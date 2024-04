Raquel Córcoles, Moderna de Pueblo: "Nosotras buscamos tíos que aún no existen y ellos, mujeres que están desapareciendo"

En ocasiones resulta estremecedor echar la vista atrás y recordar comportamientos y chistes que vistos desde la sensibilidad actual, resultan tóxicos, machistas o para qué elegir: ¡todas las opciones anteriores! Sin embargo, en lugar de sumirnos en el angustioso -a la par de reconfortante- bochorno, lo inteligente es revisar tales acciones y valorar cuánto ha cambiado nuestra forma de sentir y pensar gracias al feminismo.

Eso es lo que ha hecho Raquel Cortés, conocida como 'Moderna de Pueblo', al enfrentarse al que fue su primer éxito editorial: 'Los capullos no regalan flores'. En lugar de borrar todas esas viñetas que ahora le chirrían, decidió revisar la obra añadiendo nuevas páginas en las que reflexiona sobre lo narrado desde su perspectiva actual. Rectificar es de sabias, y hacerlo con humor, de genias.

Ahora vemos 'Girls' o 'Sexo en Nueva York' y nos topamos con comentarios que antes creíamos que eran empoderadores y desde el prisma del presente, resultan conflictivos. Pero qué rollo tener que rectificar siempre y pedir perdón, ¿no?

En realidad, en el libro lo he dejado todo tal cual estaba. Lo que he hecho es analizarlo, porque es cierto que si lo hiciera desde cero, lo que crearía no sería ni misma historia, ni la misma trama, ni contaría con los mismos chistes, por lo que no tendría sentido haber censurado el 40%. De hecho, la trama en sí, ya me chirría. Lo importante es tener una mirada crítica. Incluso si te apetece ponerte una comedia romántica que tiene cosas que ya no compartes, pero te relajas, me encanta que puedas disfrutarla.

Creía que era un libro de chicas súper fuertes e independientes, y al releerlo, dije: ¡hay que revisarlo!

Al final, no siempre eliges tú lo que te sigue gustando. Decidí revisarlo porque me encanta hacer este tipo de ejercicio; es una manera de que no me lo digan desde fuera, pues ya me lo digo yo misma. Me ha pasado siempre con el contenido que publico en internet, y lo curioso es que en el editorial, pese a ser algo más meditado, no me lo había planteado. Esto me pilló por sorpresa. Yo creía que era un libro de chicas súper fuertes e independientes, y al releerlo, dije: ¡hay que revisarlo!

¿Vienen muchas personas a señalar que ciertas viñetas eran entonces algo delicadas -o incluso machistas-, o la gente está más calmadita?

El libro estaba descatalogado desde hace tiempo, y me escribían muchas personas diciéndome que querían encontrarlo. Es cierto que cuando ha salido el libro, alguna lectora, desde el cariño, me dice que al leerlo, se ha sorprendido con la de cosas que entonces estaban "fatal", pero si lo dicen es porque tenían el recuerdo de leerlo y creer por aquel entonces que era liberador. Sin embargo ahora, se sorprenden por no haber visto esas grietas que en este momento, sí ven. El proceso de maduración y de revisarnos personalmente lo hemos hecho juntas.

Pero me gusta también la sinceridad, porque actualmente parece que hay que pasarlo todo por el filtro del empoderamiento, algo que hace que no todo sea real. Hay que darle la vuelta al discurso y ver que es un poco tramposo. ¡También mola ver las cosas sin filtros! Yo en ese momento pensaba así y lo sufría de aquella manera, y aunque ahora lo reviso, igualmente pienso que te puedes reír con los chistes de entonces, ¿no?

Parece que hay que pasarlo todo por el filtro del empoderamiento, algo que hace que no todo sea real

¿Por qué hay momentos en los que nos van bien las cosas pero si un hombre nos sale rana, nos venimos abajo?

Tengo la sensación de que esos años de soltería tenían los ingredientes para que fueran los mejores de mi vida: vivía en un piso compartido con amigas, tenía oportunidades para el futuro, acababa de ganar una beca… Aunque todo era genial, estaba agobiada por la validación de los hombres. El rechazo te podía arruinar un mes.

