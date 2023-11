Qué es el síndrome de la 'pick me girl' y por qué tiene su peligro

"Los hombres siempre usan la expresión "chica cool" como un halago: Ella es una chica 'cool'. Ser una chica 'cool' significa que soy una sexy, brillante y divertida mujer que adora el fútbol, el póquer, los chistes subidos de tono y los eructos, la mujer a la que le gustan los videojuegos y tomar cerveza, y que come 'hot dogs' y hamburguesas como si fuesen la más exquisita comida del mundo mientras sigue siendo talla 'small', porque las chicas 'cool' son, sobre todas las cosas, sexys. Sexys y comprensivas. Las chicas 'cool' nunca se enojan, ellas sólo sonríen de una manera amorosa para hacerle comprender a sus parejas qué es lo que quieren".

Este es el monólogo con el que Rosamund Pike, que da vida a Amy Dunne en la película Gone girl, de David Fincher, explica a la perfección de qué se trata este síndrome que en realidad, consiste en amoldarse a la mirada masculina y al fenómeno 'pick me girl' que tanto se ha popularizado en las redes sociales. Quienes encajan en este perfil presumen de no tener apenas amigas, porque se llevan mejor con los hombres, y otras de sus características (no ha de tenerlas todas, por descontado) pueden ser presumir de no llevar jamás maquillaje y de no montar jamás "ningún drama". También se asegura de comentar constantemente que las mujeres son unas molestas 'drama queens'. Este comportamiento supone que en muchos casos, estas mujeres, en su esfuerzo por parecer una 'cool girl', reprima determinadas emociones y rasgos de su verdadera personalidad.

Por si fuera poco, este fenómeno es el responsable de que algunas mujeres dejen pasar de largo algunas ‘red flags’ que van en su contra, como la prepotencia o la falta de responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es no molestar. Ser guay. Dejar fluir. El problema es que en muchas ocasiones, esta conducta, en la que no se ponen limites y no se avisa al otro de lo que está ocurriendo, puede conducir a relaciones poco saludables. Además, como señalan los responsables del podcast Kinda Dating, en ocasiones hay mujeres que aunque quieren algo serio, les dicen a sus intereses románticos que buscan sólo algo casual, para así no meter presión, resultar 'cool' y relajadas y por supuesto, esperar que a la larga, el hombre se dé cuenta de que en realidad, sí quiere algo serio. Y ya sabemos cómo suelen acabar esas cosas…

"Me inquieta mucho que está tipología haya sido hecha por y para hombres, pero que sean tantas las mujeres que quieren adaptarse a ella. Aunque no la han creado las mujeres, como hemos visto a esta figura recurrentemente en los lo hemos visto en los medios, nos empuja a pensar que responde a lo que de verdad quieren los hombres. Además, ¿quiénes son los hombres que han generado este síndrome? Lo que quieren es disfrutar de los beneficios de salir con un colega, pero teniendo sexo. Es tan natural en la ficción que parece que es a lo que hay que aspirar. Las jóvenes admiran a esas mujeres, a las que Megan Fox, en Transformers, y Cameron Diaz, en Algo pasa con Mery, dan vida", explica la youtuber Madisyn Brown.

Kendall Jenner ha sido calificada así en muchas ocasiones, pues siempre les echa en cara a sus hermanas lo mucho que se preocupan por la moda y el maquillaje mientras ella presume de ser una "tomboy" de campeonato. En una ocasión incluso tuiteó que "las mujeres, en ocasiones, son realmente patéticas", y las imágenes en las que acompaña a sus parejas a ver partidos de baloncesto sin maquillaje y bebiendo cerveza no hacen más que subrayar esta figura. Pero ella, consciente de lo que se dice de su actitud, no ha dudado en subir a TikTok un vídeo en el que practica 'snowboard' mientras presume en voz en 'off 'de ser "prácticamente una atleta", un clip que acompaña de un texto muy irónico: "Este vídeo me está dando sensación de 'pick me girl'".

En realidad, este fenómeno vuelve a ser una bofetada a la feminidad, esa de la que se ríen quienes hablan aún de mujeres bimbos y que viene a fomentar la "femmefobia". La feminidad tiende a ser trivializada, considerada antifeminista y poco inteligente.

Sin embargo, hemos de tener cuidado de no convertir en villanas o en objeto de mofa a las mujeres que responden a la conducta de las chicas 'cool'. Si bien es cierto que es importante que sepan que adaptar su carácter al de su pareja para ser queridas no es saludable, criticar a las mujeres por querer gustar es tan antifeminista como todo lo anteriormente dicho. "Pick me??!? ¡Eso lo inventé yo!", le dice Ellen Pompeo a Katerine Heigl en el especial 'Actors on Actors' de la revista Variety, donde comenta lo mucho que le costó grabar una escena en la que le ruega al doctor Dereck que literalmente, la elija a ella.

El término 'pick me' tiende a ser empleado desde una perspectiva despectiva, y en realidad muchas de las que presumen de "no ser como las otras chicas" tienen un machismo interiorizado que es el que nos tendría que preocupar. Si Kendall quiere beber cerveza sin llevar una gota de maquillaje mientras ve un partido de baloncesto, poco tiene que importarnos. Si en cambio, alguien lo hace sólo para gustar a un hombre, y considera que la feminidad es absurda e inferior, entonces sí tenemos que focalizar ahí nuestra atención.

