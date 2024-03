Manifestación, la brujería moderna que practicaron Steve Jobs, Oprah Winfrey y Jim Carrey

TikTok se ha convertido en la red social en la que la manifestación se ha erigido como la práctica idónea para que millennials y miembros de la generación Z aseguren estar logrando mejoras laborales e incluso encontrando a su pareja perfecta.

Pero ¿qué es la manifestación? Es una herramienta al servicio del poder que tenemos de crear nuestra vida. Es el proceso a través del cual hacemos real y tangible algo que existía solo en nuestra imaginación. Se trata de cultivar pensamientos positivos, trabajar la visualización de aquello que se desea y atraerlo a la realidad de modo consciente y práctico.

Aunque reconocer lo que me dispongo a reconocer dice mucho de mi lamentable situación emocional, me ha llamado mucho la atención que esta práctica ayude a la gente a encontrar pareja (lo de perfecta ya lo dejo para otro año), y al investigar al respecto, me he dado cuenta de que quienes la practican son, en un inmenso porcentaje, mujeres.

Sin embargo, existen grandes referentes históricos masculinos, como el escritor y asesor de Roosevelt, Napoleon Hill, el exitoso empresario y orador Brian Tracy, así como el Dr. Joe Dispenza o Pierre Franckh, que han impactado a millones de personas, hombres y mujeres, sobre la ley de atracción, la plasticidad cerebral e incluso la influencia en el ADN de la mano de sus obras literarias. Pero, ¿por qué es más habitual que sean las mujeres las que confían en manifestar?

"Nos encontramos en un momento vital en la historia de la mujer actual en la que comienza un empoderamiento real para ella, una conexión sana con la ambición y con el inconformismo de una vida previamente escrita. Como mujeres, ya no estamos dispuestas a seguir los mandatos ancestrales y empezamos a romper paradigmas sociales, emocionales, mentales, espirituales y físicos", explica explica Ángela Vazi, terapeuta experta en manifestación y habilidades psíquicas.

"Es en ese momento en el que se despierta nuestro interés por la búsqueda de algo más y conectamos con procesos como el de la manifestación, que nos permite dejar de sentirnos culpables por ser ambiciosas en cualquier ámbito de nuestra vida, nos libera de esa carga ancestral del tú no tienes derecho a…", señala Vazi.

"Esto tal vez sorprenda, pero tenemos un mandato inconsciente que proviene de nuestro transgeneracional muy estudiado por la abogada y doctorada en psicología Anne Ancelin Schützenberger. Segun este mandato, podemos estar "condenadas" a repetir las historias de sometimiento de nuestro linaje femenino”, asegura.

Manifestarnos nos ayuda a conseguir nuestras metas, descubrirnos, comprendernos y creer en nuestros deseos

Por su parte Sarah Bartlett, autora de 'El arte de la manifestación para brujas modernas. Hechizos y rituales para hacer realidad tus sueños', asegura que esta práctica no sólo nos ayuda a conseguir nuestras metas, sino también a descubrirnos, comprendernos y creer en nuestros deseos. Cree que el arte de manifestarse se ha vuelto popular entre las mujeres probablemente porque manifestar no es otra cosa que hacer que suceda algo bueno que deseas.

"Eso es algo que se encuentra en el núcleo de la brujería moderna, una práctica que intenta traer armonía, compasión y amor al planeta. Además, más que nunca, las mujeres buscan un significado más personal para sus vidas, ya sea a través de su trabajo, conectando con la naturaleza o la creatividad personal, y el arte de manifestarse puede ayudar a lograrlo", explica.

Cuando comencé a hablar en mi entorno de manifestación, absolutamente todos se burlaron

Preguntamos a ambas si creen que los hombres se mofan de quienes creen en la manifestación. "En mi caso, cuando comencé a hablar en mi entorno de manifestación, absolutamente todos se burlaron. Me dijeron que estaba loca, que me había convertido en una "hierbas". Pero dejaron de hacerlo en el momento en el que vieron que mi nivel de vida subía y subía sin parar. Ahora ya nadie se burla, te lo aseguro, más bien vienen, me piden consejo y les dejo entrar en mi programa", dice Vazi, que cree que es fundamental continuar adelante pese a las mofas.

"¿Imaginas a alguien riéndose de Ellos han hablado abiertamente sobre sus procesos de manifestación. Incluso Jim Carrey explicó que su primer contrato de 10 millones de dólares lo consiguió metiendo un cheque imaginario por esa cantidad en su cartera y lo guardó con la certeza de que se haría realidad", asegura.

La manifestación es una práctica sumamente empoderadora

En su libro, Sarah Bartlett asegura que la bruja moderna está empoderada, sabe lo que quiere, confía en su capacidad para conseguirlo y posee un don innato para hacerlo. Ambas creen que sin duda, la manifestación es una práctica sumamente empoderadora.

"Ya sea que invoquemos al universo o al mundo espiritual para que nos ayude a manifestar las cosas que nos importan, abrirnos y ser honestos acerca de nuestras propias necesidades y deseos potenciales es empoderador en sí mismo. La práctica de la manifestación nos ayuda a comprender quiénes somos como individuos, a poseer nuestro poder personal y a ser fieles a nuestro yo auténtico", explica a Mujer.es.

"La práctica de técnicas y rituales de manifestación mantiene nuestra mente alerta, fresca y consciente de nuestras necesidades emocionales y espirituales más profundas. Implica auto comprensión y honestidad, y puede beneficiar nuestro bienestar integral de mente, cuerpo y espíritu", comenta.

Ángela Vazi asegura haber visto en su programa de manifestación a cientos de mujeres que al inicio del proceso eran una persona y al acabar, eran otra distinta. "Han tenido el valor de activarse, levantarse y cambiar sus vidas. Son auténticos ejemplos de empoderamiento. Mi advertencia es que una siempre sabe cómo comienza el proceso, pero no cómo lo acaba. Un buen programa de manifestación te desmontará literalmente y te acompañará a construir lo que deseas ser", señala.

Comenta que para ella, es un momento mágico ver cómo esas mujeres hacen crecer su autoestima, su merecimiento, empiezan a poner límites, perdonan y se auto perdonan, cambian su lenguaje interno negativo, se tratan con amor… Y comienzan a llegar a sus vidas aquello que anhelaban. "Para mí la manifestación sin empoderamiento no existe", dice para terminar.