Entre las amigas nos hacíamos de ordifales humanos para acabar en risas lo que en realidad, eran dramas. En parte tiene su gracia, porque estábamos todas contra el capullo de la otra. Eso era El Club de la Comedia para que esos rechazos dolieran menos. Nos robaron la soltería, porque lo que queríamos era que terminara.

La autoridad era el hombre; tu amiga, el juez que te consolaba

Es cierto que entre nosotras nos decimos cosas como "eres lo más", "no sabe lo que se pierde"... Pero a la vez, la autoridad de decidir si valíamos o no la imponían esos tíos, que nos rechazaban o elegían. La autoridad era el hombre; tu amiga, el juez que te consolaba. En el análisis hablo de que tengo muchas amigas que molan muchísimo y son solteras de oro, pero no tienen pareja: algo falla.

Moderna de Pueblo Esther Galván

Taylor Swift saca ahora un disco sobre poetas torturados. ¿Qué demonios nos pasa con los genios atormentados?

La masculinidad atormentada se ha idealizado igual que nosotras, a veces, nos vemos con el filtro de Bridget Jones, ese que plantea a una chica con talento, pero patosa. En cambio, ellos tienen esa idealización de un hombre con problemitas que lucha contra sus demonios. Algunos se aferran a eso. Recuerdo los grupos que escuchaba, y eran bandas de tíos torturadísimos cuyo lema era el de "hoy te voy a hacer daño", y pensabas que iba a acabar bien… 'Spoiler': NO.

Teníamos el complejo de salvadora, quizás veíamos una oportunidad de salvarle… "No sabe lo que se pierde conmigo "," está mal, pero le voy a hacer más feliz, porque sé lo que necesita"... En realidad, lo que tendríamos que haber hecho es ir pasos atrás y vernos haciendo ese papel.

Viñeta de Moderna de Pueblo D.R

Qué felicidad, sin embargo, poder identificar ahora ciertos comportamientos y poder darles nombre...

Exacto. Creo que gracias a toda la información sobre psicología de la que disponemos, esos comportamientos los calas y los dejas de idealizar. Ahora se habla de 'red flags', pero poca gente encontrarás sin ninguna. Sin embargo, si conoces e identificas las grandes, reconocerás haber caído en alguna, pero antes caíamos en patrones de manera repetida, y ahora, con estas herramientas, podemos detectarlos. El 'ghosting' o el luz de gas ya se hacían antes, pero ahora podemos nombrarlos, porque hay nombres para hacerlo.

Al hablar de hipergamia, ¿qué nos sorprende tanto cuando es una mujer mayor la que sale con un hombre más joven?

Yo creo que nos sorprende por ser una rareza, porque a nosotras mismas lo de que el hombre envejece mejor nos ha calado, y no es verdad. Yo he cambiado la mirada, porque veo mujeres de 50 años estupendas, que brillan… Lo que me va de la hipergamia es que obviamente, aunque el quit está en la edad, luego está el asunto de que si quieres hijos, no querrás a alguien más joven, porque no lo tiene claro y te quedan cuatro óvulos…

Ellos se encuentran con un espectro enorme de mujeres que son 'girlfriend' material y nosotras, cada vez que cumplimos años, vemos que cómo disminuye

Ya no es una cuestión estética: es el reloj biológico. Al final, tienes un rango de hombres que han de ganar lo mismo o más que tú y que tienen que tener tu edad o algún año más, mientras que ellos se encuentran con un espectro enorme de mujeres que son 'girlfriend' material y nosotras, cada vez que cumplimos años, vemos que ese espectro disminuye. Encima quieres que ese hombre esté mínimamente deconstruido, y entonces, te quedan tres. Por eso, las que han querido siempre amor romántico se preguntan si les compensa tener una relación en la que prácticamente, tienen que trabajar en la relación más que en que le aporte felicidad.

Cuando en el libro hablas de follamigos, me viene a la cabeza las malditas 'situationships', aunque entonces no se llamaban así. ¿Acaso no son una estafa?

Incluso al publicar el libro, este es un tema no resuelto para mí. La conclusión de Moderna es que como ese tipo terminó en otra relación cuando lo dejamos, el problema era que yo no le gustaba. Es decir, no pensaba que él fuera un capullo, sino que no le gusté lo suficiente. Lo revisé y vi que lo que fallaba es que él estaba teniendo una relación contigo y aunque tú te veías como una mujer sexual y abierta, estabas era una relación en la que no tenías derecho alguno.

