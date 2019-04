El consentimiento sexual volvió a tener protagonismo en un debate electoral. Después de que la semana pasada Cayetana Álvarez de Toledo preguntara a la ministra socialista María Jesús Montero si de verdad siempre "ustedes dicen sí, sí, sí hasta el final" en una relación, este lunes el presidente del Gobierno, y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, pedía a Casado:

"Me gustaría que le dijese a sus candidatos, y sobre todo a sus candidatas, que no es no, y que cuando una mujer no dice sí, es no. Lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionadas, hay ocasiones en las que no pueden decir que no. Ahí está el caso de las manadas".

Para añadir: "Y por cierto, también le digo una cosa, dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha, que el vientre de la mujer no es un taxi, y a usted señor Rivera le digo que el vientre de la mujer no se alquila".

El PSOE, pero también Unidos Podemos e incluso Ciudadanos llevan en sus programas electorales sendas propuestas de reformas legislativas sobre los delitos sexuales, después de sentencias controvertidas como la de la manada de Sanfermines, que calificó de abusos y no de violación lo ocurrido.

Mientras Ciudadanos anuncia "prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual", PSOE y Unidas Podemos aspiran a aprobar nuevas leyes que garanticen que el consentimiento sexual afirmativo define las agresiones sexuales.

En este sentido, la semana pasada, la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo, acusaba al PSOE en un debate de convertir el feminismo en un "enfrentamiento entre mujeres y hombres" y criticó el punto del programa socialista sobre el "consentimiento afirmativo" en el que pretenden modificar el código penal para que todo lo que no sea un sí sea un no, diciendo:

"¿De verdad van a garantizar eso penalmente? ¿Un silencio es un no? Y una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?".