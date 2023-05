Laura Escanes habla sobre el debate de la edad en el amor: "Me molesta que solo haya hombres mayores opinando"

Además de ser la presentadora de su propio pódcast, Laura Escanes protagoniza esta semana un nuevo espacio en Pódimo como última invitada de Estirando el chicle.

La influencer se ha sentado con Carolina Iglesias y Victoria Martín para hablar de algunas de las cosas por las que más recibe críticas. Una de ellas, su maternidad.

"Las cosas que hago o no con mi hija, el tiempo que paso o no... Todo se critica", se ha quejado en la entrevista: "La semana que no paso con ella y aprovecho para salir y viajar, todos me preguntan: '¿Y tu hija?'".

Ha asegurado que, durante su relación con Risto, se dio cuenta de que a ella le hacían un tipo de preguntas que él nunca recibía. Ha reivindicado su derecho de vivir su vida cuando no debe cuidar de ella y de buscar ayuda cuando tiene que trabajar al mismo tiempo.

"Yo vivo en Madrid y toda mi familia en Barcelona. No tengo el apoyo de mi madre aquí", se ha lamentado: "Tengo ayuda en casa y la gente también lo critica. ¿Qué hago? Tengo que trabajar y pagar la hipoteca".

El debate de la diferencia de edad

En una historia de Instagram, Podimo también ha compartido otro fragmento de la entrevista donde recuerda su reciente polémica por afirmar que el amor sí tiene edad.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 25, 2023

"Yo puse ese tuit porque lo que me molesta del debate es que solo haya hombres mayores dando su opinión y no haya mujeres jóvenes", se ha quejado: "A mí nadie me llamó".

"Todo era para blanquear y suavizar el discurso, todo muy romántico y existen otras opiniones", ha continuado: "Si quieres hablar de esto que sea objetivo".