Natalia Sánchez Uribe, estudiante de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido encontrada "sana y salva", aunque desorientada, este miércoles en París, ciudad en la que se encontraba desde septiembre realizando un curso Erasmus. La historia ha tenido afortunadamente final feliz, pero durante la última semana el entorno de la joven ha vivido un calvario que comenzó con una mudanza.

Esta estudiante fue vista por última vez el pasado 1 de mayo, cuando estaba trasladando sus pertenencias de una casa a otra. A Natalia se le acababa el contrato, por lo que se mudaba a vivir a casa de una amiga las dos semanas que le quedaban en París. Metió todas sus cosas en tres maletas, llevó dos a casa de su amiga, con la que había quedado para estudiar después, pero jamás volvió a por la última, ni tampoco regresó a su nueva vivienda.

Según ha podido saber La Vanguardia, el día 2 de mayo. El casero de Natalia se presentó en el piso para la entrega de llaves. Pero la joven ya no estaba. Tras no dar señales de vida, el hombre decidió entrar en la vivienda. Se encontró con la maleta, con que las ventanas estaban abiertas y la puerta cerrada, aunque con la llave sin echar. La esperó durante horas, pero no apareció, así que decidió enviarle un mensaje a través de Whatsapp, al que tampoco contestó.

Dos días después, el 3 de mayo, los padres de la joven presentaron ante la Guardia Civil de Baleares una denuncia por la desaparición de su hija, alertados por su amiga. La joven llevaba dos días sin contestar ninguna llamada.

El 5 de mayo, la Fundación QSD (Quién Sabe Dónde) Global hizo público un anuncio para pedir colaboración ciudadana para dar con su paradero. En la nota, informaban de que Natalia tenía 22 años, medía 1,62, era de complexión media, piel morena y tenía el pelo largo castaño y un piercing en la nariz. Además, añadían que vivía en el distrito 14 con Porte D'Orleans como parada de metro, en la calle Paul Fort.

La mochila de Natalia, con su móvil y su ordenador dentro, fue encontrada el día 6 en un parque cerca de la Universidad Panthéon-Sorbonne. Crecía la inquietud de la familia.

Los padres de la joven estudiante se desplazaron a la capital francesa el día 7 y pidieron que el caso no se convirtiera en un "circo" mientras proseguía la investigación sobre su paradero. El padre indicó que estaban siguiendo de cerca y con el apoyo del consulado español los avances de las pesquisas, que estaban en manos de la Policía francesa en colaboración con la Guardia Civil.

Una semana después, la joven ha sido hallada "sana y salva". Según ha informado la Guardia Civil, una patrulla de la Policía francesa la encontró "desorientada en la calle" y la trasladó al centro médico. Su familia ya se ha reunido con ella. Ahora les toca conocer qué pasó exactamente.