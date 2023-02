Inés Bermejo ha sido recientemente nombrada Directora General de HP Iberia, una empresa a la que accedió como becaria y que ahora, a sus 47 años, le ofrece la posibilidad de ser todo un referente de liderazgo. Comprometida con el papel de la mujer dentro de la empresa, apoya el desarrollo profesional de sus perfiles y su presencia en diferentes ámbitos.

Bermejo asegura que la igualdad de género es capaz de crear empresas más innovadoras. "Hay una afirmación que no puede ser más real y es que la presencia de las mujeres representa la mitad del talento del planeta y aumenta nuestra capacidad innovadora. Más allá de esto, no solo se trata del género, sino de contar con perfiles diversos en cuanto a edad, nacionalidades y creencias que ayuden a crear ideas desde perspectivas diferentes que impulsen esa innovación y nos permitan explorar territorios que nunca nos habríamos imaginado. Estos modelos inclusivos son muy propios de la manera de entender el liderazgo por parte de las mujeres", explica. "Si queremos avanzar y que nuestra sociedad evolucione y se transforme para alcanzar un crecimiento económico sostenible, necesitaremos que la innovación y la diversidad se unan y vayan de la mano. Cuanto más diversos sean los equipos de una organización y mayor sea su capacidad de integrar los diferentes perfiles que la conforman, mejor será su capacidad innovadora y su competitividad", dice Inés.

¿Política de cuotas?

HP quiere que la mitad de sus puestos directivos estén ocupados por mujeres antes de 2030. Bermejo asegura que desde el primer día que empezó a trabajar en la compañía, y tras haber trabajado 25 años en ella, se ha sentido siempre apoyada y en todo momento se ha encontrado con facilidades a la hora de desarrollarse profesionalmente y crecer dentro de la empresa. Matiza que eso no quiere decir que este haya sido un camino fácil carente de obstáculos, pero subraya que nunca han tenido que ver, en el caso de HP, con el hecho de ser mujer. "Para hablar del compromiso y trabajo de HP con la igualdad, solo nos tenemos que fijarnos en los datos de la compañía en España. Llevamos años liderados por mujeres que se han convertido ya en referentes de la industria, como es el caso de Helena Herrero, que recientemente ha pasado a presidir además de la región Sur de Europa, Oriente Medio y África.

Mi caso personal también es un ejemplo a través de mi trayectoria, desde mi entrada en la organización hasta convertirme en Directora General de HP Iberia", explica Bermejo, que recuerda que en sus 80 años de historia, HP ha venido demostrando su compromiso y una cultura corporativa orientada a ensalzar el papel de la mujer en los órganos de decisión. De hecho, a día de hoy tiene su reflejo en el Consejo de Administración de HP España, formado en un 67% por mujeres y un Comité de Dirección con casi un 50% de mujeres.

Inés Bermejo, directora general de HP Iberia Cortesía

Diversidad e innovación: términos que se complementan"

"En HP cuando hablamos de diversidad lo unimos al concepto de integración tanto en el ámbito laboral como en la vida misma. Un término que abarca tanto el género como otros aspectos como edad, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico y la religión. No nos podemos olvidar que diversidad e innovación son términos que se complementan y que su gestión conjunta es la palanca del cambio que activa la competitividad de las empresas", señala la Directora General de HP Iberia, que indica que la creatividad es el activo fundamental que impulsa a las empresas innovadoras y esto solo se consigue con equipos diversos capaces de aportar diferentes perspectivas y puntos de vista. "Ellos son el motor y los generadores de nuevas soluciones e ideas, al mismo tiempo que detectan los problemas más rápidamente y que en muchos casos podrían pasar desapercibidos o identificarse demasiado tarde. De igual manera, no podemos vivir aislados de una sociedad en constante trasformación como la actual y es justo esta diversidad de personas dentro de una empresa la que refleja la realidad social en la que vivimos. Esto nos ayuda a entender mejor los cambios y cómo podemos mejorar nuestra relación con los clientes y nuestra comunidad", añade.

La creatividad es el activo fundamental que impulsa a las empresas innovadoras y esto solo se consigue con equipos diversos

A la hora de hablar de cómo las mujeres ejercen el poder, le preguntamos si cree que se apuesta en la mayoría de los casos por el paradigma de sensibilidad. Asegura que la mujer trae consigo unas capacidades de liderazgo diferentes definidas por sus habilidades interpersonales como la empatía, la asertividad, el saber ponerse en el lugar del otro, la orientación a las personas, la capacidad de cooperación y de inclusión a la hora de trabajar en equipo, su capacidad "multitasking" que les permite poder pensar y operar en diferentes direcciones al mismo tiempo, así como una gran capacidad de negociación. "Todo ello sin olvidar otros rasgos que asocian directamente al liderazgo femenino como su escucha activa, resiliencia, adaptabilidad, asertividad, inteligencia emocional o creatividad. Todo un conjunto de capacidades y atributos que dotan a las mujeres de un papel fundamental en este nuevo entorno socioeconómico en el que vivimos. Porque somos los motores del cambio, encabezamos nuevos estilos de liderazgo que marcan la diferencia y permiten construir un modelo de futuro más sostenible y justo", explica Inés Bermejo.

