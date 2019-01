El 91,3% de las personas atendidas por Cruz Roja tienen problemas en casa, como goteras, contaminación o podredumbre, y en torno al 59% se ven obligadas a elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada, o calentar sus hogares. Estos son algunos de los datos del Boletín nº 17 sobre la Vulnerabilidad Social que Cruz Roja ha hecho público este miércoles y que en esta ocasión se centra en la ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Nancy es una de esas afectadas. "No me atrevo a prender la caldera porque se me dispara la factura. Encendemos la calefacción solo cuando el niño está en casa, por las tardes después del colegio", relata en un vídeo que la ONG ha dado a conocer junto a la presentación del informe. "No es un estudio estadístico, es un análisis sobre las personas que atiende Cruz Roja, no extrapolable a la población española", ha explicado el coordinador general de la organización, Antoni Bruel, que ha agregado que el objetivo es conocer mejor a los colectivos vulnerables para lograr una mayor efectividad en las ayudas.

El trabajo de campo del boletín se efectuó entre los meses de mayo a agosto, durante los que se realizaron 849 entrevistas telefónicas. La muestra se extrajo de los 1,7 millones de personas sobre las que Cruz Roja "actúa con periodicidad constante". Entre ellas se encuentran mujeres maltratadas, niños con dificultades sociales o mayores. El 50% de los encuestados residían en el ámbito urbano, el 25% en el semiurbano y el otro 25% en el ámbito rural. "La mayoría fueron mujeres porque suponen 1,2 millones de los atendidos", ha agregado Bruel.

El responsable de la ONG también ha hecho hincapié en que el 62% contaba con un nivel de estudios medio alto, lo que significa que se trata de "nuevos pobres". "Lo digo para no estigmatizar el estudio. No son personas en origen pobres o excluidas", ha incidido. El 57% de los que eran población activa estaban en paro pero el 89% de los que sí tenían empleo vivían por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 700 euros mes.

Impacto en la salud y en la búsqueda de empleo

La pobreza energética tiene un impacto directo en la salud, algo que destaca el 56,2%, pero igualmente lo tiene en el ámbito social para el 35,3%. "Si no tienes calefacción no invitas a nadie. Limita tu vida social", ha resaltado Bruel. A ello se une el impacto en la búsqueda de empleo, para el 18,5%, por la "humillación" que supone no tener acceso a un aseo adecuado.

El informe refleja que sólo el 19% aprovecha el bono social, lo que manifiesta que "hay un recorrido muy importante para poder ayudar a las personas a que consigan estas ayudas". "Vamos a incrementar todas las acccciones de acompañamiento y apoyo. Ocurre igual con la tarifa regulada. El 90% desconoce que una cosa es el bono social y otra la tarifa regulada. Vamos a explotar ese recorrido. Muchas personas no están accediendo a este derecho", ha señalado.

Bruel ha querido dejar constancia de que "la gente quiere trabajar", que no está "asistencializada", y que eso es "positivo". "Piden ayuda cuando están en una situación límite", ha indicado, por ello ha puesto de manifiesto que aparte de la dimensión social del problema hay que poner el foco en la dimensión económica. La comparativa con años anteriores muestra una mejora de la tasa de empleo pero "un incremento de la precariedad de ese empleo". Mientras en 2008 el 74% de los afectados por estas situaciones estaba en paro, hoy el porcentaje ha bajado al 56%, pero lo que ganan no les da para vivir en condiciones dignas.