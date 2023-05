Por qué la maternidad es el reto pendiente del deporte

Ona Carbonell acaba de anunciar su retirada, y la noticia nos ha hecho recordar que la nadadora olímpica no sólo ha hecho historia por sus logros entre cloro, agua y esfuerzo, sino por haber luchado siempre por denunciar las dificultades con las que se encuentran las mujeres madres en el deporte. “Ahora, después de mucho trabajo y muchas reuniones con el COE, hemos creado una comisión de maternidad y deporte, que vela por la conciliación de las deportistas que quieren ser madres. Proponemos guarderías en los Centros de Alto Rendimiento, Salas de Lactancia en los equipamientos deportivos de las competiciones, asistencia de personal cualificado para ayudar a las deportistas con sus bebés durante los viajes profesionales, preparadores físicos especializados para pre y posparto, ayudas económicas. En realidad está todo por hacer”, explicó a la revista Telva.

De hecho, resulta vital visibilizar las dificultades de una mujer deportista cuando decide ser madre y continuar con su carrera deportiva. “Es una pieza clave y necesaria no sólo dentro del panorama deportivo, también más allá. Existe la necesidad imperativa de apoyar a las mujeres en la decisión de ser madre y continuar ejerciendo su profesión. En el mundo deportivo aún más, ya que se les pone en duda en cuanto a que mantengan su nivel en competición. Además, muchas de estas deportistas son referentes para niñas y debemos mostrarles que ser deportista y mujer no supone un problema, si la sociedad se adapta a los nuevos tiempos. Debe entenderse que ser mujer y madre, no es un factor que reste validez o capacidad, si no un hecho que siempre suma”, asegura Alejandro Lavezzolo, portavoz de Héroes de Hoy.

La plataforma ha lanzado el cortometraje ‘Mother’, que visibiliza las barreras existentes en el deporte de élite y la maternidad. Su objetivo es denunciar y acabar con los obstáculos a los que se enfrentan las deportistas profesionales cuando deciden ser madres. “Muchas madres piden que se visibilice la situación, como se hace con el corto de la plataforma Héroes de hoy, y de esta forma sea un problema consciente para la sociedad. Con ello, ya se avanzaría en poder pedir mejoras en cuanto a la conciliación laboral. Al final las deportistas no están pidiendo ventajas, sino cosas simples como que no se les retire el apoyo, mantenerse en el ranking profesional durante el embarazo, poder compaginar las competiciones con la lactancia, que se les permita viajar con los hijos a los campeonatos…”, dice Lavezzolo. No olvidemos que de hecho, Carbonell intentó llevar a su hijo a los Juegos Olímpicos para continuar con la lactancia, pero finalmente, no se lo permitieron.

Actualmente en el deporte, una de cada tres atletas embarazadas sufren abandono y discriminación, y como indica el estudio ‘Las invisibles’, cuatro de cada 10 mujeres afirman que han vivido algún aspecto discriminatorio en su entorno laboral al convertirse en madre. El 22% de las mujeres perdieron su puesto de trabajo al convertirse en madres, el 11% dejó su puesto de trabajo por no poder compaginarlo con el cuidado y al 6% le despidieron por estar embarazada o haber tenido un hijo o hija. La falta de medidas de conciliación es lo que provoca que el 68% de las madres no haya tenido más hijos e hijas. “La realidad es que todavía hay mujeres que deciden posponer o abandonar su deseo de ser madres para no perder oportunidades en el deporte profesional, ya que muchas veces se enfrentan a recortes en sus patrocinios, rescisión de sus contratos o abandono por parte de sus entrenadores”, asegura Daniel Rodriguez, director creativo ejecutivo de la agencia.

La discriminación laboral de las madres en el deporte

¿Por qué es aún más acusada la discriminación laboral de las mujeres en el deporte que en el resto de las disciplinas? “Hay que partir de la base de que ser madre no debería ser algo por lo que tener que cuestionarse la vida laboral, en cualquier sector, no sólo en el deportivo. Muchas mujeres aplazan la edad para ser madres o rechazan la idea ante la posibilidad de que les afecte en su vida laboral, y ese miedo es totalmente entendible tal y como está contemplada la conciliación en la actualidad”, explica Alejandro Lavezzolo, portavoz de Héroes de Hoy. “En relación con el deporte de élite, hay más prejuicios en cuanto a la recuperación de las madres después del parto y, de forma errónea, se piensa que es imposible volver a los niveles anteriores, lo que supone un hándicap mayor para las deportistas. Además, la figura de la mujer en el deporte ya sufre de por sí una discriminación y menores ventajas en comparación con el deporte masculino, y el problema de la conciliación laboral se une a estos inconvenientes”, añade.

¿Por qué continúa la idea de que una madre pierde su rendimiento deportivo?

“En gran medida está causada por los prejuicios sociales ante la maternidad. Por un lado, la gente tiene construido en el imaginario colectivo que la figura de la mujer está ligada a la maternidad, pero a la vez, cuando eso ocurre, no se les ayuda a ser algo más que “sólo” madres”, comenta Alejandro. “Una idea muy extendida en el deporte es que el ser madre supone un gran parón deportivo y muchos meses de recuperación. Sin embargo, según muchas deportistas de élite, ser madre les ha impulsado en sus carreras, volviendo a la competición más motivadas. Este prejuicio es debido a la desinformación, ya que las deportistas se recuperan mucho antes de un parto que cualquier otra mujer que no se dedique a ello. Además, muchas continúan su actividad física durante el periodo gestacional, lo que las mantiene activas y hace que no bajen su nivel, sino que adapten sus entrenamientos”.

Para finalizar, le preguntamos si la lactancia es otra de las grandes asignaturas pendientes dentro del mundo del deporte. “En efecto, es una asignatura pendiente, ya que en muchas ocasiones la reincorporación de la mujer, en este caso el deporte, implica compaginarla con el periodo de lactancia, que queda obstaculizado por las diferentes competiciones que surgen en las que se imposibilita la conciliación: parones para lactancia, viajar con hijos, etc. Desde la plataforma Héroes de hoy, pensamos que es de obligación que las organizaciones deportivas puedan asegurar la compatibilidad de la lactancia de las deportistas con su trabajo, pues planteando un futuro de condiciones óptimas, esto otorgaría soluciones en la conciliación laboral”, señala.

