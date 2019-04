Joan Herrera (Barcelona, 1971) es el director general del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)) del Ministerio de Transición Ecológica. En él se encarga de la difusión, asesoramiento y desarrollo de programa específicos para que España cumpla sus objetuvos en materia de eficiencia energética y energías renovables. A este excoordinador y exdiputado en el Congreso de Iniciativa Per Cataluña Verds, no le convence nada el nombre del organismo porque "es un nombre de los 80". "No me gusta mucho", admite mientras repite palabra por palabra el nombre y se pregunta "¿qué es la difersificación?, ¿puede ser de diferentes fuentes?, ¿Renovables?".

En todo caso, al menos antes de las elecciones ya no va a dar tiempo a hacer la "reflexión" que propone sobre la denominación del IDAE, aunque cuando hace unas semanas se realizó esta entrevista Pedro Sánchez aún no había anunciado el adelanto electoral. Su Gobierno sí había aprobado meses antes, en octubre del año pasado, un real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores que trataba de abaratar la factura de la luz, en ascenso imparable.

El plan del Gobierno daba pautas para que los consumidores pudieran influir, dentro de lo posible, en la factura, por ejemplo disminuyendo la potencia contratada o reclamando a las distribuidoras la discrimación horaria, para poder consumir más energía en las horas del día en que esta es más barata. No obstante, faltaba el reglamento de autoconsumo de energía que el Consejo de Ministros ha aprobado este mismo viernes. Por ejemplo, permitirá que diferentes comunidades de vecinos que estén próximas entre sí instalen placas solares en el inmeble mejor orientado y compartan la energía que produzcan. La que no consuman, podrán verterla a la red general si para ello tener que constituirse en productores de energía.

Semanas antes de la aprobación de este reglamento, Herrera recibe a 20Minutos en la sede del IDAE, donde ya señala la importancia del acuerdo que adoptó ayer el Gobierno. "Significa que si tú estás en un edificio y yo en otro, estos dos edificios comparten transformador y ese, el de al lado y el otro pueden tener un autoconsumo compartido, de manera que incluso la instalación se puede tener en la cubierta con mejor orientación aunque el aprovechamiento de la placa no sea solo en un edificio, sino en este y en este", dice con un ímpetu que crece progresivamente. "Y así con biomasa o fotovoltaica, con lo cual entramos en una dinámica de placas locales de energía que suponen un ahorro de consumo", adelanta.

¿El consumidor tiene suficiente información para saber que puede instalar una placa fotovoltaica, es posible emponderar a los ciudadanos, saben lo que pueden hacer?

Hace falta que el debate energético entre en casa, en el real decreto (de octubre de 2018, de medidas energéticas) se decía que tú puedes ajustarte la potencia, que es muy interesante.

¿Cuánto ahorro puede suponer ajustar la potencia?

Depende, porque si tienes una potencia de seis y un consumo de 3,4, puedes ajustar. Pero tenemos un término de potencia contratado que tiene mucho peso en comparación con el término de energía. En España tenemos contratados 170.000 megavatios y si nos pusiéramos todos a consumir como locos, gastaríamos 42.000.

¿Y por qué esa diferencia tan grande?

Porque el término potencia pesa mucho, eso hace que sea sostenible financieramente. Deberíamos tender a un modelo donde primarse más la energía que consumes que el término de energía, porque eso daría señales de precio para que consumieras en los momentos en los que la energía es más barata y menos cuando es más cara.

¿Estamos pagando un recibo de energía por encima de nuestras posibilidades, de lo que se debería pagar?

Hay un debate que es el precio de la electricidad, que en España es de los mas caros de Europa. El tema es cómo ahorramos. Tenemos que ahorrar introduciendo autoconsumo. Vamos a hacer ofreciendo la agregación de consumos. Y otro elemento que para nosotros es muy importante es el acceso al dato [de consumo de energía]. Es decir, tus datos están en manos de las distribuidoras. A mí me gustaría una plataforma a nivel estatal donde todos los consumidores pudiesen acceder a su dato y cederlo a un tercero para conocer los servicios energéticos que mejor se adapten a su demanda.

¿La cesión de datos [de consumo] permitiría ahorrar?

Bueno, el titular del dato eres tú. Tienes que tener un acceso y poder utilizar esa información para que haya competencia. Es clave.

Hasta ahora, los consumidores nos hemos limitado a pagar la energía y quejarnos de la factura, ¿cómo se da el cambio para ser más proactivo?

El autoconsumo compartido y hacer una comunidad local de energía. Lo que nos gustaría es que de aquí a poco tiempo en una manzana haya un operador, comercializador o quien sea que vaya y les proponga compartir. Quien no quiera entrar, no pasa nada. Pero el del primero, el del tercero y el del cuarto pueden entrar a compartir, esa va a ser una manera de asumir conciencia energética. Necesitamos espacios que lideren, porque si esta manzana empieza a ahorrar y a tener una factura enegética más barata, la de al lado pensará que esos lo han hecho bien.

