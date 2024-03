Grace Stanke, miss América 2023 e Ingeniera nuclear: "Yo no cambiaré el mundo pero tal vez pueda tener una conversación con alguien que sí"

Miss América 2023, Grace Stanke, es además ingeniera, violinista y atleta. Se presentó al concurso para conseguir una beca con la que poder continuar sus estudios universitarios y ha pasado el año de su reinado viajando, defendiendo el buen uso de la energía nuclear y desmintiendo bulos sobre ella.

Coincidiendo con la celebración del día internacional de la Mujer queremos presentarte a Grace Stake, una Miss América que rompe con todos los estereotipos y que demuestra que ser miss y presentarse a un concurso de belleza puede ser una poderosa herramienta de divulgación.

La entrevista ha sudo realizada y cedida a Mujer.es por Foro Nuclear.

Grace Stanke aboga por la energía limpia y desmiente en sus conferencias y discursos conceptos erróneos que rodean a la energía nuclear. Recién graduada en ingeniería nuclear por la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), está a punto de incorporarse a la empresa Constellation como ingeniera de combustible nuclear. Esta ingeniera multidisciplinar considerada por The Wall Street Journal como "La nueva cara de la energía nuclear" traslada en esta entrevista con Foro Nuclear que las centrales nucleares son necesarias para contar con una fuente fiable de electricidad y libre de emisiones. "La energía nuclear es inevitable", sentencia.

Miss América, violinista e "influencer" nuclear. ¿Una combinación sorprendente?

¡Desde luego! también participo en competiciones de esquí acuático, y me encanta viajar y hacer senderismo. Uno de mis objetivos cuando termine mi reinado como Miss América es adquirir más experiencia en alpinismo.

Tras ser coronada como Miss América, ¿cuántos kilómetros ha viajado fomentando la energía nuclear?

He viajado aproximadamente 450 000 kilómetros durante el año de mi reinado como Miss América. He visitado 23 estados en EE. UU. y siete países diferentes.

Es muy honesto por su parte decir que lo que le llevó a presentarse al concurso de Miss América fue la oportunidad de conseguir becas para sus estudios universitarios.

Así es.

Recientemente finalizó sus estudios de ingeniería nuclear en la Universidad de Wisconsin (EE. UU.) ¿Dónde piensa iniciar su carrera en este campo, y cuáles son sus objetivos profesionales?

Empezaré mi carrera en Constellation como ingeniera de combustible nuclear y defensora de la energía nuclear. Estoy encantada de trabajar con el mayor parque nuclear de centrales nucleares de América para seguir desarrollando mis aptitudes técnicas como ingeniera nuclear.

No tengo un plan concreto para un objetivo a largo plazo. He pensado en dedicarme a la defensa del sector a tiempo completo, tal vez seguir en el mundo corporativo o posiblemente entrar en la política en algún momento. Independientemente de dónde termine, tengo ganas de fomentar la energía nuclear, establecer conexiones entre las personas y seguir aprendiendo.

¿Qué le motivó a entrar en el mundo de la energía nuclear?

Cuando tenía dieciséis años mi padre me dijo que no debía meterme en el mundo nuclear. Naturalmente, la reacción de cualquier hija adolescente es hacer lo opuesto a lo que dice su padre.

Eso es lo que me hizo iniciarme en la nuclear, pero lo que me mantuvo ahí y me convirtió en una defensora apasionada fue cuando descubrí que la nuclear afectaba mi vida de manera positiva. Ya sea para tratar el cáncer, generar electricidad o contribuir a la agricultura, la ciencia nuclear está por todas partes.

Ya sea para tratar el cáncer, generar electricidad o contribuir a la agricultura, la ciencia nuclear está por todas partes

¿Qué le ha llevado a defender esta tecnología en congresos energéticos y medioambientales por todo el mundo?

La frustración ante la falta de conocimientos y apoyo para esta tecnología tan necesaria es lo que me impulsa a defenderla. El problema de la Generación Z es el cambio climático. La energía nuclear es una necesidad para mantener una fuente de energía fiable y libre de emisiones. Comparto historias, conocimiento y compasión sobre la nuclear con cualquier persona que esté dispuesta a hablar del tema. Puede que yo no sea capaz de cambiar el mundo entero, pero tal vez pueda tener una conversación con una persona que sí pueda.

También fomenta el interés en carreras técnicas entre los jóvenes. ¿Cuáles son sus mensajes al respecto?

Encuentra tu pasión, ya sea en ingeniería, matemáticas, física, comunicaciones, ciencias políticas... sea lo que sea, y aplícala a una misión que apoyes con todo tu alma.