¡Bastante tenemos con fingir orgasmos, como para tener que fingir a nivel emocional!

Sólo podías quedar como una loca si montabas show, como una desesperada si decías que no pasaba nada… Porque tenías que fingir que todo iba bien. ¡Bastante tenemos con fingir orgasmos, como para tener que fingir a nivel emocional! Esperas que con el tiempo te quiera, y al final, ni te quiere él, ni te quieres tú.

Moderna de Pueblo Moderna de Pueblo

Dices que los capullos nunca te dejan, porqué están esperando a que les dejen... Vagos hasta para eso, ¿eh?

Es que dejar a alguien exige afrontar una situación y tener responsabilidad afectiva, por eso está de moda el 'ghosting', porque la gente no quiere asumir esa conversación ni gestionar tus emociones y la forma en la que reacciones. Te dan lo mínimo, y es una falta de empatía brutal, porque lo que quieren es que así, lo des por perdido y rompas. Todas hemos pasado de alguien, pero cuando quieres a alguien un poquito, lo pasas mal y tienes esa conversación desagradable intentando que sea útil para el otro, para que así se pueda desvincular sentimentalmente.

Cuando les hablas con cierta condescendencia, aunque sea con cariño, les molesta

Respecto al síndrome de la supermujer, ¿por qué crees que hay tanta mujer maravillosa con problemas para encontrar pareja?

Primero, porque hay un punto en el que creo que si un tío no está trabajado y tiene asuntos psicológicos por resolver, descubrir que una mujer le haya dado tres vueltas le puede hacer sentir humillado, porque como su validación consiste en estar por encima de la mujer, en lugar de decir que es un chollo de tía, se encuentra con que ella le pone un espejo delante que le muestra lo que no es. Al final, ven su masculinidad amenazada. Cuando les hablas con cierta condescendencia, aunque sea con cariño, les molesta.

Creen que una mujer les puede hablar como madre, desde el cuidado, o como novia, diciéndoles que son los mejores, pero si les dices tienen unos problemitas y que no eres su psicóloga, se espantan. A muchas mujeres que tienen su vida y que se han trabajado a sí mismas, cuando se encuentran con quien va por primero de curso de desarrollo personal, les sale la condescendencia, y ellos se pueden atosigar. Nosotras buscamos tíos que aún no existen y ellos, mujeres que están desapareciendo.

Las mujeres tienen 20 años más que antes y menos prisa

¿Cómo ves el panorama actual?

Yo veo que las tías empiezan a estar bien consigo mismas. No es que no quieran pareja, sino que tienen claro lo que quieren. Es guay, porque no pierden el culo por tíos ineptos. Tienen 20 años más que antes y menos prisa. Estan tranquilas, vienen posiblemente de intentos fallidos o de una relación que les ha costado la salud mental y están agradecidas de disfrutar la calidad de vida que tienen como solteras.

Es cierto que alguna lo lleva peor, porque ha pasado mucho sin pareja y piensa que tiene algo raro, pero está en una edad en la que es complicado encontrar a alguien no por la edad, sino por lo que busca en un hombre. Es como cuando vas a la tercera semana de rebajas, a última hora. Quieres comprarte algo, pero no te vas a llevar cualquier cosa.

Carlos, tu pareja, tiene el síndrome del impostor… ¡Qué rareza que sea el hombre quien lo tiene!

Él nunca me quiere quitar mérito y a la vez, no se puede dar rédito sin hacerlo. El pobre está diciendo siempre "Raquel podría hacerlo sola, aunque yo he contribuido con mi trabajo…”. Hemos tenido suerte por encontrarnos tanto en el plano personal como en el profesional. Habría tenido una carrera diferente sin él, porque es metódico y me ha hecho ser más ambiciosa, perfeccionista y constante en mis trabajos.

A nivel de tramas y guión, somos muy buen equipo. Pero Moderna sigue teniendo un componente importante de 'alter ego' y hay ideas que me nacen directamente, por lo que aunque él tiene una voz interesante, muchas veces no casa con Moderna, y la tiene que modular. Sin embargo, se siente bien en esa especie de refugio.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.