Si Alberto San Juan sonríe, mil personas pestañean. Sí, el efecto mariposa hecho actor y hombre. Quizá me he venido muy arriba para el arranque, pero la realidad es que hoy, en su madurez, sin ser esto un eufemismo, sigue siendo el guapo oficial.

Conserva esa sonrisa que encandiló en comedias como El otro lado de la cama o Días de fútbol y, sobre todo, tiene ese brillo en los ojos que solo da la inteligencia, la reflexión y el sosiego, eso sí, siempre medido: "De toda fiesta estoy a favor, fiesta y jubilación, dos conceptos que tenemos que manejar".

Quedamos en un banco de su barrio, como dos jubilados al sol, a echar un rato, el que nunca tenemos en nuestras vidas porque ocupamos frenéticamente con el trabajo impuesto o autoimpuesto. "Hay que abrir espacio en la enfermedad de la productividad, abrir huecos a martillazos para no hacer nada, hay que tender a la improductividad", reflexiona.

Alberto San Juan 1 noviembre de 1968, Madrid

Lo dice él, que no para de trabajar, aunque disfrute lo que hace. Ha terminado hace poco la última peli con Álex de la Iglesia; una serie sobre Balenciaga; ha dirigido la adaptación al teatro de la novela Lectura fácil, de Cristina Morales, que sigue de gira; y continúa con su Lorca en Nueva York en el Teatro Bellas Artes todos los lunes hasta el próximo 26 de junio.

"Lorca sí era un anticapitalista radical, me supera con creces… Él dijo 'vivimos sordos y encadenados por un sistema cruel al que habrá que cortarle el cuello, y lo dijo hace 100 años'", dice rotundo.

Un espectáculo en el que es él en estado puro, aunque más bien es el espíritu de Lorca y el de Alberto se funden en uno. Una hora y pico en la que, a ritmo de cuarteto de blues neoyorkino, recita, o más bien rapea, los versos de Poeta en Nueva York, los suyos propios e incluso baila.

"Bailar me parece lo mejor del mundo, lo que pasa es que soy mal bailarín, si no, haría alarde permanente", declara y añade, entre risas. "Lo que hago no es bailar, eso es moverse igual que se movía mi tío Florencio en las fiestas de Cañamares de mi Cuenca de origen".

El teatro nunca ha dejado de estar presente en su vida, como protagonista, o detrás, en proyectos tan reivindicativos como Animalario o el Teatro del Barrio. "Cuanto más dinero haya en algo, menos libertad hay, por lo tanto, el teatro es mucho más barato que el cine y la televisión y, por lo tanto, mucho más libre", asegura.

Cada frase que pronuncia es un dardo cargado de contenido, él no habla por hablar, Alberto San Juan preña el tiempo de mensajes, reflexiones profundas que da la experiencia y el espíritu crítico. "Estudié cinco años en la facultad de Periodismo… Hice prácticas en Telemadrid e incluso coincidí con Vicente Vallés. Qué fuerte, él ni se acordará supongo".

Un periodista metido a actor y un actor con alma de periodista: "El periodismo me parece apasionante, una de las profesiones más hermosas que existen, el problema, una vez más, es practicarlo dentro del sistema capitalista… el periodismo se trata de otra cosa, la vida se trata de otra cosa, no se trata de rentabilidad económica".

Un espíritu crítico que ha ido labrando, pero que también ha aprendido de su padre, el dibujante de El País Máximo: "Supongo que hay mucho de impregnación de mi padre, crecí en una casa donde siempre hubo muchos libros, mucha pintura, mucho cine, pero somos cuatro hermanos y hemos salido distintos y con ideas distintas, no había un gran conductismo".

Desde entonces ha llovido mucho, años en los que ha visto cómo el mundo del cine ha evolucionado. "Este año se ha hecho visible un cambio de ciclo en el cine y esto tiene que ver con la entrada de muchas más mujeres a dirigir, crear, escribir y protagonizar películas, y esto se ha traducido en que hay un cine distinto, más diverso, una mirada más amplia y, desde mi punto de vista, mucho mejor", opina.

Podríamos seguir charlando al sol como dos jubilados, hablando del tiempo y al margen del tiempo, pero mientras hablamos, es lo que tiene, el tiempo te arrolla implacable, el mismo que no pasa por él.