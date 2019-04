"Sí, Notre-Dame es importante y causó mucha preocupación en la sociedad, pero lo que se lleva quemando desde años y a nadie parece preocuparle es el planeta". Así de rotunda es la explicación de Icíar Revilla, impulsora del movimiento Fridays for Future en Madrid, al preguntarle sobre la frase "Actuemos como si nuestra casa estuviera en llamas porque lo está" con la que se anunciaba la manifestación de esta tarde en su cuenat de Instagram.

"Necesitamos decisiones políticas que no tengan una visión a 2050 -medida de Unidas Podemos sobre la eliminación de los cohes de gasolina y diésel- porque si en 2030 no se ha hecho nada, no habrá marcha atrás". Actualmente nos encontramos en un momento crucial: 2035 sería el punto de no retorno para esta lucha, como concluyeron científicos de las universidades de Oxford y Utrech.

En los debates electorales, los políticos "han mencionado anecdóticamente el problema y han dado medidas insuficientes".

Un ejemplo de ello es el Acuerdo de París de 2016 sobre el que se espera que no pueda cumplirse con un 67% de las medidas acordadas . "Que nuestros políticos estén más o menos concienciados es importante, a pesar de las escasas medidas".

El nivel de concienciación de cada formación ha sido mostrado por un un artículo de Green Peace. Sin embargo, Icíar remarca que "lo que realmente preocupa es la falta de interés de la sociedad que da menos relevancia a un tema igual o más importante que la política territorial".

Por ello, miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Bilbao, Sevilla otras 30 ciudades españolas para protestar por el cambio climático. A las 18:30 comenzó la manifestación central en Madrid que transcurrió desde la Cuesta de Moyano y finalizó, pasando por Paseo del Prado, hasta la explanada del Congreso de los Diputados.

Curiosamente, a pesar de su plan basado en reivindicaciones todos los viernes desde el 1 de marzo, el grupo ha decidido cambiar la fecha al jueves. "En un principio queríamos seguir nuestro plan, pero coincidía con el día del colectivo lésbico y queríamos hacer algo grande sin restar visbilidad a otros compañeros"

"Es una manifestación sólo a nivel nacional y la difusión ha sido menor. Aún así esperamos contar mínimo con 1000 personas". Esta es su respuesta al comparar las protestas de esta tarde con el gran éxito de audiencia en la "Huelga por el Clima" del pasado 15 de marzo.

El movimiento internacional en España, inspirado por Greta Thunberg, piensa seguir en activo después de las elecciones "continuaremos todos los viernes y, además, nos sumaremos a la manifestación europea convocada para el 24 de mayo". Una protesta a tan solo dos días de las elecciones europeas.

Desde que esa niña sueca se pusiera frente a las puestas de organismos internacionales para protestar por el clima, miles de estudiantes se han manifestado alrededor del globo terráqueo para hacer ver que ésta vez "No hay Planeta B".

Un problema no sólo de los estudiantes

El colectivo español Madres por el Clima lo sabe muy bien: es un problema de todos.

Desde que se incorporó, tras la huelga estudiantil, han desarrollado proyectos como #CamisetasPorelClima con el objetivo de ampliar la concienciación en los colegios. Esta tarde han estado desde las 17:30 organizando el bloque infantil y realizando un "pintacaras" para los más pequeños de la manifestación.

Se han unido así a iniciativas internacionales de otros padres como "Parents for Future" y "Mothers Rise Up", que han convocado una manifestación para el Día de la Madre, según informaciones de EFE.