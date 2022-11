¿Cuáles son los días en los que la mujer se excita más?

¿Por qué hay algunos días del mes en los que estás más excitada que en otros? Tal vez, te hayas hecho esta pregunta alguna vez, y es que esto no es fruto del azar. Tu ciclo menstrual tiene mucho que ver, sobre todo, cuando estás en plena ovulación. Veamos esto detenidamente porque tu apetito sexual no será igual antes, durante o después de la regla.

¿Qué pasa cuando te viene la regla?

Cuando te viene la regla los estrógenos y la progesterona están en niveles muy bajos, como explica el Manual MSD. Esto provoca que te apetezca menos mantener relaciones sexuales y es que tu nivel de excitación es bajo. Sin embargo, cuando esta finaliza se inicia un nuevo ciclo en el que estas hormonas empiezan a aumentar progresivamente.

El periodo de tiempo en el que todo esto sucede abarca desde el día 1 en el que te baja la regla hasta el día 11, aproximadamente. Será, entonces, cuando se inicie una nueva fase de tu ciclo que estará marcado por esa subida de estrógenos y progesterona que estará, cada vez, en niveles más altos. Esto tendrá un efecto casi inmediato en tu excitación.

La ovulación, el disparador del deseo

Después de esos 11 días, experimentarás un gran deseo. Querrás mantener más relaciones sexuales con tu pareja entre los días 13 y 15. Esto se debe a que te encuentras en plena ovulación, es decir, estás en el momento propicio para quedarte embarazada, si es lo que deseas. Por eso, muchas mujeres que quieren tener hijos tienen esto muy presente.

El óvulo se libera en esta fase y tu excitación está en su pico más alto porque los estrógenos y progesterona también han aumentado. Si el óvulo que se libera no es fecundado volverás a tener la regla en unas semanas durante las que tu deseo irá disminuyendo porque las hormonas también lo harán.

Las emociones también influyen

Puede que los primeros días de la menstruación sientas mucho deseo sexual o que esto te ocurra durante otros momentos del ciclo. Puede que te sientas frustrada, entonces, por no encajar en todo lo que hasta ahora hemos expuesto. Pero, no te preocupes porque debes tener en cuenta que tus emociones tienen un impacto directo en tu excitación y deseo.

Si estás conociendo a una persona nueva y te estás ilusionando con ella, es normal que te sientas excitada incluso cuando tus estrógenos y progesterona no están en su pico más alto. Esto se debe a que estás segregando endorfinas, te sientes feliz, pletórica y sientes mucha atracción por esa otra persona. Por tanto, todo lo anterior puede cambiar.

¿Puede la píldora anticonceptiva afecta al deseo?

Alrededor de la píldora anticonceptiva se han cernido algunas dudas sobre si afecta al deseo o no. Según el artículo La píldora anticonceptiva a debate todavía no hay estudios concluyentes sobre que esto sea así, no obstante, en algunos prospectos, como es el caso de Lebovel, se informa como efectos adversos poco frecuentes la disminución del deseo sexual.

No debes sentirte mal si un mes sientes que tu deseo está más bajo de lo normal. El estrés en el trabajo, una situación personal complicada o cualquier otra circunstancia pueden tener un impacto en la excitación. Aunque sería interesante que conocieses tu ciclo para saber si hay una dinámica que se repite con respecto a tu deseo sexual.

