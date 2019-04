Pablo Casado se ha enfrentado este martes a su primer examen tras la debacle electoral: la reunión con los barones regionales del PP para analizar los resultados, que con 66 escaños deja al partido en las peores cifras de su historia. Por eso, el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado trabajar en un cambio de estrategia de cara al 26 de mayo y para ello, uno de los retos a los que debe enfrentarse el líder popular es volver al centro, aunque, según Casado, nunca dejó de estar ahí.

Que la campaña del PP fue "un desastre" es una evidencia, según dirigentes del partido consultados por Europa Press. Critican, sobre todo, que el líder del PP "olvidó el centro" político y dedicó sus energías a "pelear con Vox para ver quién es más de derechas". Sin embargo, consideran que es momento de una tregua y no de "abrir el partido en canal" porque la prioridad ahora debe ser mantener posiciones en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.

Muchos de los dirigenes han coincidido públicamente en la necesidad de volver al centro, y ese será uno de los retos a los que deba enfrentarse Casado, que si bien en rueda de prensa tras la reunión del Comité Nacional, ha asegurado que "no ha dejado de estar en el centro" a lo largo de la campaña, se ha reafrimado en el centismo. Según el líder popular, en todo momento su oferta ha sido la de un partido "moderado", "la fuerza tranquila, centrista, reformista".

De hecho, para la nueva cita electoral, el nuevo lema de campaña será "Centrados en tu futuro", una variación del lema que el PP de Mariano Rajoy llevó a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, "Centrados en ti", y que el partido ha elegido este martes en el Comité Ejecutivo Nacional.

Sin margen de maniobra

El otro reto será mantener sus feudos y ganar poder territorial. Aunque a un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, los expertos coinciden en el poco margen que tiene Casado para un cambio de estrategia. Alegan para ello el carácter tan "presidencialista" que ha tomado el partido, así como su línea muy definida de "derechización" que es difícil cambiar en menos de 30 días y los nombramientos propuestos.

En ello también coinciden dirigentes 'populares', que confían en un "ajuste" en su equipo, que ha rodeado de personas afines dejando fuera a miembros con experiencia, lo que ha provocado la movilización en muchos territorios. "Mucha gente con experiencia se ha sentido ofendida y humillada. Han fallado las formas. Ése no es el PP", asegura un veterano parlamentario.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, fue un claro ejemplo. Tras sustituir a Cristina Cifuentes al frente de la Asamble por su dimisión por el 'caso Máster', Casado decidió apartarle para confiar a Díaz Ayuso, muy cercana al líder popular, la Comunidad de Madrid, lo que desembocó en la salida de Garrido a Ciudadanos.

Precisamente para esta nueva campaña el Comité Nacional ha decidido apartar a Teodoro García Egea y a Javier Maroto, las dos personas que se encargaron de la campaña de las generales. En su lugar, serán la ex ministra Isabel García Tejerina y Cuca Gamarra las responsables de cara a las municipales y autonómicas.

Casado ha asegurado que uno de los errores de la campaña ha sido no haber interpretado que Ciudadanos y Vox iban contra Pedro Sánchez, candidato socialista, sino contra el PP, y ha insistido en que su formación se queda sola en el centro derecha, con Ciudadanos a la izquierda y Vox en la extrema derecha, un término con el que se ha dirigido al partido de Abascal por primera vez.

Los barones cierran filas con Casado

"La misma noche electoral su equipo debería haber puesto su cargo a disposición", declara desde el anonimato un diputado del PP a Europa Press. No obstante, no ha sido esta la tónica de la reunión, donde sí se ha pedido "autocrítica", una "reflexión profunda" y un "cambio de rumbo" en algunos aspectos para no perder feudos clave en las autonómicas y municipales de mayo, el gran desafío de Casado.

Pese a que los resultados del domingo tendrán un más que previsible efecto contagio en las autonómicas y municipales, según los expertos, la situación el 26-M podría ser peor con un PP sin líder y con una gestora al frente. No es momento, por tanto, de cuestionar la continuidad de Casado, que se estudiará tras esta cita electoral según los resultados de esos territorios clave, en opinión de Pablo Simón. Si no consigue mantener sus feudos o ganar poder territorial como hizo el PSOE en 2016 pese a cosechar unos pésimos resultados, Casado podría tener los días contados aunque tras la reunión de este martes nadie ha querido cuestionar su liderazgo.