Rasgos que asocian directamente al liderazgo femenino: escucha activa, resiliencia, adaptabilidad, asertividad, inteligencia emocional o creatividad

Según los datos que comparten desde Moncloa hay 9,43 millones de mujeres con empleo, la cifra más alta de toda la serie histórica y suponen casi 400.000 más que en 2019. Para que esta cifra pueda aumentar y permitir que las mujeres no solo accedan a mejores puestos de trabajo, sino que opten a cargos de dirección, Inés asegura que necesitamos que las empresas y la sociedad estén comprometidos con la conciliación real. "Es cierto que llegado a ciertos puestos es mucho más complicado seguir avanzado en la carrera profesional especialmente cuando se trata de una mujer con hijos. Yo he tenido la suerte de trabajar en una compañía que respeta la conciliación e impulsa el talento interno. Es claramente un compromiso en el que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por el mero hecho de ser madres", dice.

Mujer y ciencia

Aunque poco a poco vamos eliminando el estigma de que las profesiones STEM son solo para hombres, ¿cómo podemos continuar borrándolo? "Combatir el estigma de género aún existente en las profesiones STEM es una labor en la que tenemos que seguir trabajando. Necesitamos dar visibilidad a todas esas mujeres que trabajan en estos campos, ya que la falta de referentes, las normas culturales y sociales influencian las percepciones de las niñas acerca de sus capacidades, su rol en la sociedad y sus aspiraciones profesionales y personales. Una constante lucha que debe ser de todos, desde padres, profesores, instituciones públicas y empresas, para dar visibilidad a las grandes profesionales en el ámbito STEM y para que sirvan de ejemplo a todas esas niñas que quieren dedicarse a este sector y animarlas a apostar por su talento", responde. "Como sociedad no podemos olvidar la gran labor que aún queda por hacer y el reconocimiento que se merecen todas las mujeres que trabajan en estos campos. Un dato que eleva la alerta es que solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de física, química o medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 572 hombres, según el Informe Descifrar el código: la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de la UNESCO".

Solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de física, química o medicina desde que Marie Curie lo obtuvo en 1903, en comparación con 572 hombres

"Uno de los valores base de HP es promover la diversidad y dar la voz necesaria a todas esas mujeres que son grandes referentes para que sirvan de ejemplo a todas las niñas y jóvenes. Por eso colaboramos estrechamente con diferentes asociaciones a través de las cuales, ingenieras de HP son protagonistas a la hora de concienciar y visibilizar sus trabajos para que las niñas puedan tener ejemplos reales y un espejo donde mirarse", indica Inés Bermejo.

Para finalizar, comentamos a Bermejo, que compagina la alta dirección de la compañía con su vida familiar y sus tres hijos, que sin duda, como madre, inspirar y retener el talento femenino es esencial para borrar el dream ‘gap’ (La brecha de sueño) y ser un ejemplo para las futuras generaciones… "Para mí es un honor ser un ejemplo para las mujeres y las futuras generaciones como muchas lo han sido para mí y lo siguen siendo, han abierto el camino para muchas generaciones, me han ayudado en mi trayectoria y me han inspirado a seguir trabajando para poder cumplir mis sueños", explica Inés. “Las futuras generaciones tienen en su mano el poder de cambiar el futuro, y para ello nosotros somos los responsables de darles ejemplo y las herramientas emocionales, educativas y oportunidades para que puedan vivir en un mundo en el que las desigualdades no sean el día a día, y en el que la diversidad y la apuesta por el talento, sin importar el género o edad, sea el engranaje que mueva la sociedad", asegura Inés.

"A nivel personal, este es un tema que me toca de primera mano y que vivo cada día en mi casa. Como madre de tres niños, siento la responsabilidad directa de ser para ellos un referente femenino que pueda enseñarles como tanto mujeres como hombres pueden proponerse y llegar donde quieran. Y es que el futuro depende de mis hijos y de todos los niños y jóvenes que se están formando ahora mismo y a los que tenemos que dejar un mundo en que no exista el techo de cristal que hemos vivido las generaciones anteriores y en el que haya una paridad real", dice para finalizar.

