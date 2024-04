Shakira nunca quiso ser un referente feminista, tan solo una mujer que factura (más que nosotras)

The Associated Press

Es difícil no imaginar la cara de Patricia Alfonso Tortolani, la periodista encargada de entrevistar a Shakira para la portada de la revista 'Allure', al escuchar a la cantante hablar en contra de la película 'Barbie'. En sus pupilas imagino a Google Analytics danzar y a la directora del medio, Jessica Cruel (curioso apellido), aplaudir ante el revuelo generado.

Lamentablemente, es habitual hacer del feminismo un terreno de batalla capaz de regalar titulares, por lo que en más de una ocasión, hay cuestionarios en los que las preguntas al respecto tienen más sed de clicks que de lograr discursos empoderadores. Por eso, lo que resulta sorprendente no es que la revista quisiera que Shakira diera alguna declaración controvertida, sino la sorpresa que sus palabras ha generado.

¿Acaso hemos olvidado que escribió 'Se quiere, se mata', un himno provida? ¿O que en 2014 dijo con orgullo en una emisora de radio estadounidense que Piqué era "territorial y celoso", un hombre al que "le gusta tenerlo todo bajo control"? ¿No recordamos que en el Informativo Noticias Caracol dijo que Gerardo no la dejaba "hacer vídeos con hombres, porque es una persona muy conservadora"?

No dejemos que las letras que presumen de facturar en lugar de llorar opaquen declaraciones que como sus caderas, no mienten

Lo sé: han pasado diez años y en una década, nuestra mentalidad cambia, pero no dejemos que las letras que presumen de facturar en lugar de llorar opaquen declaraciones que como sus caderas, no mienten.

Lo cierto es que a lo largo de la charla plasmada en 'Allure', la colombiana se asegura de lanzar mensajes de empoderamiento. Sin embargo, al opinar acerca de la película de Greta Gerwig, señala que sus hijos la odiaron al considerarla "castrante"... Un término que de haber sido empleado por los pequeños, merecía el aplauso a su léxico, pero que sin duda -aunque tal vez estemos ante los nuevos Lázaro Carreter, ojo-, proviene de la propia Shakira.

Me gusta cuando la cultura pop intenta empoderar a las mujeres sin robarles a los hombres la posibilidad de ser hombres

"Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos a la vez que respetan a las mujeres. Me gusta cuando la cultura pop intenta empoderar a las mujeres sin robarles a los hombres la posibilidad de ser hombres, y también de proteger y de proveer. Creo en darles a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podamos sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos, y ese complemento no debe perderse”, señala.

El feminismo está repleto de posturas, y muchas de ellas se enfrentan

Lo sé: ese miedo a perder la feminidad, esa idea de "robar" al hombre la posibilidad de ser hombre y el concepto "castrante" son realmente dolorosos, pero quizás tengamos que intentar dejar de buscar el titular fácil y la batalla constante y evitar que el maldito halo de la "mala feminista" regrese. Tal vez este sea un buen momento para comprender que el feminismo está repleto de posturas y que por supuesto, muchas de ellas se enfrentan.

Shakira en los MTV Video Music Awards 2023 EFE

Es importante señalar que en la entrevista recuerda que ahora ya nadie le dice "cómo o cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo convertirme en una mejor versión de mí misma. Eso lo decido yo", y que por fin las mujeres no tienen que ocultar el dolor. Esta oda a la vulnerabilidad es también importante, porque hay quien relaciona la fuerza y el poder con esconder los sentimientos, y del mismo modo que hasta ahora la masculinidad se ha vinculado a ese hermetismo emocional, nos encontramos en un momento en el que pudiera parecer que las mujeres tampoco hemos de derramar una sola lágrima y comportarnos como ellos para alcanzar el poder, cuando precisamente una de las múltiples bondades del feminismo radica en la liberación emocional... Esa que por cierto, espero que ahora no nos neguemos nosotras a abrazar.

"La de Eva fue una historia creada por misóginos para poner a las mujeres en una cajita en la que tenemos que permanecer calladas, no podemos decir lo que pensamos ni ser catalizadoras del cambio. Para mantener las cosas como están. Creo que hay algo refrescante en las mujeres cuando pueden ser ellas mismas y no pedir disculpas. Porque hemos tenido que disculparnos muchas malditas veces en el pasado", ha dicho Shakira.

Es un icono pop, pero no un referente del feminismo

Precisamente lo que ahora muchos esperan es eso: que se disculpe. Pero en realidad, si es lo que piensa… ¿Tiene que hacerlo? No voy a negar mi inmensa decepción cuando leí el parrafito dedicado a Barbie, pero lo que realmente me aturde es que ahora se hable del tropiezo del "icono del feminismo". Quizás el problema radique precisamente en tener como baluarte del feminismo a determinadas figuras que aunque cantan al empoderamiento, desconocemos lo que realmente piensan.

Tal vez ha llegado el momento de asumir que quizás Shakira es una mujer con poder, no un icono del feminismo

El movimiento tiene diferentes prismas, posturas y ángulos, algunos tan controvertidos como el de Pauline Harmange ("Odiar a los hombres, como grupo social y a menudo también a nivel individual, me aporta mucha felicidad, y no sólo porque sea una vieja bruja amante de los gatos", escribe) y Andrea Dworkin, otros que han encontrado en las redes un potente altavoz desde el que debatir (Sindy Takanashi y Júlia Salander), nombres que hacen del humor el hilo conductor (Hénar Álvarez y Nerea Pérez de las Heras)...

Es decir: referentes no faltan, y si alguno no encaja con tus ideas, no hace falta vapulearle, sino investigar qué dicen otras voces que pueden ser más afines a tus creencias. O tal vez haya llegado el momento de asumir que quizás Shakira es una mujer con poder, no un icono del feminismo.

Lo positivo de sus últimas entrevistas es que parece haberse liberado del yugo que oprime a tantas mujeres que pese a tener éxito y no tener miedo a alzar la voz, aplauden la asfixiante necesidad de control de sus parejas. ¿Hemos olvidado también que Miranda Kerr, al ser preguntada por Orlanda Bloom, respondió hace tiempo que "hay que dejar que el hombre sea el hombre"?

En fin, queridas lectoras: las mujeres facturan, pero también se tropiezan… Y si para Shakira sus palabras no han sido un tropiezo, sino el reflejo de lo que piensa, y te han dolido, tengo una buena noticia: hay muchísimos otros referentes feministas que aunque facturan menos, puede que te llenen más.

