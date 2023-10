Descubre cómo un clásico videojuego puede ayudarte a mantener una buena salud mental

La AEVI (Asociación Española de Videojuegos) sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europa que más consume videojuegos. De hecho, en nuestro país ya son 18,2 millones los jugadores. A menudo esta industria se ha encontrado con defensores y detractores, pues son muchos los que ven beneficios donde otros solo ven efectos nocivos.

Desde hace años, esta tecnología viene siendo una de las actividades recreativas más utilizadas entre niños, jóvenes y adultos. Una situación que ha hecho poner a los expertos frente a numerosos estudios. La OMS, desde 2019, ya registra la adicción a los videojuegos como un desorden mental. Sin embargo, otras investigaciones han demostrado que, en ocasiones, su uso puede tener efectos muy positivos para el bienestar psicológico.

El Tetris podría ayudarte a superar un trauma

Este clásico videojuego nació allá por 1984, pero todavía hoy se cuela en nuestros hogares, incluso, a golpe de clic. Lo puedes jugar en consolas, pero también en tu móvil. Y, es que, el colorido juego de bloques es conocido tanto por niños como por mayores. Desde hace unos años, profesionales del área de psiquiatría y de psicología han encontrado en el Tetris la forma de afrontar diversos traumas en sus pacientes.

Alrededor del 4% de personas sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT) después de vivir una situación trágica. Los accidentes de coche o una agresión sexual pueden desencadenar diversos flashback que evitan que el paciente supere por completo el trauma. La psicóloga británica Emily Holmes cogió, por tanto, esta premisa para investigar la forma en la que estas imágenes no llegaran a formarse en la cabeza de estas personas. Para ello tendría que buscar algo con lo que competir en cuanto a concentración mental.

Hombre de mediana edad en estado de preocupación. Archivo.

Según Holmes, nuestra mente tarda en registrar un episodio vivido, por lo que cuanto antes se desvíe la concentración a otro punto, antes se podrán controlar esos recuerdos. Para ello, empezaron con la manipulación de imágenes mentales en las que dibujar trazos o constelaciones. Un día un alumno le invitó a probar con un videojuego y así fue como escogieron el Tetris. El juego es perfecto, según la psicóloga, porque combina colores vívidos, diferentes formas y requiere de lógica para dibujar mentalmente los movimientos que encajen en el panel.

El juego empezó a usarse en personas que previamente visionaban una película trágica y después en pacientes que habían sufrido alguna situación traumática. Los resultados empezaron a dictaminar que el número de flashbacks habían disminuido en todos aquellos sujetos que jugaron al Tetris, frente a los que no lo hicieron.

Cómo se usa el videojuego en terapia

Un 6,4% de los españoles ha acudido al psicólogo o al psiquiatra alguna vez. Freepick

Como todo proceso terapéutico cabe señalar que simplemente jugar al Tetris puede rebajar la ansiedad o el estrés, pero no solucionará el problema. Bajo la supervisión de los especialistas, esta terapia se hará llevando a cabo unos procedimientos específicos tal y como se ha hecho durante la investigación. El paciente debe llegar a lo que los expertos llaman el "punto caliente" del trauma. Esas imágenes desagradables que recuerdan se intenta que pasen a otro plano al comenzar el juego.

En su mente deben girar mentalmente las piezas del Tetris antes de que caigan y deberán hacerlo al menos entre 10 o 20 minutos. Los expertos advierten que superar un trauma no es una cuestión sencilla y requiere de una gran ayuda y mucha investigación. Y, es que, tal y como asegura Holmes, es muy difícil que la terapia comience nada más se vive la experiencia trágica. Sin embargo, estos estudios ayudan a encontrar estas importantes herramientas de afrontamiento.

'Serious games' o juegos con fines sanitarios

En los últimos años estos estudios se están centrando en encontrar los llamados serious games. Son muchos los terapeutas que discrepan entre los efectos que los videojuego puedan tener en la salud mental. Por eso, los investigadores se están centrando en encontrar concretamente juegos con fines sanitarios que les sirva como herramientas.

Estos tiene un aspecto muy llamativo sobre todo en la población joven y ya se ha demostrando que tienen beneficios contra las fobias sociales, la hiperactividad, las adicciones y los trastornos de alimentación o autismo.

Referencias

Videojuegos y Salud Mental: De la adicción a la rehabilitación. Video Game and Mental Health: From addiction to rehabilitation Ana Isabel Ledo Rubio1. (s/f). Jesús J. de la Gándara, 2. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564733

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.