Nuria Fergó: "Si eres cantante, meterte a actriz cuenta, porque te ven como una intrusa"

Nuria Fergó, 18 abril de 1979, Nerja, Málaga.

Interpretar a una de las mujeres más libres de España, de las más bellas y la actriz mejor pagada del mundo no es reto fácil. Y si a eso le sumas que no eres actriz de teatro, de esas que algunos llaman "pata negra", el reto es aún mayor. Pero Nuria Fergó, hoy día, no se achanta por nada. "Aquí cuesta mucho, si eres cantante, meterte a actriz. Te ven como una intrusa… La gente va a descubrir a otra Nuria que lo mismo no se imaginaba haciendo teatro", dice convencida a 20minutos.

La cantante que un día fue 'triunfita' pone voz y da vida a Sara Montiel, la actriz por excelencia; la que, sin saber ni una palabra en inglés, se fue a Hollywood y lo conquistó, trabajando con los más grandes, entre ellos, Burt Lancaster, James Dean o Gary Cooper: "Sara y yo somos muy parecidas, somos mujeres independientes, empoderadas, tenemos claro lo que queremos y vamos a por ello. Ver cómo ha conseguido todo en ese tiempo, que apenas sabía leer ni escribir, y cómo se aprendía los guiones sin saber lo que decía y cómo llegó a Hollywood…".

Nuria y yo charlamos -ella caracterizada de Saritísima y sentada en un diván-. Lo nuestro casi parece una terapia donde van apareciendo, como en un escenario, los actores, todos los grandes temas, empezando por el paso del tiempo. "Yo lo llevo fenomenal, he hecho un trabajo personal brutal para llegar al punto en el que estoy y me da pena cumplir años, porque sé que me queda menos. Voy a cumplir 44 y me gustaría, con la sabiduría que tengo ahora, estar en los 30… Estoy ahora mejor que antes. Tengo arrugas, sí, pero es lo que hay".

Libre, como Sara, para ponerse sobre las tablas, con una corta experiencia como actriz, entre la que se encuentra su papel en la famosa serie Amar en tiempos revueltos. "Este papel ha venido a mí y ha sido un regalo… Me he ido adaptando a lo que me ha ido viniendo, con lo cual nunca me ha faltado el trabajo, soy como una hormiguita", asegura.

Han pasado 22 años ya desde que el fenómeno Operación Triunfo cambiase las vidas de un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Chenoa, Bisbal o Bustamante, y a los que Fergó se sumó con sus éxitos -un disco de oro y tres de platino-. Pero admite que hoy apenas mantienen contacto, aunque sí guarda de ellos y de esa época un gran cariño.

"Fue la mayor experiencia de mi vida, cambió mi vida por completo. Yo era madura y tenía muy claro lo que quería y cómo lo quería y el camino lo he hecho bastante bien. Tenía claro que quería trabajar. Si había que bajar el caché, bajaba el caché. Yo no quiero estar en casa parada sin hacer nada", se sincera. Hoy, interpreta cada una de las canciones de la Montiel, como La violetera, Bésame mucho. E incluso nos tararea a capella Fumando espero, metida en su papel, aunque lo del humo no vaya con ella: "Yo no fumo. Lo hago, pero luego me tengo aguantar el saborcillo ese del cigarro".

Hoy, con una niña -que no quiere ser artista, pero esto del arte no se elige, te elige- y una pareja estable con la que asegura que "se planta", se siente feliz, pero aspira a mucho más.

"Primero voy a México con mi disco, con lo que estoy siguiendo los pasos de Sara. No te digo yo que no me vea un productor y diga 'uy, a esa andaluza, con esos ojos la queremos… Si me pasa lo de Hollywood tendré que hacer como Sara, aprenderme las cosas de memoria, porque el inglés no es lo mío'. Otro punto en común con esa mujer, Sara Montiel, que si tenía que elegir entre felicidad y libertad, elegía siempre la libertad.