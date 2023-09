La tecnología sí es femenina: tres mujeres que son un ejemplo de cómo llegar a las estrellas

Somos la mitad de la población mundial. En concreto, el 49,58%. ¿Puede permitirse la tecnología, la ciencia, el desarrollo y, en definitiva, el avance de la humanidad prescindir de nosotras? La respuesta es no, claramente. Y lo digo solo desde la simple objetividad, desde la lógica de los números, sin siquiera meternos a valorar aspectos morales, éticos o sociales.

Aun así, existen todavía los techos de cristal y los sectores en los que los valores predominan. Existe todavía eso de ‘ser mujer en un mundo de hombres’.

Según datos de la NASA publicados en un reportaje especial sobre astronautas femeninas, hasta marzo de 2023, 72 mujeres han volado al espacio. De ellas, 44 han trabajado en la Estación Espacial Internacional como miembros de la tripulación de expediciones de larga duración, como visitantes en vuelos de montaje del transbordador espacial o como participantes de vuelos espaciales en misiones de corta duración.

Más datos para entender esa cifra: según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a junio de 2023, un total de 656 personas habrían alcanzado la altitud del espacio. Es fácil darse cuenta de que el porcentaje de mujeres astronautas a lo largo de nuestra historia era mucho menor que el de hombres astronautas. Pero es posible que esto esté cambiando.

Valentina Tereshkova justo antes de abordar su cápsula Vostok 6 para su histórico vuelo espacial. NASA

Lo imposible solo cuesta un poco más

“Un pájaro no puede volar con una sola ala. Los vuelos espaciales tripulados no pueden seguir desarrollándose sin la participación activa de las mujeres”, decía la histórica Valentina Tereshkova, cosmonauta, ingeniera y política rusa que lleva con orgullo el título de ser la primera mujer en ir al espacio. En concreto, fue seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes y cinco finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963.

Pero no hace falta irnos tan lejos para encontrar pioneras que han abierto camino en sectores tradicionalmente masculinos. En España tenemos también buenos ejemplos, como Lola Higueras (Madrid, 1945), quien también ha tocado las estrellas… pero las del mar.

Conocida como la ‘Indiana Jones de los Mares’, Higueras fue la primera arqueóloga submarina en España y la primera mujer buceadora de la armada española. Ha sido pionera en casi todo. Y es probablemente una de las figuras femeninas más relevantes en su campo.

Historiadora, escritora e investigadora, su trayectoria ha estado ligada al Museo Naval, donde se ha encargado de custodiar el patrimonio de la Armada Española. Se jubiló como directora técnica en 2005. Ha dedicado su vida al mar, a la divulgación y a protegerlo. Ha escrito más de 90 libros y artículos, ha logrado documentar en diversos archivos más de 2.000 naufragios históricos españoles y ha recibido multitud de premios.

Lola Higueras. Archivo

“A España le falta el marketing que tenía el Titanic. En nuestras costas hay barcos que valen la pena contar su historia y que tengan una proyección internacional”, asegura Higueras en relación con el sector al que se dedica.

En una entrevista en exclusiva con 20BITS, en el marco de la celebración del congreso mundial de turismo espacial y subacuático SUTUS, la historiadora recuerda sus inicios en el submarinismo, campo en el que tuvo que formarse de manera privada porque aunque ya existía el cuerpo de buceadores de la armada entonces “no se admitía a las mujeres”. Esto le permitió aprender a bucear “con los equipos más punteros” a pesar de que era una disciplina muy joven, ya que su mentor era una persona con muchos medios económicos.

“Es impresionante cómo ha avanzado la tecnología que hace posible este campo, cómo han mejorado los equipos y las herramientas disponibles”, reconoce Higueras. Y, aun así, solo se ha explorado entre el 5% y el 7% de nuestros océanos. Este desconocimiento, lamenta la historiadora, afecta mucho a España, ya que nuestro país tuvo una las flotas navales más importantes del mundo y gran parte de ella yace bajo las aguas. “El fondo del mar es un museo silencioso de la historia de la humanidad y el hecho de no acceder a él es un problema fundamentalmente económico”, sentencia.

Sobre su rol de mujer pionera, Higueras relata con cariño aquellos años iniciales en los que empezó a tomar relevancia en el sector: “Mi vida ha discurrido siempre entre hombres profesionalmente, especialmente los primeros años, y además hombres rudos, de profesiones duras, como los del cableado submarino o los de las plataformas petrolíferas. Pero siempre he encontrado cordialidad, apoyo y respeto”.

“Soy tremendamente consciente de las dificultades que la mujer ha tenido en general, no niego esa situación, pero por suerte no me he sentido nunca menos valorada o pisoteada. Quizás el hecho de que yo buceara hacía que ellos me vieran como una colega más”, añade.

