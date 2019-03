La Delegación del Gobierno en Cataluña será la encargada de comunicar esta tarde en nombre del Gobierno a la Junta Electoral Central si la Generalitat ha retirado o no los lazos amarillos y, por tanto, si ha cumplido o no en plazo con la resolución que le insta a retirar los símbolos independentistas para que no interfieran con el proceso electoral abierto tras la convocatoria de las generales para el 28-A.

Fuentes de La Moncloa han explicado este martes cuál será el recorrido de la información sobre si la Generalitat ha retirado o nos lazos, para lo que ayer se le dio un nuevo plazo de 24 horas, que expira a las seis de la tarde. Entonces, han indicado, su Delegación del Gobierno en Cataluña informará a la JEC.

El Gobierno, a expensas de la Junta



En caso de que el presidente catalán, Quim Torra, persista en mantenerlos, las fuentes no han querido adelantar acontecimientos y se han limitado a señalar que el Gobierno está a expensas de la indicación que, en ese sentido, daría la Junta Electoral. Según han dicho, el Gobierno dará los pasos que vaya indicando la Junta, que han recordado que puede imponer multas y sanciones.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno denuncie ante la Fiscalía a Torra por desobedecer a la Junta, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se limitó a señalar el viernes pasado que la JEC puede recurrir al Tribunal Constitucional cuando lo considere oportuno.