La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, responde a esta hora a las preguntas de los periodistas tras comparecer desde Moncloa para abordar la polémica de la figura del relator que la Ejecutiva de Sánchez ha decidido incorporar para un diálogo con Cataluña a nivel "bilateral".



En este sentido, preguntada por la retribución a dicha figura que el Gobierno plantea, Calvo ha respondido que tiene que ser una persona "que esté dispuesta a hacerlo por amor al arte" o, en cualquier caso, que quiera "echar una mano a los partidos".



La Vicepresidenta ha querido esclarecer que además del espacio institucional en el que la ministra Meritxell Batet y el consejero Alfred Bosch "tienen su papel para el diálogo", existe otro espacio donde entran más actores políticos y en el que, precisamente, el Gobierno considera que hace falta la presencia de alguien "que pudiera ayudar en el trabajo".

"Nadie que venga a mediar"

"No tiene más. Es la palabra que nos parecía más adecuada", ha insistido la Vicepresidenta. En cuanto a la función de dicha figura, Calvo ha planteado: "No es nadie que venga a mediar en una situación en la que los partidos no sean capaces de asumir sus responsabilidades".

Carmen Calvo ha defendido la presencia de una persona que intermedie en el diálogo afirmando que "si solo se sentaran los dos gobiernos con los colores que ambos tienen faltarían activos de la política de Cataluña que son muy necesarios también".

"Quién se hace cargo, cuando nos tenemos que hacer cargo entre todos de sacar adelante una situación como esta", se ha preguntado Calvo, quien ha asegurado que ni Ciudadanos ni el Partido Popular en Cataluña están siendo agentes activos del diálogo.