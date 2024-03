Un año más, nos proponemos elegir a las mujeres más relevantes del año, pero antes de hacerlo, vaya por delante una aclaración. En el momento en el que se plantea cualquier listado, quien lo pone en marcha sabe de antemano que el ranking no será del gusto de todos. Es como cuando te preguntan dónde se come la mejor tortilla de patatas de España: cada persona tiene su lugar fetiche, y cuando este no es incluido en la selección, emerge la ira.

Lo sabemos, no os esperábais que el 8M diera un giro "tortillesco", pero lo que queremos decir con esta comparación "gastro-nada-que-ver" no es otra cosa que el hecho de que somos plenamente conscientes de que hay cientos de mujeres que este año han conseguido logros inigualables, pero hemos querido hacer un listado diverso, variado y no necesariamente típico con el que aplaudir a algunas de las mujeres que están luchando por cambiar las cosas con su voz y con su trabajo.

Jenni Hermoso

"Jugar contra Jenni es una prueba que esperas como futbolista profesional. Puede hacer lo que quiera con el balón, como demostró este verano en el Mundial femenino. Fue titular en todos los partidos, marcó tres goles a lo largo del torneo y fue fundamental para el éxito de España, que ganó la Copa por primera vez”, ha dicho la capitana de la selección inglesa, Leah Williamson, sobre la campeona del Mundo con España en el Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda, a quien ha elegido como la mujer del año para 'Financial Times'.

Jenni Hermoso Instagram

Además de sus hazañas deportivas, la británica ha querido que el beso no consentido con el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, estuviera también presente como motivo de su elección. "Podría haberse detenido, restarle importancia al incidente y pasar del asunto para protegerse. En cambio, a pesar de la creciente atención de los medios, ella continuó haciendo lo que sabía que era correcto". Hermoso forma también parte de las 100 mujeres más influyentes de España según la revista 'Forbes'.

Almudena Ariza

El 11-S, las guerras en Afganistán e Irak, los terremotos de Turquía, Irán o Haití, el tsunami de Indonesia, la situación de los indígenas en Guatemala, la erupción del volcán Merapi, las inundaciones en Australia, los pueblos abandonados de Fukushima... son algunas de las coberturas realizadas en todo el mundo por Almudena Ariza. Es una de las caras más conocidas de TVE. Además, ha sido editora y presentadora del Telediario en diferentes etapas y ha presentado 'Informe Semanal'.

Fue corresponsal en Asia Pacífico, con sede en Pekín y el año pasado recorrió el mundo grabando el programa Españoles en conflictos, y desde hace casi dos años ha sido enviada especial de forma habitual a Ucrania.

Almudena Ariza en Cisjordania con dos compañeros periodistas Instagram @almudena.ariza

Premiada por la cobertura en Afganistán a cargo del Ministerio del Interior, fue Antena de Oro, premio Club Internacional de Prensa al Mejor Corresponsal, Premio Bravo... Desde Enero de 2024 es la corresponsal de RTVE en Jerusalén y desde allí informa puntualmente del conflicto en la franja de Gaza.

Los méritos le sobran para estar en esta lista, en la que podría aparecer año tras año.

Greta Gerwig

Aunque la Academia del Cine no crea que lo que la directora ha hecho con ‘Barbie’ merezca ni un aplauso lento, ni un Oscar como mejor directora, nosotros sí lo pensamos. Gerwig es la primera mujer en romper el récord de taquilla -lo ha hecho con 'Barbie', of course-, y sus tres primeras películas en solitario han logrado que sea la única directora en la historia en tener sus tres primeros largometrajes en solitario nominados a Mejor Película en los Oscar.

La directora de 'Barbie' está nominada en la categoría de mejor guion adaptado. JC Olivera/Getty Images

Su obra es siempre un boom taquillero y su cine se caracteriza por explorar las emociones femeninas. Te guste o no 'Barbie', es indudable que la película ha situado el feminismo en el centro de la mesa, se ha encargado de que medio mundo haya dejado de ver a la icónica muñeca como una bimbo de manual y ha logrado que el 'girl power', lejos de ser un mero mensaje de camiseta, sea una realidad.

Ana Peleteiro

Hablar de conciliación y deporte es siempre esencial, y sin duda la atleta ha sabido hacerlo de nuevo con su última victoria, que ha sido una auténtico golpe sobre la mesa. Acaba de lograr el bronce en el Mundial indoor de Glasgow, algo que pocos esperaban, pues tras quedarse embarazada cuando ya era medallista olímpica, muchos creyeron que jamás volvería a situarse en la cumbre. Un año y tres meses después del nacimiento de Lúa, ha demostrado que no estaban en lo cierto.

Ana Peleteiro celebra la medalla lograda en Glasgow junto a su hija. Instagram @apeleteirob

"Me retiraron hace 14 meses, pero la Peleteiro está de vuelta. Nada se regala en la vida y este es el resultado de mucho esfuerzo. Hay atletas madres que han sido ejemplos para mí porque recién parida, con la cesárea, yo también lo veía negro. Cogí fuerzas y me dije que yo también podía hacerlo”, ha dicho.

El dorsal de la saltadora reza ahora Peleteiro-Campaoré. "Somos una familia. Mi madre está desbancada, pero esto es un gesto de amor a mi familia política, porque mis suegros son un pilar fundamental en mi vida, ellos nos ayudan a conciliar", ha dicho la deportista, que está casada con el entrenador Benjamin Campaoré.

"Nadie te cuenta lo duro que es tener que dejar a tu hija durante 3 semanas para poder trabajar y rendir al más alto nivel en los próximos Juegos Olímpicos. La maternidad es maravillosa, pero nadie te prepara el dolor y la culpa que provocan estos momentos", dijo a comienzos de enero en un emotivo vídeo.

