Cecilia Gessa: "Las mujeres tenemos el rango del perdón muy alto"

Cecilia Gessa no teme alzar la voz ni huye de preguntas "incómodas", esas que en realidad, lejos de ser ciertamente incómodas, tan sólo son las que esquivan quienes se preocupan más por el "qué dirán" que por lo que van a decir. Con su último corto, Despierta, en el que dirige a Mónica Bardem y Eulalia Ramón, muestra cómo puede surgir el amor y la intimidad entre dos mujeres heterosexuales, mandando de esta forma el mensaje de que el deseo es un deseo libre que lejos de necesitar etiquetas, sí exige sinceridad y valentía.

Lo cierto es que es poco habitual que la ficción muestre escenas sexuales protagonizadas por personas mayores, pero Gessa ha querido cambiar las normas una vez más.

"A nuestras personas mayores los tenemos a un lado, como si únicamente valiera la juventud. Por ejemplo antes, cuando no teníamos ni redes sociales ni internet, obteníamos la sabiduría de los mayores, que eran enciclopedias andantes. Ahora, como no dan ese aliciente instantáneo de alegría, ocurre lo contrario. Me fascina la sabiduría de los demás, de los que tienen tanto que contar. ¿Cómo no van a tener sexualidad? La sexualidad es algo muy humano, y este cortometraje se trata de una misma historia con dos decisiones opuestas. En él hay amor, pasión y deseo. Por parte de una, están las ganas y el deseo de darse esa segunda oportunidad, mientras que la otra parte no quiere complicarse la vida, ni confrontarse con su marido e hijos, ni enfrentarse al qué dirán, ni perder su estatus…", explica.

La confianza de pensar en una misma como autocuidado, no como egoísmo



Despierta habla de un doble despertar: el sexual y el de cambiar de vida, siendo este último especialmente delicado y aterrador, pues cambiar radicalmente las cosas y navegar en la inseguridad exige una seguridad y una valentía que no todos tienen. "Aunque me dedico a lo más inseguro del mundo, al final he decidido optar por la inseguridad de no saber si voy a cobrar algo el mes que viene. Creo que en las relaciones de pareja pasa eso. Nos criaron desde pequeños siguiendo la idea de tener que estudiar y de tener una buena profesión fija, por lo que todo lo que sea salirse de esa supuesta educación acerca de cómo supuestamente ha de ser nuestra vida genera incertidumbre. Se ve reflejado en dos mujeres en el corto a través de las dos maneras que tienen de confrontar una misma situación. Con los años he aprendido que la confianza de que pensar en ti no es egoísmo, sino que es cuidarte y mimarte. Yo antes siempre pensaba en los demás y me perjudicaba a mí, pero creo que tiene que haber un equilibrio en el que poder pensar en los demás todavía, pero sin hacerme daño", explica a Mujer.es.

El personaje de María en el cortometraje encarna esa valentía de pensar en ti tras haberle dedicado toda una vida al marido. Con este cortometraje necesitaba agendar ese ambiente de intimidad en el que ellas fueran ellas, sin tapujos, libres, tranquilas… Todo lo que hacen y dicen tiene mucho que ver con eso que en realidad, añoran en su día a día. Refleja bien todo lo que quería contar, aunque me quedo con ganas de alargar más la historia", dice a Mujer.es.

Cecilia Gessa Joan Crisol

¿Es posible dominar ese complicado arte de ser egoísta para bien? "Al final, a la larga, aunque sufras primero, hay que tener en mente que las cosas, desgraciadamente, no vienen solas, por lo que tienes que tomar decisiones duras. Me llama la atención mucho lo mucho que me costó dejar la relación en mis dos primeras relaciones. Tardé mucho tiempo porque me daba miedo estar sola, no era algo que tuviera presente, pero con la distancia lo veo claramente. ¿Quién no ha tenido esos pensamientos y ese miedo a esa supuesta soledad? Es la forma en la que nos han educado, es un cúmulo de cosas que están ahí. Luego, cada vez he tardado menos en romper cuando he visto que algo no funcionaba. Cierras una puerta y se abren 20, y esto ocurre en lo sentimental, en lo profesional, en las amistades… Aunque duela y cueste, hay que ser valiente al tomar decisiones", asegura.

