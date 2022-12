El deseo de ser madre sigue condicionado por el contexto social de las mujeres: aquí las pruebas

El sector de la reproducción asistida finaliza un año en el que un asunto vital de los índices de natalidad ha sido la perspectiva social. El índice de natalidad en España se encuentra en su cuarto año consecutivo en mínimos históricos, con menos de 361.000 nacimientos anuales.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 42% de las mujeres residentes en España de entre 18 y 55 años han tenido su primer hijo 5,2 años más tarde de lo que consideraban ideal de media… Y el motivo no es otro que la forma en la que el contexto social actual condiciona el deseo de las mujeres de ser madres. Una encuesta realizada por la Asociación Yo No Renuncio acerca del coste laboral y personal de la maternidad señala que la conciliación laboral en España se basa en la sobrecarga de las mujeres. Una de cada tres madres ha sufrido algún tipo de discriminación laboral; 6 de cada 10 se ven obligadas a renunciar a su trayectoria profesional y el 68% señala que habría tenido más hijos si su salario no se viera reducido por ello. El 57% ha visto su salario reducido por ser madre, y el 64% ha sufrido un coste laboral a causa de la maternidad. "Parece que la mujer asume la doble jornada laboral (la del empleo y la del hogar). Se cree que es lo normal porque siempre ha sido así. No hay una voluntad sincera por cambiarlo, ni por parte de las instituciones ni por la sociedad en general. A nadie le gustan los cambios, es desagradable. Y esto es una posición muy cómoda, sobre todo para los hombres. Lo peor es que nosotras también lo asumimos porque ‘siempre fue así’. Lo hicieron nuestras madres y nuestras abuelas, así que tendemos a repetir roles. Aunque ahora trabajemos fuera también", dice una de las encuestadas.

Imagen de archivo de una mujer embarazada. REDMADREVALENCIA - Archivo

Según las cifras recabadas en el estudio, cuatro de cada diez mujeres se han sentido menos valoradas en su empleo o en su entorno familiar y de amistades al convertirse en madre. Uno de los motivos es que se tiende a infravalorar las capacidades de una mujer cuando tiene hijos en la esfera laboral, y destaca también la percepción de que la crianza no es un trabajo, sino más bien un estado de plenitud y felicidad elegido libremente, que no conlleva esfuerzo físico y mental.

El VII Estudio Conocimientos y hábitos de la fertilidad de las mujeres, realizado por las clínicas Ginefiv, ha contado con 1.136 mujeres como participantes de una encuesta que expone los motivos que más preocupan a las españolas para retrasar la maternidad y a qué se debe esta diferencia entre sus planes y la realidad. El 56% cree que tendrá menos hijos de los deseados a causa de su situación profesional. Entre ellas, el 36% señaló que su contexto económico no lo haría posible, un 11% manifestó que tendría que reducir su jornada laboral y el 9% confesó que el sacrificio sería inmenso. "Los profesionales de la reproducción asistida debemos conocer cuáles son los motivos que pueden conducir a una mujer a posponer o abandonar el deseo de ser madre para poder ofrecerle una solución a medida", declara el Dr. Joaquín Llácer, director médico de las clínicas Ginefiv y vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad. "La pandemia de Covid-19 ha supuesto un gran bache para muchas mujeres y familias que deseaban formar o aumentar su familia. Ahora debemos preocuparnos de los demás factores que condicionan la maternidad, porque sabemos que el 60% de las mujeres españolas sin descendencia habrían querido ser madres". Es en este punto en el que hemos de hacer alusión al 'child gap', que hace referencia a la diferencia entre el número de hijos deseados y los que finalmente se tienen y España tiene el índice más alto de Europa.

"Los estudios realizados a partir de la pandemia de Covid-19 han sembrado el camino para que sepamos reaccionar ante las preocupaciones del entorno. Ahora queremos implicar aún más a las parejas de las mujeres en el proceso reproductivo. Para ello, en nuestro VIII estudio Conocimientos y hábitos de la fertilidad de las mujeres vamos a abordar también la corresponsabilidad en la planificación del embarazo", explica el especialista. "Queremos reducir la presión que existe sobre las mujeres que intentan quedarse embarazadas y conocer su opinión sobre el reparto de la carga emocional y física durante un procedimiento de reproducción asistida", dice el director médico de Ginefiv. Señala la importancia de poner el foco en los hábitos de salud de las parejas de quienes se someten a los tratamientos, en su predisposición a someterse a un tratamiento de fertilidad y en cuestiones relacionadas con la conciliación. Con la finalidad de conseguir un cambio de tendencia en los índices de la natalidad española, es importante que los especialistas en reproducción asistida conozcan el contexto social de las mujeres.

