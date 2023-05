Sara García Alonso, 18 abril de 1989, León.

Sara García Alonso es de esas personas que no pasan desapercibidas. Lo del color de su pelo lo pone fácil, pero es la seguridad y la paz que desprende la que hacen de su presencia una imposición. Y eso que destacar en el Ateneo de Madrid no es fácil. Por esta institución centenaria han pasado las mentes más brillantes de la ciencia, la política y las letras.

Pero la realidad es que su retrato podría colgar de las paredes como una pionera más, sumarse a Emilia Pardo Bazán o Almudena Grandes, mujeres que, como ella, consiguieron abrir camino, en su caso, siendo la primera astronauta mujer de nuestro país.

"Responsabilidad y humildad al respecto y a todo lo que se viene. Es un orgullo y si esto sirve para que otras se animen y se quiten esas barreras autoimpuestas, que a veces somos nosotras mismas, pues fantástico", dice convencida. Habla rotunda y con una naturalidad que sorprende, teniendo en cuenta que nunca se había enfrentado a una entrevista antes.

Hoy ya ha hecho más de un centenar desde que la noticia se dio a conocer en los medios, y no es para menos. En las últimas semanas se ha sabido también que la NASA va a enviar en misión a una mujer y a una persona no blanca al espacio. "Se está avanzando. Al final cambiar la mentalidad tan intrínseca en la sociedad lleva tiempo, no podemos hacer cambios drásticos por mucho que sea a lo que deberíamos aspirar", opina.

La falta de referentes de mujeres en el mundo de la ciencia es una realidad mejorable. "Grandes mujeres científicas hay y las ha habido a lo largo de la historia, pero no abundan en los libros de texto ni en los medios de comunicación como los referentes masculinos, entonces es muy difícil soñar con algo que desconoces", asegura.

"Cambiar la mentalidad tan intrínseca en la sociedad lleva tiempo y no podemos hacer cambios drásticos"

Su formación es de bióloga molecular y nunca pensó que, dedicándose a la investigación de fármacos contra el cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de investigaciones oncológicas, acabaría siendo astronauta. "Primero tienes que ver la oportunidad, cumplir los requisitos, que no son tan difíciles de conseguir, y luego tener el perfil que ellos buscan", comenta con humildad.

Resta importancia al logro, pero la realidad es que se impuso a 23.000 candidaturas nada menos, consiguiendo la segunda plaza, junto a su compañero Pablo Álvarez. Su perfil es el de una mujer con el pelo color fuego y muchas ganas de romper barreras. "En esto del pelo también he sido la primera", dice entre risas. Y añade: "Va con mi carácter lo de probar cosas, me gusta experimentar, todo son nuevas experiencias y el pelo es una manifestación más".

Y es que practica artes marciales, paracaidismo, estudia ruso e incluso hace ganchillo, esto último quizás para compensar. "Tengo mucha inquietud por aprender… Para mí muchos son hobbies… Es cuestión de gestionar el tiempo", dice.

"Tengo mucha inquietud por aprender, para mí son muchos hobbies y es cuestión de gestionar el tiempo"

La calma que desprende y su carácter aventurero la hacen más que apta para vivir una experiencia más, la de ir al espacio, aunque de momento no le han asignado misión: "Me encantaría que me asignarán una misión… Creo que es bastante probable que haya formas de vida orgánica, vida inteligente, eso ya son palabras mayores". Pero también lo era llegar donde ha llegado y hoy ya es una realidad. Un pequeño gran paso para Sara y uno inmenso para el resto de las mujeres.