Eva Villaver, astrofísica: "El machismo está presente en todos los ámbitos en los que los seres humanos tienen actividad"

Eva Villaver es una de las mujeres más relevantes del sector espacial. Recién nombrada directora del Espacio de la Agencia Espacial Española, ha pasado por dos de las grandes agencias espaciales del planeta: el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea.

Experta en la evolución de los sistemas planetarios y en la vida final de las estrellas, es una de las señales de que el papel de la mujer es esencial en la carrera espacial, algo que quedó claro la cuarta edición del evento universal sobre Turismo Espacial y Subacuático (SUTUS 2023), organizado por Medina Media Events y Les Roches. De las 46 sesiones celebradas, con un total de 37 ponentes, el papel de la mujer fue muy importante, ya que el 32% de las ponentes fueron mujeres.

"La mujer cada vez tiene más presencia en el sector espacial. Se ha abierto hueco del mismo modo que lo ha hecho en el resto de parcelas laborales que le han sido vetadas tradicionalmente. Quizás, como siempre que hablamos de carreras STEM, los porcentajes todavía son bajos, pero recordemos que en sector espacial se manejan muchos perfiles profesionales", dice Villaver.

"En el espacio hay presencia de ingenieras que diseñan instrumentos y lanzadores, físicas y matemáticas que hacen cálculos de trayectorias, investigan en astrofísica o estudian nuevos tipos de materiales o químicas que estudian combustibles. Un ejemplo claro de la diversidad de perfiles en el sector espacial es Sara García, primera española reserva de astronauta de la ESA, bióloga molecular que investiga el cáncer. Sin olvidarnos también que el sector espacial requiere también de economistas, gestoras, abogadas o diplomáticas", dice Eva Villaver.

Eva Villaver en SUTUS23

Señala que uno de los objetivos de las misiones ARTEMIS lideradas por NASA y para las que el Gobierno de España desde su recién creada Agencia Espacial es que la mujer llegue a la luna. "Ha firmado un acuerdo de cooperación bilateral. El próximo año está previsto el sobrevuelo lunar Artemis II para el que ha sido nombrada como especialista de misión Christina Koch, ingeniera y astronauta de la NASA que ya ostenta el récord de mayor duración de un vuelo espacial continuado realizado por una mujer y que participó en los tres primeros paseos espaciales realizados por mujeres en la NASA.

La importancia de los referentes

Es vital tener referentes para saber que se quiere algo. Barbie y la Agencia Espacial Europea se asociaron hace años para inspirar a las niñas y animarlas a convertirse en la próxima generación de astronautas, ingenieras y científicas del espacio. Con tal colaboración, de la mano del proyecto del Dream Gap, se puso de relieve que por aquel entonces, tan sólo el 15% de astronautas en activo eran mujeres y que ninguna de ellas había viajado a la luna aún, un reto que como vemos sigue vigente.

"La tripulación de Artemis II dará una vuelta alrededor de la Luna, para después utilizar la gravedad de la Tierra y de la Luna para emprender un vuelo de regreso sin propulsión de unos cuatro días de duración, que terminará con un amerizaje en el mar. Si Artemis II tiene éxito, la NASA planea realizar unos años más tarde un aterrizaje sin precedentes en el polo sur de la Luna con astronautas, uno de ellos una mujer, en Artemis III", explica a Mujer.es.

La importancia del "Dream Gap" radica en que explora la brecha que hay entre las niñas y sus sueños, por lo que este proyecto apuesta por la importancia de que las niñas, al pensar en su futuro, tengan referencias y se puedan imaginar a sí mismas como mujeres adultas haciendo aquello que de niñas les hacían soñar, por lo que necesitan ver todo tipo de mujeres con las que se pueda identificar. Villaver indica que el mensaje que reciben también es importante para que no se desmoralicen y abandonen.

