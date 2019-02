¿Qué es un relator? Esta figura de diplomacia internacional tiene varias definiciones. Según la RAE es una "persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes". La ONU, por su parte, lo define como "experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos.

Javier García, abogado y consultor de derechos humanos, explica a 20minutos que se trata de un "experto independiente" nombrado por el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, al que se le asigna "una determinada problemática" en problemáticas "de vulneraciones de derechos humanos" en casos como la tortura o el derecho a la vivienda, y que también puede tener un ámbito específico relacionado con un tema de este tipo en un país.

García, un experto que ha tenido actuaciones ante el Comité de Derechos de la ONU, se muestra sorprendido ante la figura del relator a la que ha accedido el Gobierno para la crisis de Cataluña. "Se utiliza el mismo término pero no tiene nada que ver", exclama y añade que esta figura de la que hablan es más "un secretario" que "da fe de los acuerdos que se producen" y en "que sentido se ha producido".

García reitera que "los conceptos que se utilizan" no son equivalentes. "Esto puede generar confusiones" sostiene. "De un relator se espera que haga informes al Consejo de Derechos Humanos" explica. Este consultor de derechos humanos no recuerda que se haya creado antes una figura de relator "que sea parecido". "Para el tema del independentismo no me consta que se haya creado una figura" declara.

La vicepresidenta del Gobierno informó este jueves que esta figura no sería un mediador, sino alguien que "pueda tomar nota". La portavoz del Govern de Cataluña Elsa Artadi aseguró este martes que esta figura les "parece bien" y que era "evidente" que lo recibían como una buena noticia.





