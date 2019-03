Despolitizar. Esa es, en teoría, una de las máximas para las movilizaciones del 8-M. Las asociaciones organizadoras insisten en que lo que debe primar son las reivindicaciones feministas y no ningún color político. En cambio, los partidos ya van tanteando el terreno para enarbolar su feminismo antes de que se celebre el Día de la Mujer.

La precampaña electoral lleva varios días en marcha, y a medida que pasa el tiempo el tono se va elevando. No tanto para proponer, sino también para desgastar a los rivales en las urnas. Así, de la misma forma que se habla de fiscalidad, medidas económicas o regeneración, el feminismo se ha convertido en parte de los programas electorales de cara a los comicios de abril.

Más allá de los discursos, ¿qué medidas plantean las formaciones políticas en materia de igualdad y hasta qué punto usan el feminismo como herramienta electoral?

El PSOE reivindica los permisos de paternidad

El Gobierno ha intentado abordar el tema de la igualdad con medidas como la ampliación del permiso por paternidad a 8 semanas en 2019 y progresivamente a 16 en 2021. Además, aprobó un decreto para que las empresas apliquen planes de igualdad, incluidas las pymes, para que sean "transparentes" en las retribuciones.

El Partido Socialista ve el 8-M como el escenario perfecto para pedir que se avance en la "conquista" de derechos por parte de las mujeres y al mismo tiempo sirva para "frenar a la extrema derecha", en una clara referencia a Vox. La portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, llamó a las mujeres a "reventar" las calles con la movilización para defender "una España progresista" y "feminista".

Y es que el PSOE ha insistido en que su programa electoral para el 28-A va girar en torno al contenido social. Según Lastra, no se puede dar "ni un paso atrás". Moncloa difundió este domingo un vídeo en el que varios miembros del Ejecutivo insisten en lo que "queda por hacer". Asimismo, en las últimas semanas Sánchez ha recordado la presencia femenina en su gabinete.

El PP quiere acabar con la brecha de género

El Partido Popular ha cambiado su postura sobre el 8-M respecto al año pasado, cuando calificaron la jornada como "elitista e insolidaria". En este caso, está organizando un acto para presentar mañana su programa electoral en esta materia. Es decir, en la víspera del 8-M. Casado se rodeará de mujeres del PP para reivindicar la labor de los anteriores gobiernos conservadores.

Para él, tanto José María Aznar como Mariano Rajoy hicieron "importantes avances" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, el presidente popular aprovechó estos días para anunciar que, si es presidente del Gobierno después del 28 de abril, promoverá un Pacto de Estado para acabar con la brecha salarial "en cinco años".

Por otra parte, este martes Casado anunció en Asturias que ampliará el complemento en la pensión a las mujeres trabajadoras con un hijo y lo situará en un 2%. Al mismo tiempo, desde la formación subrayan el compromiso que mantienen con «la maternidad, la conciliación y la familia». Para Pablo Casado, "la igualdad real está basada en la autonomía para tener un empleo".

Desde Génova apuntaron que habrá representación del partido en la manifestación del 8 de marzo (algo que no ocurrió en 2018), pero avisan: el hecho de que se celebre en plena precampaña electoral puede provocar "una manipulación partidista". Casado, además, avisó de que es "peligroso tratar de enfrentar a hombres y mujeres".

El presidente del PP ya ha tenido cruces de acusaciones con Pedro Sánchez sobre esos temas. De hecho, en un Pleno del Congreso acusó al presidente del Gobierno de "calentar" el 8-M y de "hablar en nombre de las mujeres". El partido ha presentado además un vídeo en el que trata de ensalzar el papel de la mujer en sus filas: "Muchos dicen, nosotras hacemos". En él intervienen Dolors Montserrat, Marimar Blanco, Cuca Gamarra, Marta González y Andrea Levy.

Eso sí, incidió en que no «compra» el mensaje que se ha emitido desde la izquierda. "Tengo un hijo y una hija y no se me ocurre mantener un discurso de mi hijo contra mi hija", sentenció, y apuntó que las mujeres tienen "libertad" de cara a las marchas previstas para el viernes, "como siempre".

Podemos y la asignatura de feminismo

Los portavoces de la formación Pablo Echenique y Noelia Vera informaron de que uno de sus propósitos para la próxima legislatura es modificar la Ley de Igualdad de 2007 para hacer obligatoria la paridad en entidades que reciban dinero público, algo que con la norma actual solo se plantea como recomendación. La medida será parte del programa electoral para el 28-A e incluirá también a organismos independientes, como la Academia de la Lengua, que recibe una "enorme" cantidad de dinero público y donde hay ocho mujeres de 46 en los órganos de dirección.

Además, plantearán una asignatura de Feminismo en la educación pública porque la igualdad "hay que conseguirla desde la base". En palabras de Irene Montero, es necesario que el feminismo esté "de forma transversal en todas las asignaturas", pero además lo considera "muy útil" para conseguir "sociedades igualitarias".

Unidas Podemos. Solo el nombre de la coalición entre Podemos e IU da buena cuenta de hasta dónde quieren estos partidos llevar el feminismo. La formación morada siempre ha defendido que esa igualdad se consigue desde el lenguaje, y ahora lo trasladan a términos electorales. En los mensajes de los dirigentes prima el "nosotras", y ya en su nacimiento resaltaron la necesidad de los discursos con connotaciones "inclusivas".

Irene Montero apuntó que la persona que suceda a Pablo Iglesias en la Secretaría General de la formación será una mujer, y que eso ocurrirá "pronto". Montero ha atribuido a las ciudadanas el calado del movimiento feminista, y en concreto del 8-M, así que ha manifestado que no es un "acierto" plantear lo que suceda el próximo viernes como un factor de "campaña electoral". Ione Belarra también quiso trasladar mensajes al resto de partidos políticos en referencia a la jornada del viernes. Recordó las movilizaciones masivas del año pasado: "Les dijimos a los partidos viejos y a los sindicatos que sí era posible hacer huelga".

Ciudadanos: decálogo liberal que "no excluye"

Albert Rivera, por su parte, tiene claro que la defensa de la igualdad servirá para desgastar al Gobierno, sobre todo en materia de decretos leyes. El presidente de Ciudadanos aseguró que hay que ampliar los permisos de paternidad "pero cuadrando las cuentas" y no "inventando decretos sin dinero". Lo hizo el pasado domingo en la presentación del llamado decálogo del "feminismo liberal", que desarrolló Inés Arrimadas en un acto en Cataluña.

El feminismo de Ciudadanos, en palabras de Rivera, "combate las etiquetas" y "no quiere dejar a nadie fuera". Por ello, ha apostado por "extender el feminismo a una causa de todos" y "conseguir que no sea algo para tirarse por la cabeza". El líder liberal sostuvo que en este tema España no tiene que ir "a izquierda o derecha", sino "hacia adelante", un argumento en el que subyace la reivindicación de Cs como partido de centro. Si es elegido presidente del Gobierno, Rivera se ha comprometido a ejecutar "hasta el último céntimo" el Pacto de Estado contra la violencia de género.

"Que no se quede el dinero en los cajones, porque la violencia machista existe, no se puede negar la evidencia. Hay que saber a qué se destina el dinero, tenemos que ser eficaces", esgrimió en lo que algunos interpretaron como una afirmación para desmarcarse de las políticas planteadas por Vox, que es además el único partido en contra de la celebración del 8 de marzo.

Con todo, Ciudadanos ha buscado el respaldo a su discurso en otras formaciones liberales de Europa y lo ha plasmado en un vídeo que, como otras formaciones, difundieron en las redes sociales.