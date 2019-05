Las muestras formales del desencuentro entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albet Rivera, no deja de producirse. Si en los últimos días se ha reflejado en la tardía y particular felicitación que este segundo hizo al primero por ganar las elecciones, este miércoles ha vuelto a quedar en evidencia por las formas que, en este caso, ha empleado La Moncloa en relación con la reunión prevista entre ambos para el martes de la semana que viene.

A pesar del calendario que ha anunciado el Gobierno, fuentes de la formación naranja han señalado que ellos no tienen conocimiento de la cita, que no se les ha comunicado nada oficialmente.

Esta falta de comunicación, en este caso por parte de Moncloa, se produce después de la anomalía que protagonizó Rivera en la noche electoral. Como es habitual, el ganador de los comicios, Pedro Sánchez, recibió rápidamente llamadas de sus adversarios políticos, que le felicitaron por los resultados. Así lo hicieron tras concluir el escrutinio el líder del PP, Pablo Casado, y el de Podemos, Pablo Iglesias.

No fue el caso, sin embargo, de Rivera, que no llamó a Sánchez, ni siquiera cuando un día después, este lunes, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, así lo dejó caer en una rueda de prensa. Sólo después, el lunes por la noche, el líder de Ciudadanos hizo un gesto con Sánchez. No fue una llamada, pero sí le envió un whataspp para felicitarle.

Dos días después, la agenda de las reuniones que mantendrá la semana que viene Sánchez con los principales líderes "para analizar la situación política" tras el 28-A, según explican fuentes gubernamentales, parece un nuevo paso en la cadena de desencuentros entre Sánchez y Rivera, en esta ocasión con origen en Moncloa, que difundió las citas sin comunicarla previamente, particularmente a Ciudadanos.

Casado el lunes; Rivera e Iglesias, el martes

Según la agenda que ha comunicado Moncloa a primera hora de este miércoles, la ronda de contactos se abrirá el lunes con Casado, continuará el martes por la mañana con un encuentro entre Rivera y se cerrará por la tarde cerrará la ronda con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

La reunión del martes en Moncloa será ocasión para que Sánchez y Rivera retomen un contacto directo que no se produce desde hace "meses y meses", según estimó el presidente de Ciudadanos en una entrevista a El Confidencial durante la campaña. En otra a El País, el presidente del Gobierno negó que sus diferencias con Rivera fuera de carácter "personal", a pesar de la dureza con al que ambos se tratan.

En todo caso, esta falta de sintonía entre ambos es especialmente significativa teniendo en cuenta que Ciudadanos es una de las opciones a las que podría mirar el PSOE para buscar una investidura. De momento, parece que los socialistas descartan la suma con los naranjas y que se inclinan por una investidura de izquierda que se base principalmente en el apoyo de Unidas Podemos. Sin embargo, nada se moverá hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y, a pesar de sus diferencias y de los vetos anunciados, ambas partes ya empiezan a dar muestras de eventuales entendimientos a escala municipal y autonómica a partir de entonces.

Asimismo, Sánchez y Casado volverán a reunirse desde el primer encuentro que mantuvieron en agosto del año pasado, después de la moción de censura que llevó al primero a La Moncloa y del congreso del PP que eligió al segundo como su nuevo presidente. Desde entonces, el PP y su líder se han quejado en repetidas ocasiones la falta de interlocución directa con Sánchez.

Del PP y de Ciudadanos el PSOE ya ha apuntado que lo que espera que no "obstruyan" a una investidura de Sánchez, algo que este martes también pidió la CEOE, que se abstengan para permitir que Sánchez pueda seguir gobernando en solitario.

Al margen de la respuesta que eventualmente Casado podría dar a una propuesta en este sentido, el líder del PP querrá hablar de Venezuela con el presidente en funciones del Gobierno. De momento, este miércoles ha pedido al Ejecutivo que garantice la seguridad de Leopoldo López, su mujer, Lilian Tintori, y la hija de ambos, que se encuentran refugiados en la embajada española en Caracas.

Por el contrario, la comunicación entre Sánchez e Iglesias ha sido más fluida durante estos meses y tuvo su hito en el preacuerdo presupuestario que firmaron en Moncloa en octubre que excedía los límites de los Presupuestos para avanzar en un pacto programático que las dos partes pugnan ahora sobre cómo podría desarrollarse en la próxima legislatura, si mediante el apoyo de Podemos a la investidura de Sánchez como quiere el PSOE o mediante la entrada de Podemos en un Gobierno de coalición como quieren los morados.

Este mismo miércoles, Iglesias ha vuelto a insistir e una tribuna en El País en su intención de "formar parte del próximo Gobierno garantizado así que sea estable y de izquierdas".