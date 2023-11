'Open casting': por qué ya no tenemos un tipo determinado al buscar pareja

Aunque nos estamos acostumbrando a que las celebridades nos sorprendan con parejas 'WTF', esas que aparentemente no pegan en absoluto y que responden a unos cánones estéticos completamente alejados de los habituales, esta corriente no deja de ser llamativa. Algunos ejemplos recientes son los de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Kendall Jenner y Bad Bunny y Rosalía y Jeremy Allen White, casos que fueron precedidos por parejas que nos dejaron sin habla pero que siguen juntas, como Kourtney Kardashian y Travis Barker y Megan Fox y Machine Gun Kelly. ¿Y si estamos perdiendo el tiempo buscando a un tipo de persona concreta? ¿Y si hemos de adoptar una mentalidad mucho más abierta en el universo de las citas?

¿Qué es el 'Open Casting'?



Este cambio a la hora de encontrar elegir pareja responde a una tendencia que Bumble ya había detectado al asegurar que las mujeres del momento están abandonando sus habituales gustos al dejar atrás su '"tipo" a la hora de embarcarse en nuevas relaciones. ¿Otro ejemplo? El de Taylor Swift y Travis Kelce, una pareja que también encaja a la perfección dentro del denominado “Open Casting”. Según el informe 'Dating Trends 2023', de Bumble, una de las tendencias más populares en el mundo del 'dating' es esta, pues 1 de cada 3 (38%) solteros y solteras españoles están hoy en día más abiertos a conocer nuevas personas fuera de su "tipo", mientras que 1 de cada 4 (28%) pone menos énfasis en salir con personas que los demás "esperan".

"Salir con el mismo tipo de personas, una y otra vez, puede llevar al mismo resultado. Si te encuentras con los mismos problemas continuamente, quizás es el momento de dar un paso atrás y mirar con quién eres realmente compatible.

El "Open Casting" o conocer a alguien fuera de tu "tipo" puede ser muy empoderador: casi un tercio de los solteros españoles dice poner menos énfasis en salir con personas que los demás "esperan", explica Alba Durán, Directora de Marketing en Bumble España comenta.

Kendall Jenner y Bad Bunny para Gucci Gucci

"Este movimiento puede abrir nuevos horizontes, puede que estés tan centrado en buscar personas que encajen con tu 'tipo' que no observes las partes de su estilo de vida o personalidad que no encajan con lo que buscas, lo que significa que puede que en realidad no sean compatibles contigo a largo plazo", asegura.

La ventaja de que no haya un tipo específico en nuestra búsqueda es que puede llevarnos a la sorpresa de un amor distinto

Por su parte María Pasión, Love Coach de Meetic, explica que lo que deseamos al ligar cambia de acuerdo con lo que vamos viviendo y vamos aprendiendo. "Es mucho más importante tener claro qué es lo que nos atrae de la personalidad de alguien, qué es lo que nos parece único y por qué nos parece interesante que tenga estas aficiones, estos gustos y estos intereses. ¿Por qué nos despierta algo nuevo? No pensamos igual cuando tenemos 30 que cuando tenemos 50, así que nuestra paleta de búsqueda se va haciendo más y más especial a medida que vamos superando experiencias y vamos teniendo relaciones. La ventaja de que no haya un tipo específico en nuestra búsqueda es que puede llevarnos a la sorpresa de un amor distinto, una propuesta que nos plantee nuevas formas de amar", indica.

Cómo huir de "nuestro tipo" en las 'dating apps'



Sin embargo, cuando hablamos de las aplicaciones para ligar, resulta complicado dejar de lado el físico, teniendo en cuenta que por supuesto, lo primero que nos llama la atención es el exterior cuando decidimos hacer o no 'match'. María Pasión recomienda que no elijamos o "descartemos" de forma automática. "Hay personas que saben generar mucho interés por su forma de escribir y porque saben hacernos sentir especiales. La imagen es clave, porque considero que no es fácil quedar con alguien que no tiene una foto en el perfil, pero a mí me parece que es mucho más importante lo que sucede una vez que hemos visto la imagen, y empezamos a conocer a la persona que hay detrás. Me gusta recordar que más que perfiles, en el mundo del "dating", hay personas. A mí me gusta invitar a pensar: ¿Por qué estamos eligiendo? ¿Qué nos gustaría encontrar en la app?", se pregunta.

Más allá de lo normativo



El triunfo de la nueva masculinidad ha invadido también la cultura pop y ha logrado que por fin, los físicos alejados a la estética Thor sean los que se aplauden, mientras que los hombres más deseados del momento no dudan en borrar las barreras de género en cuestiones de moda, como es el caso de Bad Bunny. ¿Por qué cada vez nos llama menos el físico normativo? Alba Durán señala que nos encontramos en un momento en el que celebramos la unicidad de cada persona y nos alegramos por esas cosas que nos hacen únicos, también en nuestros gustos, un movimiento que por supuesto mueve al mundo del "dating".

Kylie Jenner con vestido 'nude' en París Instagram / @kyliejenner

"Nos encontramos en una era ‘’Open Casting’’ donde la gente está disfrutando de citas con personas fuera de su ‘’tipo’’, descubriendo que estas pueden dar lugar a experiencias emocionantes. Si es algo que te apetece hacer, prueba a retarte a ti misma a tener tu próxima cita con alguien con quien normalmente no lo harías: nunca se sabe adónde te puede llevar", dice.

En este ámbito María Pasión no quiere dejar de señalar que en realidad, no se trata de que ahora lo normativo nos llame menos la atención, sino que en la actualidad, hay más opciones para expresarnos a nivel físico, algo que permite que podamos ver una enorme variedad de cuerpos, tallas, pieles, tamaños y estilos. "La belleza tiene su componente cultural, y lo que nos atrae de una persona tiene que ver con nuestro gusto, que es absolutamente personal. Me gusta mucho que la revista “Maxim” haya elegido a Ashley Graham, modelo XL de 35 años, como la mujer más sexy del planeta", añade.

Ashley Graham en Dolce & Gabbana Spotlight Launchmetrics

Cada amor es distinto, y cada elección responde a cómo nos sentimos y a cómo queremos amar

Resultaría inocente creer que lo que hacen las celebridades, en cierto modo, no condiciona nuestras decisiones, y por eso no sólo Hollywood ha cambiado las normas del "dating", sino que cada vez son más quienes salen con personas a las que hace tiempo, jamás les habrían dado una oportunidad. "El amor no tiene estilo. Cada amor es distinto, y cada elección responde a cómo nos sentimos y a cómo queremos amar. Por eso podemos ver diferentes elecciones. Es maravilloso que sea así porque quiere decir que cada persona tiene la posibilidad de elegir de quién se enamora. Nadie puede enamorarse de alguien que no quiera, que no le guste y que no desee. Es lo mágico que tiene elegir una pareja para amar. Es una elección que nadie puede hacer por ti", dice María Pasión.

Y tú, ¿te animas a poner un Chalamet en tu vida o sigues empeñada en la estética Hemsworth? Si se me permite opinar… ¿Para qué elegir, pudiendo probar con ambos?