Eva Villaver

"El sector espacial no puede nutrirse sólo de las mujeres que quieran romper barreras o de aquellas que tengan las fuerzas para seguir luchando para ser consideradas y abrirse camino. Ya está bien. Necesitamos que el talento femenino se dedique a aquello para lo que se ha formado y que no tenga que perder un tiempo valioso luchando contra sesgos inconscientes y estigmas debidos a su género. No podemos permitirnos perder talento, el mundo tiene muchos problemas que solucionar y necesitamos focalizar los esfuerzos", asegura.

Antes de abandonar la carrera hacia la luna, queremos saber qué opina de las palabras de Miguel Belló, un ingeniero aeroespacial y aeronáutico español y director en funciones de la Agencia Espacial Española: "España puede llegar a la Luna, es cuestión de tomar la decisión".

España puede llegar a la Luna. La cuestión es determinar si es ahí dónde queremos poner el esfuerzo

"Llegar a la Luna hace poco más de un lustro fue una decisión tomada por las grandes potencias de la época. Se determinó que ese era el camino y se pusieron los medios para hacerlo posible. Las implicaciones de esa gran inversión afectan todavía a nuestro día a día, no se quedaron en la Luna. Tenemos equipos electrónicos que podemos llevar en los bolsillos, comunicaciones eficientes, sistemas globales de posicionamiento, instrumentación científica que nos permite monitorear el tiempo y hacer previsiones para prevenir desastres, mantas térmicas, pañales desechables... España tiene gran potencial: es la quinta potencia europea en espacio y posee una infraestructura científico-técnica e industrial que haría posible llegar a la Luna. Hacerlo, podemos hacerlo. La cuestión es determinar como país si es ahí dónde queremos poner el esfuerzo o tenemos otras prioridades", explica Eva.

El machismo en el espacio

La NASA dio cuatro motivos probados según los cuales un grupo formado exclusivamente por mujeres podría formar un equipo mejor de cara a un viaje espacial de larga duración. ¿Cree que sin embargo, el machismo también está presente en la carrera espacial?

"El machismo está presente en todos los ámbitos en los que los seres humanos tienen actividad

"El machismo está presente en todos los ámbitos en los que los seres humanos tienen actividad. Quizás uno de los problemas más graves cuando estamos hablando de machismo es que una persona que se dedica a una profesión de ciencias o ingeniería tiene más problemas en reconocer su falta de objetividad, sus sesgos inconscientes. Hay personas machistas que saben que lo son y lo defienden. Esas personas, en mi opinión, son las menos peligrosas, porque siempre se les puede educar. Pueden evolucionar", dice.

"El problema es cuando estás actuando de manera sesgada contra las mujeres, las minorías o las personas simplemente diferentes, y no eres consciente de ello -y esto que se aplica tanto a los hombres como a las mujeres-, es más difícil de solucionar. Hay estudios que muestran que los curriculos de las mujeres se discuten más que los de los hombres en paneles de contratación y por tanto, son más susceptibles de mayores críticas. También se ha demostrado que cuando se hacen selecciones a ciegas de proyectos de investigación, las mujeres investigadoras tienen las mismas posibilidades de conseguir financiación que los hombres. Sin embargo, cuando se las puede identificar como mujeres, este porcentaje cae", explica Eva Villaver.

La exploración espacial nos va a ayudar a resolver los retos más acuciantes que tenemos ahora mismo en el planeta

Le preguntamos para terminar cuán importante es la diversidad en la exploración espacial. "En exploración espacial nos enfrentamos a nuevos retos que nos obligan a resolver problemas de un modo innovador. Está demostrado que la diversidad en los equipos es un componente crucial para encontrar nuevas soluciones. La diversidad aporta un collage de miradas, diferentes maneras de pensar que introducen riqueza en las soluciones. Creo firmemente que la exploración espacial nos va a ayudar a resolver los retos más acuciantes que tenemos ahora mismo en el planeta, desde nuevos materiales a combustibles más eficientes y con huellas de carbono nulas, economía circular que permita un mayor reciclaje, investigaciones médicas, nuevos alimentos que requieran menos agua etc. No podemos dejar a nadie fuera", explica a Mujer.es.