Quitar el poder a las distruidoras y dárselo a los consumidores.

Creo que las distribuidoras tienen que entender que también tienen ventajas, obviamente pueden tener una oportunidad en un escenario de mayor electrificacioón de la economí. Si tú lo que haces es electrificar el transporte, en lugar de gastarnos 1280 millones de euros como los que gastamos cada día en compra de combustibles fósiles, se puede invertir en fotovoltaica.

¿Las distribuidoras están contentas con el Gobierno?

Yo espero que sí [ríe]. Pero nosotros creemos que esto es estratégico.

Los ciudadanos tienen la percepción de que las energías renovables son más caras y más molestas.

Eso es un tópico, yo creo que tenemos que hacer una campaña de autoconsumo. Es mentira por una razón: hace unos años se consideraba la parida de que producir un kilovatio es más barato si es origen fósil que fotovoltaico. En los últimos años, en el mundo estaba habiendo una revolución y aquí estamos mirando para otro lado. Pero eso de que las renovables son más caras, no. Va a ser fundamental sacar una subasta, lo vamos a hacer con un modelo homologado con Europa de tal manera que esto baje el precio de la luz. Porque producir con origen renovable es más barato.

¿Cómo se puede convecer a alguien de clase media que reforme su casa para hacerla más eficiente?

Creo que en el momento en que veamos la realidad de la normativa del autoconsumo de energía, las estrategias de autoconsumo y autoconsumo compartido, que se puede financiar simplemente con los ahorros.

¿Cómo?

Si tu estas produciendo X kilovatios y te ahorras de tu factura, vas a poder financiar la instalación [de la placa fotovoltaica] con los ahorros.

¿A partir de cuándo?

En siete años tú vas a poder amortizar la inversión, la instalación con los ahorros que has conseguido. Pagas una factura de 100 igual, pero una parte va a ir a amortizar la instalación y otra, a pagar la factura. En el momento en que esté amortizado, eso que ganas. Y eso va a ser posible y es el momento en que nosotros tenemos que pensar en qué lineas de ayuda y de crédito implementamos.

Durante la pasada legislatura, el fin de las bonificaciones al diésel fue una de las medidas más criticadas del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Resta muchos votos tomar este tipo de decisiones?

Depende de los incentivos que añadas. Lo que está claro es que tiene que haber transición justa, que lo que no puede pasar es que los sectores más vulnerables sean los que paguen la transición y está claro que la transición energética nos favorece. Tenemos una dependencia energética del 72%, somos de los países con mayor dependencia energética, 128 millones cada día se van a los países productores de gas y petróleo. Se tienen que introducir elementos de transición justa, tiene que ir acompañada con financiación de transporte público, con medidas de ayuda al vehículo eléctrico...

¿Hay que comprar ya coches eléctricos?

Tenemos que ir a un modelo que sea distinto. Quizá debamos transitar de una cultura de propiedad del vehículo a una del servicio del vehículo. Cuando yo cumplí 18 años mis padres me regalaron un Seat 127 , esa era la cultura cuando nosotros hacíamos 18 años. Coche. Margaret Thatcher decía que quien va en autobús a lso 40 años es un fracasado. Pues no.

Ahora un regalo a los 18 años debería ser un abono para el carsharing [servicio de coche compartido], ¿por ejemplo?

Ahí voy. ¿Tu qué necesitas, un coche o el derecho del uso del coche? Depende de donde vives, no es igual Madrid o Barcelona que si vives en una capital de comarca, que para moverte a tu capital de provincia lo necesitas. La realidad es poliédrica, pero hay muchas zonas donde podríamos avanzar en una cultura de servicio en la movilidad. Y para mí el vehículo eléctrico tiene que penetrar especialmente en vehículos compartidos, no solo para moverte dentro de la M-30, sino en el gran Madrid, irte un fin de semana y dejar el coche en la sierra y olvidarte . O en Barcelona, irte al Pirineo. Eso se tiene que financiar porque tiene sentido. Luego, tenemos que pensar en vehículo eléctrico en zonas donde nos interese. Por ejemplo, en Baleares o Canarias, es factible porque las distancias no son como en la península. En Mallorca o Tenerife puedes tener una movilidad 100% eléctrica.

Entonces, el uso de coche eléctrico depende de dónde vivas.

Pero atención, estamos hablando del 42% del consumo energético de este país en transportes, es una barbaridad. Tenemos que intentar homologarnos a europea, en vehículo eléctrico estamos muy por detrás.

¿Cuántos coches tendríamos que tener eléctricos para homologarnos?

En 2030, situarnos en unos 4,5 millones.

¿Y cuántos hay hoy?

Muy pocos. Tenemos que hacer una apuesta por esto. No solo por la movilidad, el vehículo eléctrico es muy interesante porque nos puede permitir almacenar excendentes de producción de renovables. Si tenemos una fuerte flota de vehículo eléctrico, a las 18h de la tarde, cuando se va el sol, la batería puede empezar a inyectar en la red la energía que ha acumulado procedente de la renovable.