bastante hierática en sus compañeros de banco, Zaragoza ha ido relajándose a medida que ha avanzado la larga jornada de largas votaciones que se han desarrollado este martes en el Congreso, hasta el punto que ha terminado explicando a Abascal cómo había que votar. Según le ha contado, debía acercarse hasta la tribuna de la Presidencia y depositar un voto en la urna.

Comentarios desagradables

Desde su escaño provisional, Zaragoza también ha tenido ocasión de escuchas comentarios poco agradables. Por ejemplo, un "que se besen" cuando los diputados socialistas Felipe Sicilia y Arnau Ramírez se fotografiaban con la misma camiseta con el "gaysper", el fantasma con la bandera LGTB que Vox convirtió en una advertencia de peligro durante la campaña.

También ha habido comentarios machistas, como cuando un diputado de Vox ha apuntado que deberían haber hecho bajar a alguna mujer para que hubiera más diversidad. Tampoco ha sido agradable la expresión que desde las filas de Vox se ha proferido cuando han visto que la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha saludado con un beso con el diputado independentista Jordi Sànchez, en prisión provisional.

Con todo, la mayor satisfacción de Zaragoza, diputado del PSC, tiene que ver con los diputados presos, otros de los protagonistas de la jornada. Desde su escaño, ha obligado a Abacal y a Espinosa de los Monteros a presenciar, sin mover un músculo de la cara ni decir nada, cómo se le han acercado a saludar dos diputados de JxCat, Alonso Cuevillas, que también es abogado de Carles Puigdemont, y Jordi Turull, exconseller en prisión provisional.