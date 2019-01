El PSOE cree que la posibilidad de limitar el precio de los alquileres en aquellas ciudades y zonas donde las rentas estén desbocadas genera "problemas de tipo técnico, de seguridad jurídica", según ha apuntado este lunes su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, un día antes de que este martes se vote en el Congreso la convalidación del real decreto sobre vivienda en el que Podemos exige para dar el visto bueno que se topen los alquileres.

"No es un problema político, sino técnico, de seguridad jurídica", ha dicho Lastra desde la sede del PSOE tras la ejecutiva del partido. De cara al decreto que se vota mañana, ha asegurado que "estamos avanzando en las negociaciones", pero preguntada sobre si está sobre la mesa responder la exigencia de Podemos sobre el límite a los alquileres, se ha referido a los problemas que podrían derivar de esta medida.

Lastra ha mostrado su coincidencia con Podemos al afirmar que "políticamente todos estamos de acuerdo en que hay una burbuja de alquiler, sobre todo en los grandes municipios de España, que está impidiendo que muchos jóvenes y no tan jóvenes se independicen o que haya gente que tenga que volver a compartir piso o a vivir con su familia porque se les está expulsando de su vivienda en alquiler".

No obstante, de momento no parece haber una respuesta para la exigencia de Podemos, que ha advertido de que votará en contra de un decreto ley que también incluye alargar los contratos de alquiler o frenar los abusos en las fianzas si el PSOE no accede a que en algunas circunstancias se pueda limitar los precios de los alquileres.

Acuerdo Sánchez-Iglesias

El toque de clave para la formación morada está en el acuerdo político y presupuestario que firmaron el pasado mes de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Allí se establecía que los ayuntamientos puedan limitar en algunos casos los precios del alquiler.

Según lo pactado que no aparece en el real decreto el Gobierno tratará que el Congreso convalide este martes, cuando se identifique un área con un "incremento abusivo" de los alquileres que "obstaculice a sus habitantes el acceso a una vivienda a un precio razonable", los consistorios podrán considerarla "temporal y excepcionalmente" una "zona urbana de mercado tensionado", donde aplicar unos "índices de referencia" para "regular y limitar las subidas abusivas".

A pesar de ello, Lastra ha afirmado que "la voluntad" de su partido es "sacar adelante" el decreto sobre vivienda y los otros siete que está previsto que se voten este martes. Para ello, "estamos hablando con Unidos Podemos para poder hacer lo que habíamos firmado en el acuerdo", ha asegurado.