Como anécdota, cuenta que, en sus primeros años de profesión, cuando iba a congresos solía encontrar ‘como detalle de regalo’ en el hotel una corbata y un kit de afeitar.

Conquistando los puestos de liderazgo

La Universidad Internacional del Espacio fue fundada en 1987 y su labor es educar a los líderes espaciales del futuro. La encargada de presidir y dirigir esta entidad de relevancia mundial es la científica austríaca Pascale Ehrenfreund (Viena, 1960).

Astrobióloga de formación y doctorada en Astrofísica, Ehrenfreund ha contribuido desde hace tres décadas como investigadora principal, coinvestigadora y jefa de equipo en misiones astronómicas y planetarias de la ESA y la NASA, así como en experimentos en la órbita baja de la Tierra y en la Estación Espacial Internacional.

Hablamos de otra pionera que también se hizo un hueco en un sector predominantemente masculino. Ehrenfreund, que tiene un asteroide en su nombre, “se abrió su propio camino”, afirma en una entrevista para 20BITS durante su participación en SUTUS.

Pascale Ehrenfreund en SUTUS 2023. SUTUS

“La industria espacial necesitará bastante mano de obra altamente cualificada para 2030. Y no solamente ingenieros”, asegura. La científica explica que profesionales de muy diferentes bagajes serán necesarios y cifra en unos 300.000 el número de trabajadores y trabajadoras que se demandarán durante los próximos 17 años en Europa.

Reconoce que la situación del sector espacial ha cambiado mucho en la última década, especialmente por la intervención de actores privados: “Al principio solo las agencias espaciales y los gobiernos estaban implicados, pero ahora tenemos muchos jugadores, sigue habiendo muchas entidades gubernamentales, pero también hay empresas comerciales y startups, por ejemplo”.

Esto se debe también a la importancia que cada vez más tienen los datos obtenidos en el espacio para diferentes sectores, desde la industria de las telecomunicaciones hasta organizaciones y compañías que se dedican al transporte o al clima.

En su opinión, la inteligencia artificial y la robótica serán las tecnologías clave de los próximos años dentro del sector. “Los futuros profesionales deberán especializarse en estas temáticas y los actuales actores de la industria espacial y aeronáutica tendrán que actualizar sus conocimientos para adquirir capacidades en estas tecnologías”, subraya.

También valora como algo fundamental estudiar la biomedicina si queremos ser capaces de viajar y vivir en el espacio, y cree que ir a Marte, por ejemplo, no será posible hasta que no tengamos más datos de cómo nuestros cuerpos se comportan en estancias tan prolongadas en el espacio y cómo reacción a fenómenos como la radiación.

Sobre la falta de paridad en el sector, Ehrenfreund destaca que para ella era algo “simplemente natural” el ser la única o de las únicas mujeres de su entorno laboral. “He sido bien incluida, pero es cierto que no ha habido apenas mujeres a mi alrededor. Esto ha cambiado en las últimas décadas, hay más estudiantes, más jóvenes profesionales… pero todavía tenemos que trabajar en ello, particularmente en llegar a los puestos de responsabilidad o de dirección, ya que solo aproximadamente un 28% de las posiciones de liderazgo del sector están ocupadas por mujeres”.

Pascale Ehrenfreund. SUTUS

Un ejemplo en España

Eva Villaver es una astrofísica e investigadora española que desde junio ocupa el puesto de directora de la Oficina Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española.

Su viaje dentro del sector espacial comenzó cuando se unió a la NASA como investigadora postdoctoral en el prestigioso Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble en el año 2001. Durante su estancia en Estados Unidos también destacó en el estudio de las estrellas más calientes que pueblan las Nubes de Magallanes.

Eva Villaver, directora de la Oficina Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. SUTUS

En una entrevista con 20BITS en el marco de SUTUS, Villaver comenta que su nuevo puesto en la AEE le parece un “tremendo reto”, pues se trata de hacer algo tan sencillo y a la vez tan complicado como es hacer llegar al gran público toda la investigación espacial.

Para lograrlo es fundamental la información, “que la gente entienda algo tan simple como que el aparato que usan cada día, el teléfono móvil, cuenta también con tecnología espacial en sus mecanismos”.

Ante la pregunta de si se ha sentido ‘una extraña’ en este sector, explica que desde la agencia una de las principales metas que se han marcado es combatir el hecho de que las jóvenes que entran en este mundo no se sientan en un entorno hostil y acaben abandonándolo. “Tenemos que ser más y hacer más hueco para las que vengan porque la diversidad es una parte fundamental del proceso creativo y ahora mismo tenemos muchos problemas que resolver como para eliminar a una parte de la sociedad de dicho proceso creativo”, asegura.

“Muchas veces lo que ocurre es que sientes que no perteneces, porque la mayor parte de las personas no son como tú, porque son hombres”, concluye.

Eva Villaver en SUTUS. SUTUS

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.