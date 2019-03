El líder de Vox, Santiago Abascal, que ya había reconocido que va "siempre armado para proteger a mis hijos", ha cuestionado ahora el concepto legal de la legítima defensa en una entrevista publicada este martes en la revista armas.es.

"En Vox creemos que hay que ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan situaciones tan injustas como la que vivió ese anciano de Tenerife que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió y torturó a su esposa. O el policía local de Sevilla que se enfrenta a 20 años por disparar a sus asaltantes", responde el líder del partido de extrema derecha, que califica estos ejemplos de "dramáticos".

Por esta razón, Abascal está a favor de "un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron".

Sobre las armas no letales, prohibidas en España —excepto el spray pimienta—, Vox dice que apoya "el derecho a la autodefensa de los españoles de bien" y lamenta que en España actualmente haya "leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes".

"Para el consenso 'progre', todos los españoles somos asesinos en potencia, violadores en potencia, agresores en potencia que debemos ser reeducados y casi encerrados de por vida, pero cuando aparece un asesino o un violador de verdad, entonces todo es buenismo y derechos humanos y reinserción", abunda Abascal. El líder de Vox concibe la delicuenciacia de forma "totalmente opuesta: los españoles honrados tienen todo el derecho a defenderse y los criminales y delincuentes tienen derecho a recibir visitas en la cárcel".

Sin embargo, Abascal no ofrece más detalles de la ley que plantea pero sí asegura que en caso de llegar a redactarla, escuchará a expertos y profesionales, "y sobre todo a la gente de la calle".

Regalaría un arma a sus hijos

Preguntado por si regalaría a sus hijos una carabina de aire comprimido para iniciarles en la práctica deportiva en el campo, Abascal responde que "claro, si muestran interés por ese deporte, no veo por qué no".

Sobre la caza, Abascal carga contra las asociaciones defensoras de los animales, que en su opinión "demonizan al mundo rural y pretenden poner en pie de igualdad al hombre y al animal" y asegura que si Vox gobierna "no recibirán subvenciones. Ya está bien de que se utilice nuestro dinero para entregarlos a grupos generadores de odio y división", afirma.

"En Vox no sólo pensamos que la caza es necesaria como actividad económica, sino para controlar a determinadas poblaciones de animales que no tienen depredadores y que destruyen cosechas y reses", continúa diciendo, para posteriormente criticar a "cierto animalismo cosmopolita, que no sabe diferenciar a un jilguero de una tórtola pero luego va al mundo rural a decirle a gente que lleva toda su vida viviendo en contacto con la naturaleza cómo debe tratar a los animales o cuidar un entorno que desconoce completamente".