Encuentra tu pasión, ya sea en ingeniería, matemáticas, física, comunicaciones, ciencias políticas... sea lo que sea, y aplícala a una misión que apoyes con todo tu alma

En cuanto a la energía nuclear, ¿cuáles cree que son las mayores preocupaciones de la sociedad, y qué es lo que más sorprende al público al escuchar sus conferencias?

Las mayores preocupaciones de la sociedad son la seguridad y los residuos nucleares, a los que comúnmente se refieren como combustible nuclear gastado. Uso muchos datos divertidos, como el hecho de que puedes obtener energía para toda tu vida utilizando solo la cantidad de combustible nuclear equivalente a una lata de refresco. En comparación con cualquier otra fuente de energía, nada puede superar eso.

No obstante, lo que más sorprende a la gente en general es la pasión que existe dentro de la industria nuclear. Lo que hace que la nuclear sea algo tan grande no es la tecnología, sino la gente. Yo me aseguro de hacer hincapié en esto durante mis discursos en conferencias, y seguiré haciéndolo. En cuanto a la seguridad, a menudo utilizo informes laborales anuales para comparar el trabajo en la nuclear con otras ocupaciones comunes. En Estados Unidos es más peligroso trabajar en una tienda de alimentación, un restaurante de comida rápida o una biblioteca que en una central nuclear.

Participó en la Cumbre del Clima COP28 donde, por primera vez, la nuclear se incluyó en las conclusiones como una manera de frenar las emisiones.

Es emocionante ver por fin la palabra "nuclear" reconocida a nivel internacional, y en un evento como la COP28. Aunque esta no es la acción innovadora que me gustaría ver, igualmente me entusiasma el impacto que puede tener. La energía nuclear requiere cooperación, y espero ver a estas naciones cooperar para garantizar que la energía nuclear sea una parte esencial de las medidas para conseguir los ambiciosos objetivos de cero emisiones netas.

Grace Stanke, Miss América 2023 Cedida

Coincidiendo con la COP28, 22 países firmaron un acuerdo para triplicar su participación nuclear con vistas a 2050. ¿Cree usted que el desarrollo nuclear es imparable frente a los desafíos energéticos y ambientales?

Yo llamaría a la nuclear inevitable. Es una forma de energía libre de emisiones que, a su vez, es tremendamente fiable. Dado que la humanidad va a depender cada vez más de la electricidad a medida que continuamos electrificando nuestra sociedad, necesitaremos energía accesible y siempre disponible. Preocuparse por el cambio climático también implica desear una energía libre de emisiones. La nuclear cumple con ambos requisitos, mientras que otras soluciones pueden tener dificultades.

También aboga por la fusión, una energía similar a la de las estrellas que se está desarrollando en la Tierra. ¿En qué etapa se encuentra actualmente, y cómo visualiza su futuro?

Es difícil hablar de fusión, porque en las últimas tres décadas lleva una década de retraso. Soy muy optimista, y creo que es el futuro de la tecnología energética. Para el final de mi carrera profesional creo que tendremos un reeactor e fusión comercial funcionando en la red en algún lugar del mundo.

España tiene siete reactores que generan más del 20 % de la electricidad. Sin embargo, hay un plan de cierre nuclear que empezará en 2027. Según este plan, en 2035 el país ya no tendrá energía nuclear. ¿Cuál es su opinión sobre esta estrategia energética?

Lo que me preocupa es que no parece haber un plan para sustituir el 20 % de la electricidad perdida, ni tampoco un plan para construir nuevos reactores. Insto firmemente a España a reconocer el importante papel que desempeñan esos reactores en su red energética, y a asegurarse de seguir aprovechando los beneficios de la energía nuclear mediante la construcción de reactores de diseño moderno.

Vive en Estados Unidos, un país con un claro compromiso nuclear tanto para la continuidad de sus plantas como para la construcción de nuevos reactores grandes y pequeños. ¿Existe interés entre la gente joven como usted en trabajar en el campo nuclear?

Existe un interés considerable y creciente entre los jóvenes en hacer carreras en ciencias nucleares. En el otoño de 2023, las universidades de todo Estados Unidos observaron un aumento en la matriculación de estudiantes de pre grado en Ingeniería Nuclear.

Ha tenido la oportunidad de visitar muchas instalaciones nucleares en compañía de profesionales del sector. ¿Qué opina de esta experiencia?

He visitado varias instalaciones nucleares este año pasado, y también en varios países. Una cosa que aprecio mucho de la industria nuclear es que, sin importar en qué instalación te encuentres, siempre hay un plan establecido. Algunas de mis cosas favoritas en mis visitas a instalaciones nucleares fueron las reuniones previas al trabajo. Es algo que muestra cómo, incluso para llevar una persona invitada a visitar la instalación, la industria nuclear siempre se asegura de que la seguridad sea prioritaria.