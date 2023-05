La gala 'Mujeres' compone en dos horas una pieza coral dedicada a la pasión de vivir

Sonrisas cómplices, alguna carcajada que otra, asentimientos en cadena, debate sano, clichés dinamitados y voces femeninas poniendo puntos sobre las íes. La quinta edición de la gala ‘Mujeres’, organizada por HERALDO y el vertical de HENNEO Mujer.es, encontró en esos puntos de apoyo otra razón para mover el mundo. Hubo doblete de Arquímedes: lo de ‘eureka’ también resonó en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza cuando las salvas de aplausos coronaban los mejores testimonios.

El encuentro, patrocinado por Atlas Copco, Gran Casa y Construcciones Principal; ha podido realizarse gracias también a la colaboración de Tapigrama, Línea Confort y Pitillos. Además, este año ha contado con la colaboración especial de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Sonia Fornieles conducía la gala por segunda vez. La periodista, que lleva las riendas de Mujer.es, tenía ante sí el reto múltiple que asume todo moderador de un gran coloquio: el ritmo, el reparto alícuota de protagonismo, la chispa. La experiencia adquirida de su debut en este foro hace un año le hizo bandear la situación con soltura. La elección de las invitadas, desde luego, fue fina: perfiles muy distintos en bagaje, carácter y expresividad, que no rehuyeron la disensión y, al mismo tiempo, materializaron un abrazo colectivo.

La cantante y actriz Clara Alvarado abrió la gala con una revisión de ‘Esta soy yo’, clásico pop de El Sueño de Morfeo que hizo popular la canaria Raquel del Rosario hace dos décadas. Fornieles no tardó en repartir juego y comenzó con Cayetana Guillén Cuervo, actriz y presentadora de televisión, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España desde hace año y medio, y la rueda siguió con Patricia Ramírez, la popular 'Patri Psicóloga', reputada divulgadora de la ciencia que define su apodo.

La atleta olímpica Carlota Castrejana, directora del Women’s Sport Institute, fue la primera en cerrar una reflexión. "Cuando un deportista de elite se retira, se sigue marcando objetivos. El inconformismo nos caracteriza. La retirada llega cuando somos muy jóvenes: cambia el foco y el propósito, y hay que buscar otros. La clave es la anticipación, pensar pronto qué quieres hacer después".

Genialidades en racimo

La actriz Isabel Ordaz tiene el don de generar conexiones instantáneas (desde el sosiego, eso sí) con sus audiencias, tanto en este tipo de eventos como sobre las tablas y en la televisión. Ojo, no lo pone siempre fácil; Fornieles le echó 'un cariñico' en forma de frase – eres casa, le dijo– y la actriz se lo devolvió respondiendo que "llevamos siglos intentando salir de casa, no nos metamos otra vez".

Ordaz siguió un poco más con su alegato. "No vivo en la caja tonta. A veces me miran por la calle, les miro, me confunden con otra, me hablan con frases de mis personajes –la ‘Hierbas’ de ‘Aquí no hay quien viva’ es la más famosa– y me gustaría aclarar que lo de la tele y el teatro es ficción, yo no soy ésa, es una creación artística como una partitura o un cuadro".

Clara Alvarado, que se mueve entre la música y la actuación, estuvo en el reparto de 'La casa de papel'. También se integró en la sanidad pública como enfermera en la pandemia, algo que desconocía buena parte de la audiencia presente. "No pienso mucho las cosas, la verdad, Prefiero actuar. Quise dejar la carrera de Enfermería en segundo y empezar Arte Dramático, pero mi padre no me lo permitió. La condición para seguir mi vocación era tener el título de enfermera. No ejercí hasta la primavera de 2020, cuando por todas partes decían que faltaban manos en la sanidad; no lo pensé mucho".

La experiencia fue catártica. "Empecé ayudando a las auxiliares en una planta de medicina interna, me sentía oxidada para una UCI, pero acabé alargando la experiencia hasta septiembre del año pasado. Los humanos nos necesitamos los unos a los otros, y en momentos de crisis hay que reaccionar".

La cordobesa Patri Psicóloga (Ramírez en el DNI) hizo gala de su brillantez en el razonamiento varias veces durante las dos horas de gala, pero quizá fue su reflexión sobre la renuncia la que dejó especial huella; en su caso, a la vida familiar los fines de semana, cuando trabajó con los equipos futbolísticos del Betis y el Mallorca. "El día no da para todo. Entre semana trataba de compensar, pero hay más cosas: es importante que la gente que nos quiere y tenemos alrededor tenga empatía. Nada de mala madre, mala amiga u otros juicios de valor. Si nosotras tuviéramos menos culpa encima, el mundo funcionaría mejor".

Cayetana Guillén Cuervo, licenciada en Periodismo, habló de letras, lecturas y liberación. "Mi padre me transmitió el amor por la literatura desde muy pronto. Leía cosas que no entendía por completo, como ‘El péndulo de Foucault’, pero me esforzaba en el análisis para no defraudarle. Estudié Periodismo en la Complutense porque creo en el valor transformador de la palabra, y me ha servido de mucho en la televisión".

La cómica Marisol Aznar desató las risas del personal caracterizada como Yoko Ono; de hecho, insistió en que era aragonesa, y se llamaba realmente María Pilar Garcés. En el cierre cantó y se lució una vez más con su originalidad en las letras, al amoldar 'Se me olvidó otra vez' –el clásico de Juan Gabriel– a la esencia de esta gala, con su compañero David Angulo a la guitarra y las segundas voces.

La gala había repartido muchas valoraciones de peso, pero puestos a elegir, es fácil quedarse con otras perlas de Ordaz, que siguieron flotando en el aire muchos minutos después de haber sido pronunciadas. "Vivir con pasión es un regalo. Me considero una privilegiada dentro de este mundo de la creación, que es como mi propio país. Hay sacrificios, pero el arte hace sociedad, hace civilización. La opinión ajena es un saco sin fondo, no se puede vivir con los grilletes del 'qué dirán'. Estoy donde quiero estar. Llegar aquí conlleva un recorrido, pero quería compartir esta gratitud. No todo el mundo puede dedicarse a eso que llamamos vocación. Me gustaría que la pasión me acompañara hasta el final, no sabría vivir de otra manera".