Elena Martín



La directora, guionista e intérprete es la responsable de 'Creatura', una película sobre la castración del deseo femenino con el que reivindica la necesidad de la educación emocional, dentro de la cual está también la sexual. "En estos tiempos que corren es más importante todavía reivindicarla, porque es absolutamente necesaria para el crecimiento de una, pero también para el crecimiento social y para evitar que ciertas violencias sexuales y machistas que van ocurriendo", explicaba a ‘Vogue’.

La directora, guionista y protagonista de 'Creatura', uno de los títulos destacados para la crítica en 2023 (Juan Naharro/Getty)

Asegura que la sexualidad sigue siendo un tabú cuando se asocia a la intimidad, algo que en absoluto ocurre con la sexualización. Al hablar en la película del deseo sexual femenino desde la infancia, nos encontramos ante un nombre que sin duda, va a revolucionar el cine patrio.

Narges Mohammadi

Como explica la web de Amnistía Internacional, Narges Mohammadi fue detenida en 2021 en Teherán por difundir propaganda contra el Estado. Lleva años entrando y saliendo de la cárcel injustamente por su trabajo en favor de los derechos humanos. Cumple una condena de 12 años, 11 meses y 154 latigazos (entre otras sanciones) en cuatro casos distintos en juicios en los que en ocasiones, no ha podido contar ni con la presencia de su abogado.

Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023 Carlos Gámez

En octubre, el Comité del Nobel le concedió el Nobel de la Paz por su lucha no violenta "contra la opresión de las mujeres en Irán" y por la promoción de los derechos humanos para todos. Ella ha sido un de los pocos casos que no ha podido asistir a la ceremonia desde la creación del premio, en 1901. Fueron sus hijos los encargados de recoger el premio y de leer el discurso de la activista. “La juventud de Irán ha transformado hoy las calles y los espacios públicos en un escenario de resistencia civil generalizada. La resistencia está viva y la lucha perdura”, ha escrito.

"Estoy escribiendo este mensaje detrás de los altos y fríos muros de una prisión. Soy una mujer iraní que se enorgullece y está honrada de contribuir a esta civilización; una mujer encarcelada que, ante el profundo y desgarrador sufrimiento causado por la falta de libertad, igualdad y democracia, ha encontrado la necesidad de su existencia".

Hace ocho años que no ve a sus hijos y lleva una década sin estar con su marido. Al vivir la familia en el exilio, en París, motivo por el que sus hijos leyeron la carta en francés, la activista ha antepuesto su lucha por los derechos humanos a su familia.

"Hace más de ocho años que no los veo, pero siempre han estado conmigo. Espero que el dolor que les ha causado mi ausencia no haya sido en vano. Espero que, un día, me perdonen", escribió en una carta publicada en 2022.

Marina Silva



La ministra de Medio Ambiente de Brasil ha hecho del cambio climático el eje central de su carrera, motivo por el cual ha sido la mismísima ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la encargada de elegirla como una de las mujeres del año en el listado de 'Financial Times'. "El mundo se enfrenta a una triple crisis de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Como ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva está en el centro de esa crisis. Al crecer cerca de la selva tropical en una pequeña comunidad de recolectores de caucho, fue testigo de primera mano de la devastación de la deforestación y ha dedicado su vida a combatirla. Marina se convirtió en la primera persona de su comunidad elegida para el Senado federal y generó apoyo para el desarrollo sostenible en la región amazónica”, señala Bachelet.

Marina Silva, ministra brasileña de medio ambiente TINGSHU WANG

"Fue nombrada ministra de Medio Ambiente por primera vez en 2003 por el Presidente Lula da Silva y volvió a ocupar el cargo este año. Ha tomado medidas drásticas para proteger el bosque amazónico, creando un servicio forestal, un instituto de biodiversidad y el Fondo Amazonia, el mayor esfuerzo internacional para la conservación de la selva tropical. Bajo su liderazgo, la deforestación disminuyó un 59% entre 2004 y 2007. Marina continúa liderando la tarea de desarrollar resiliencia climática y restaurar el ecosistema conocido como los pulmones del planeta, escribe.

Svetlana Mojsov



Hemos hablado en diversas ocasiones acerca de fármacos como Ozempic y Wegovy, que han generado miles de millones de dólares de beneficios a la industria farmacéutica al haberse convertido en potentes armas contra la báscula. Sin embargo, el papel de- la bioquímica Svetlana Mojsov ha sido ninguneado por la industria farmacéutica, hasta que 'Nature' la ha incluido en su listado por su participación en el desarrollo de fármacos multimillonarios para perder peso. Ella se ha atrevido a alzar la voz, y nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad de ser su altavoz. La bioquímica Svetlana Mojsov, figura clave en el descubrimiento de la GLP-1 (es un péptido secretado por células enteroendocrinas tipo L en respuesta a diferentes nutrientes, principalmente glucosa y lípidos), ha sido reconocida como uno de los diez científicos del año.

Svetlana Mojsov Mercedes González | The Rockefeller University

Según publica El Pais "durante años, las revistas y premios del sector alabaron el trabajo de sus compañeros masculinos, los doctores Daniel Drucker, Joel Habener y Jens Juul Holst, mientras ignoraban sistemáticamente el suyo. Después de años de lucha, la bioquímica serbia ha conseguido el reconocimiento que hasta ahora le había sido negado. Revistas como Cell y Nature, que en un primer momento silenciaron sus aportaciones, han tenido que publicar rectificaciones para poner su nombre a la altura del de sus colegas.