Deseo y manipulación



Vivimos en una sociedad que todavía hoy castiga el deseo femenino y a la que el sexo le molesta en el instante en el que la mujer es quien se apropia del deseo. Cecilia cree que vivimos en una era en la que todo está sexualizado, algo que considera es una contradicción y una doble moral inmensa. "Los hombres, además, se creen con la potestad de ser quienes llevan las riendas, pero ya no es así desde hace tiempo. Podemos hacer desear y deshacer cómo se nos antoje, y hay una especie de miedo por el otro lado al ver que lo estamos haciendo", asegura.

Cecilia Gessa Joan Crisol

En el corto Princesa hablaba del maltrato, y confesó en alguna entrevista concedida a raíz del cortometraje haber sido en el pasado víctima del maltrato psicológico. ¿Cómo es posible que sea tan habitual que mujeres fuertes e inteligentes pasen por esas situaciones y necesiten de la distancia para darse cuenta de lo que ocurrió? "Es que una cosa no quita la otra. Gracias a todo lo que he leído, visto y vivido en primera persona, está demostrando que todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de maltrato o violencia machista en mayor o menor grado. Por eso eso la protagonista de Princesa no es dependiente económicamente, sino que es independiente e inteligente, porque una cosa no quita la otra. Todas tenemos nuestros puntos débiles y cuando das con una persona que sabe cuáles son… Por si fuera poco, cuánto más inteligente es, más poder de manipulación tiene, porque sabe cómo manipularte sin ponerte siquiera una mano encima. Por eso la violencia psicológica es la que menos se puede mostrar y demostrar cuando vas a comisaría. Como no tengas un golpe, no te toman en serio", comenta la actriz y directora.

Cuando el velo del enamoramiento y de las promesas se cae, quedan esos momentos de tensión, esa subida de tono repentina y esos cambios de humor a los que siempre sigue ese “perdóname

"Creo que ahí está el poder de la manipulación, ese que en Despierta se ve también el personaje de Ana y en Princesa, en el de Juan. Por supuesto, ella ha visto esas señales. Cuando el velo del enamoramiento y de las promesas se cae, se caen las fichas y quedan todos esos momentos de tensión, esa subida de tono repentina y esos cambios de humor a los que siempre sigue ese "perdóname". Las mujeres tenemos el rango del perdón muy alto. Somos muy de perdonar porque tenemos esa cosa maternal, ese "ha sido un desliz", y eso es algo que el manipulador utiliza mucho. Es muy interesante ese punto", asegura.

La mujer en el cine



Para finalizar, como miembro de CIMA, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, queremos saber cómo ve (de verdad) el papel de la mujer en el cine y si se ha encontrado en casos en los que ha tenido que levantar la voz para que algún hombre del equipo atendiera sus órdenes.

"Por un lado, estamos por fin más presentes y al mismo tiempo, nos hemos puesto de moda, aunque espero que no sea algo pasajero y que perdure, porque hemos llegado para quedarnos, somos muchas y tenemos mucho que contar. Reconozco que es una profesión dura en la que es difícil que te den tu espacio para poder desarrollarte, pero creo que desde hace años, nos estamos posicionando con fuerza. Tienes que estar más atenta y no dar por hecho las cosas. En mi caso, al haber trabajado como actriz, también me he encontrado momentos en los que sientes ese subtexto o te sueltan lo de "Ah, es que es una actriz que quiere dirigir". Soy una mujer creativa e inquieta, pero sobre todo, necesito sacar esa creatividad. Cuando hago cine me siento menos expuesta que en una entrevista, porque en mis proyectos siento que puedo decir más y llegar más lejos, así como debatir desde otro lugar. Como mujer en un mundo de hombres, y me ha pasado como directora dirigiendo a un actor en teatro, que hasta que no alcé la voz y me puse firme, no hubo manera. Era como que ese actor no estaba dónde tenía que estar y estaba molestando a su compañera, por lo que tuve que decir: "Ya está bien". A partir de ahí, hizo lo que tenía que hacer", dice.

“Luego en el mundo de los "meetings", dependiendo del tipo de reunión, como en esas en las que tienes que vender tu producto, si eres directora y productora, te pasa como cuando eres actriz y te quieres representar a ti misma. Pero yo sé separar, sé cuándo estoy en modo directora, productora productora o actriz, pero el otro lado no sabe hacer esta separación y por si fuera poco, lo aprovecha en tu contra. Tienes que estar muy atenta y con la guardia alta”, asegura Cecilia Gessa para finalizar.

