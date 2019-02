Podemos ha acusado este martes al Gobierno de hacer electoralismo con la aprobación de reales decretos ley de carácter social antes de las elecciones del 28 de abril, pero se ha abierto a estudiar algunas de las medidas ya avanzadas por el Ejecutivo, como la ampliación a ocho semanas de la baja de paternidad, para decidir si las apoya.

Con sus 69 diputados, Unidos Podemos es una fuerza clave para que el Gobierno consiga convalidar en la Diputación Permanente del Congreso reales decretos que aprobará el Consejo de Ministros hasta las elecciones y no parece que vaya a ponérselo fácil al Ejecutivo. A pesar de las coincidencias en muchos puntos, su portavoz, Irene Montero, ha insistido este martes más en subrayar las diferencias en torno a medidas como los permisos de paternidad o una eventual derogación de la reforma laboral.

Montero ha calificado de "curioso" que al Gobierno "le entre la prisa para aprobar cosas que no ha hecho", incluso aunque estaban en su acuerdo presupuestario con Podemos.

"Cualquiera podría pensar que están utilizando la Moncloa para hacer campaña", ha añadido la portavoz, que en relación a los reales decretos ha considerado que el Gobierno está en su derecho de utilizar los mecanismos a su alcance, pero que de momento no ha confirmado el apoyo de su grupo a medidas tan en línea con sus propuestas como el aumento de las bajas de paternidad.

Así, Podemos se abre a estudiar las propuestas que lleve el Gobierno al Congreso para ver que "no son una pantomima". "Si traen un real decreto del alquiler y de la reforma laboral, veremos", ha dicho Montero, que ha desvelado que su grupo está en contacto con el Ministerio de Fomento de cara a un eventual nuevo real decreto sobre el alquiler.

Decretos de sí o no

En plena precampaña, los grupos evaluarán con lupa los apoyos que prestan al Gobierno, de la misma manera que la convalidación de los decretos supone un reto para el PSOE, que, como el Gobierno, deberá extremar sus contactos con los grupos para conseguir convalidar unos decretos que, al pasar por la Diputación Permanente y no por el Pleno del Congreso, tendrán que llegar con más quorum de los distintos partidos.

Esto es así porque, a diferencia de los decretos que se votan en el Pleno, en la Diputación Permanente los grupos no pueden reclamar tramitarlos como proyecto de ley, lo que les permitiría enmendarlos después. Los trámites que afronta el Gobierno tras la disolución de las Cámaras para aprobar sus decretos son de sí o no, lo que le obligará a ser "más fino", explicaba un diputado socialista tras una reunión del PSOE en la que se ha tratado esta cuestión.

En todo caso y ante las dificultades que según parece podrán grupos como Unidos Podemos para dar luz verde a las medidas con las que el Gobierno quiere "gobernar hasta el último minuto", el PSOE mantiene que serán estos partidos los que tendrán que explicar por qué echan por tierra medidas como el reconocimiento de un subsidio a personas paradas de más de 52 años o un paga a familias en situación de pobreza severa de 588 euros al año por hijo menor.

Para la portavoz socialista, Adriana Lastra, en las reticencias de Podemos "hay una parte de puesta escena electoral", aunque también ha reconocido que este partido "ha sido un socio legal", algo que "no es fácil" porque son fuerzas distintas. En todo caso, ha confiando en poder llegar a acuerdos con ellos y con el resto de grupos.

Baja de paternidad y reforma laboral

La ampliación hasta las ocho semanas de la baja de paternidad es una de las medidas que el Gobierno ha confirmado que se aprobará el viernes de esta semana y Montero ha apuntado que primero tendrán que conocer el texto exacto de la propuesta del Gobierno, cómo piensa implementarlo y con qué fondos cuenta con llevarlo a cabo.

Así, la portavoz morada ha recordado que la propuesta de Podemos es un sistema de permisos de maternidad y paternidad iguales, no simultáneos y no transferibles entre sí y 100% remunerados.

Aunque la ha reclamando -"Todavía esperamos que el Gobierno cumpla su compromiso de derogar la reforma laboral"-, Montero tampoco se ha querido comprometer a apoyar un eventual decreto del Gobierno en ese sentido. Según ha dicho, para Podemos son indispensables tres medidas: la ultractividad de los convenios, que prevalezca siempre el convenio sectorial sobre el de empresa y el conocimiento pleno por parte de los trabajadores de su jornada laboral, para poder reclamar horas extraordinarias.

Los dos primeros puntos sobre convenios son aspectos que también figuran en los planes del Gobierno para reformar la reforma laboral, pero Montero ha recalcado que el Ejecutivo tendrá difícil sacarlos adelante, dado que también tiene que llegar a un acuerdo con el PdeCAT para tener una mayoría suficiente para convalidarlo en el Congreso.

PDeCAT y ERC, dispuestos

Los partidos independentistas contribuyeron hace dos semanas a tumbar los Presupuestos junto al PP y Ciudadanos y este martes se han abierto a apoyar aquellos decretos del Gobierno que sean beneficiosos para los ciudadanos.

El portavoz adjunto de ERC, Gabril Rufián, ni siquera ha visto este martes "mucho problema" en que los reales decretos sean sometidos a la convalidación de la Diputación Permanente por que el Parlamento esté disuelto y ha afirmado que "si hay avances para las personas los aprobarán".

Carles Campuzano, del PdeCAT, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "error que afectó al interés general" de convocar elecciones en lugar de haber prolongado la legislatura hasta octubre para poder haber sacado adelante iniciativas legislativas.

Sin embargo, en el escenario actual, Campuzano ha indicado que su grupo "valorará decreto a decreto" para votar algunos y otros no "si no coincidimos en el fondo de la materia o vemos que no están justificados". No obstante, ha adelantado que el subsidio a parados mayores de 52 años les parece "razonable".